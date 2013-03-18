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Рост цен разбивает сердца жителей Приморского края
В Приморском крае на наблюдаемые непродовольственные товары цены с начала года увеличились на 0,6%, сообщил Приморскстат.
Сохранилась тенденция роста цен на нефтепродукты, в том числе бензин автомобильный марки АИ-95 и выше подорожал на 1,3%, дизельное топливо – на 1,4%, бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) – на 1,7%.
На 1% выросли цены на ткань костюмную шерстяную, ползунки, белье для новорожденных и детей ясельного возраста, на 1,1% – на брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей, пальто женское демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, полотенце личное, на 1,3% – костюм трикотажный для детей ясельного возраста, трикотажный головной убор женский. Металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода в среднем подорожали на 1,3%.
Из остальных наблюдаемых непродовольственных товаров подорожали электропылесосы (на 1,4%), фотоаппараты, плита бытовая, порошок стиральный (на 1.7%), еженедельные газеты (на 2.2%).
Из строительных материалов цены на обои бумажные выросли на 1,8%, металлочерепицу – на 2,4%, плиты древесностружечные – на 2,5%, шифер – на 2,8% и стекло оконное листовое – на 5,6%. Сигареты зарубежных торговых марок и отечественные стали дороже на 0,6-4,5%.
Из медикаментов заметно подорожали колдрекс и настойка пустырника (на 2%), амоксициллин и левомеколь (на 2,1%), сульфацетамид (на 2,2%), эналаприл и аллохол (на 2,3%), смекта (на 2,8%), корвалол (на 3,1%), амброксол (на 3,3%), ренни (на 3,9%), ацетилсалициловая кислота (на 4,3%), валидол (на 5,3%), бромгексин (на 5,6%), метамизол натрия (на 7,7%), офтан Катахром (на 8%) и валокордин (на 8,4%). Вата отечественная стала дороже на 1,8%, сообщил ZRPRESS.RU. Приморскстат.
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