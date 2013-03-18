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Управлять "Дальполиметаллом" будет генеральный директор
Акционеры ОАО ГМК «Дальполиметалл» отказались от услуг Управляющей компании.
Руководить предприятием будет генеральный директор. На днях на эту должность был назначен профессиональный менеджер, имеющий опыт работы в горнорудной отрасли, Глеб ЗУЕВ. Ранее он возглавлял в Приморском крае два горнорудных предприятия – ООО «Ярославская ГРК» и ЗАО ПГРК «Восток». Цель, поставленная акционерами перед новым руководителем «Дальполиметалла», - добиться повышения эффективности бизнеса.
Несмотря на проблемы, такая возможность, у предприятия есть, комментирует свое назначение Глеб Зуев.
- Я очень оптимистично оцениваю на ближайшие три года цены на цинк. С мирового рынка может уйти до 1,5 млн т цинка, а это практически 10%, из-за закрытия нескольких крупных добывающих компаний в Австралии и США. Это может спровоцировать дефицит цинка, а значит, рост цен на цинковый концентрат.
В последние годы на «Дальполиметалле» добыче цинка уделялось недостаточное внимание. Уже в ближайшее время крупные финансовые средства компания намерена направить на подготовку к разработке сырьевой базы цинковой руды и закупку нового оборудования. По словам Глеба Зуева с Промсвязьбанком согласована соответствующая кредитная линия.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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