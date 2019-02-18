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В Приморье доля LTE-смартфонов в сети Tele2 достигла 75 процентов

18 Февраля 2019, 11:07 | Приморье

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, публикует рейтинг мобильных устройств за 2018 год. По итогам отчетного периода в Приморье доля 4G-устройств среди смартфонов составила 75%.

Tele2 продолжает развивать свою клиентскую базу через продажи смартфонов и фокусируется на устройствах с поддержкой 4G. По итогам 2018 года аппараты с поддержкой LTE продемонстрировали наибольший рост – их доля в общей базе смартфонов увеличилась на 19 п. п., превысив 70%. При этом количество аппаратов с поддержкой 2G в сети Tele2 по России уменьшилось на 91% год к году.

Доля смартфонов в сети Tele2 в Приморье составила 75 %, увеличившись на 16 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти в два раза снизилась доля смартфонов с поддержкой 3G и 2G.

По итогам 2018 года самыми популярными стали устройства с диагональю экрана до 5,5 дюйма (38%). Второе место и максимальный прирост демонстрируют аппараты с диагональю более 5,5 дюйма – их доля увеличилась в 2,5 раза год к году и составила 25% от всех смартфонов в сети Tele2.

В рейтинге операционных систем лидерство удерживает Android – ее доля составила 88%. Второе место занимает iOS (10%).

В целом по России в сети Tele2 доля смартфонов, поддерживающих несколько активных SIM-карт, составила 83%, увеличившись на 5 п. п. год к году. Наибольшее проникновение таких устройств зафиксировано в Черноземье, Поволжье и Сибири и составляет 85%.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: lte  tele2 



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