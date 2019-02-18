В Приморье микрокредиты для бизнеса в 5-7% станут реальностью

«Микрокредитная компания Приморского края» начнет свою работу во Владивостоке весной

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Микрокредитная компания Приморского края» начнет свою работу во Владивостоке в апреле-мае 2019 года. Представители малого и среднего бизнеса получат возможность кредитоваться до 5 млн рублей на льготных условиях, сообщает газета «Золотой Рог».



Около 35,5 млн рублей были заложены в краевой бюджет на 2019 год с целью создания и обеспечения деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), в том числе АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» и АНО «Микрокредитная компания Приморского края». Ожидается, что единая микрокредитная организация заработает уже через пару месяцев.



«Кредиты предпринимателям планируется выдавать на льготных условиях. Лимитированная сумма - 5 млн рублей. Кредитные ставки ожидаются в районе 5 - 7%. Данный микрокредитный центр станет отличной поддержкой для бизнеса, нуждающегося в пополнении оборотных средств», - рассказал генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Евгений НИКИФОРОВ. Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день создано немало мер поддержки приморскому бизнесу, в том числе, в вопросах кредитования.



Например, краевой Гарантийный фонд, активно работающий с бизнесом и обеспечивающий до 70% гарантии по всем кредитам для предпринимателей, у которых не хватает собственных активов.



«Помимо различных обучающих мероприятий, затрагивающих все аспекты, которые необходимы в процессе предпринимательской деятельности, мы регулярно публикуем информацию о всех мерах поддержки бизнеса, а также о проводимых и планируемых мероприятиях на официальном сайте Центра поддержки предпринимательства, во всех известных соцсетях и на портале малого и среднего бизнеса Приморского края, который был создан 1 февраля текущего года», - поясняет Никифоров.



«Мы стремимся к партнерским отношениям, сотрудничеству и укреплению постоянных связей с теми, кто уже попробовал свои силы и достиг каких-то результатов, кто делает первые шаги в этом направлении или только задумывается о новых возможностях. Мы готовы и хотим делиться знаниями, технологиями и опытом. Сегодня мы серьезно работаем над совершенствованием взаимодействия с партнерами для того, чтобы обеспечивать качественную и грамотную поддержку и добиваться высоких финансово-экономических показателей», - подчеркивает гендир АНО «Центр развития экспорта Приморского края».

Подробное интервью с Евгением Никифоровым читайте в ближайших выпусках газеты «Золотой Рог».



Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.