Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье микрокредиты для бизнеса в 5-7% станут реальностью
«Микрокредитная компания Приморского края» начнет свою работу во Владивостоке весной
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Микрокредитная компания Приморского края» начнет свою работу во Владивостоке в апреле-мае 2019 года. Представители малого и среднего бизнеса получат возможность кредитоваться до 5 млн рублей на льготных условиях, сообщает газета «Золотой Рог».
Около 35,5 млн рублей были заложены в краевой бюджет на 2019 год с целью создания и обеспечения деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), в том числе АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» и АНО «Микрокредитная компания Приморского края». Ожидается, что единая микрокредитная организация заработает уже через пару месяцев.
«Кредиты предпринимателям планируется выдавать на льготных условиях. Лимитированная сумма - 5 млн рублей. Кредитные ставки ожидаются в районе 5 - 7%. Данный микрокредитный центр станет отличной поддержкой для бизнеса, нуждающегося в пополнении оборотных средств», - рассказал генеральный директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» Евгений НИКИФОРОВ. Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день создано немало мер поддержки приморскому бизнесу, в том числе, в вопросах кредитования.
Например, краевой Гарантийный фонд, активно работающий с бизнесом и обеспечивающий до 70% гарантии по всем кредитам для предпринимателей, у которых не хватает собственных активов.
«Помимо различных обучающих мероприятий, затрагивающих все аспекты, которые необходимы в процессе предпринимательской деятельности, мы регулярно публикуем информацию о всех мерах поддержки бизнеса, а также о проводимых и планируемых мероприятиях на официальном сайте Центра поддержки предпринимательства, во всех известных соцсетях и на портале малого и среднего бизнеса Приморского края, который был создан 1 февраля текущего года», - поясняет Никифоров.
«Мы стремимся к партнерским отношениям, сотрудничеству и укреплению постоянных связей с теми, кто уже попробовал свои силы и достиг каких-то результатов, кто делает первые шаги в этом направлении или только задумывается о новых возможностях. Мы готовы и хотим делиться знаниями, технологиями и опытом. Сегодня мы серьезно работаем над совершенствованием взаимодействия с партнерами для того, чтобы обеспечивать качественную и грамотную поддержку и добиваться высоких финансово-экономических показателей», - подчеркивает гендир АНО «Центр развития экспорта Приморского края».
Подробное интервью с Евгением Никифоровым читайте в ближайших выпусках газеты «Золотой Рог».
Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье микрокредиты для бизнеса в 5-7% станут реальностью
- В Приморье корейцы могут построить стекольный заводик
- 12 приморцев стали финалистами конкурса "Лидеры России"
- Порт Посьет построил крытую транспортную галерею для повышения эффективности разгрузки угля зимой
- "Русагро" начала поставки кукурузы из Приморья в Китай
- "Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
- "Восточная стивидорная компания" закупила погрузчики японского производства
- Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
- В Приморье увеличат число сотрудников службы "112"
- "Восточный Порт" ввел в строй новое оборудование
Новости раздела
- В Приморье микрокредиты для бизнеса в 5-7% станут реальностью
- Форум в Сочи принес Приморью новые инвестиции
- Горнолыжный курорт "Белая гора" в Приморье должен выйти на международный уровень
- "Славда" приобретает оборудование в связи с растущими объемами производства
- Приморье массово разбирают на гектары
- Жители Владивостока борются против "Системы" и новой высотки
- В Год лосося улов любимой рыбы на Дальнем Востоке решили увеличить
- "Не мешайте бизнесу, не закручивайте гайки"
- Глава Промсвязьбанка и губернатор Приморского края провели рабочую встречу на РИФ
- Вирус ящура в охотугодьях Приморья не зафиксирован
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Таиланд наоборот
- На крупнейший банк Дальнего Востока нацелились москвичи
- Во Владивостоке презентуют книгу "краснокнижного человека"
- В Приморье резко запахло аммиаком
- Обвинение по делу Пушкарёва сделало ставку на "оборотня в погонах"
- Кадровый голод Дальнего Востока: Дипломы - на полку
- Во Владивостоке долгострой МВД держит в страхе весь район
- Команда Владимира Николаева возвращается в мэрию Владивостока
- Игорь Пушкарев поговорил с "оборотнем"
- Маленькая "Вера"