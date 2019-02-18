www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.7 р. 100 JPY: 60.48 р.
EUR: 75.25 р. 10 CNY: 98.39 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Горнолыжный курорт "Белая гора" в Приморье должен выйти на международный уровень

18 Февраля 2019, 10:10 | Приморье

Проект создания горнолыжного курорта международного уровня «Белая гора» в Арсеньеве представлен на Российском инвестиционном форуме

Приморский край на форуме, который прошел в Сочи с 14 по 15 февраля, представили пять проектов, требующих дополнительных инвестиций. Среди них - проект создания горнолыжного курорта международного уровня «Белая гора» в Арсеньеве.

Проект предполагает модернизацию действующего горнолыжного комплекса на горе Обзорная. Здесь планируется обустроить семь горнолыжных трасс различной сложности, запустить современные кресельные подъемники, установить современные системы оснежения и освещения. Помимо этого, будет реконструирована спортивная база «Салют», где любители зимних видов спорта могут взять напрокат спортивный инвентарь, воспользоваться услугами инструкторов, а также отдохнуть после интенсивных занятий спортом.

Кроме проекта «Белая гора» от Приморья будут представлены проекты: туристический проект исторический парк «Изумрудная долина», расположенный в Уссурийском городском округе; проект комплексного освоения территории в южной части Уссурийска – микрорайон «Радужный»; проект по строительству межрегионального оптового распределительного центра, который будет реализован в Надеждинском районе; проект строительства нового цеха и запуска новой линейки судов – прогулочных катамаранов.

Как отметили в администрации Приморского края, преимущество проектов от Приморья заключается в том, что все они имеют приоритетное значение для региона и получают административную поддержку.

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО принял участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Глава региона участвовал в ключевых сессиях деловой программы и провел ряд переговоров.

Фото с сайта White.arsgora.ru

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: белая гора  горные лыжи  инвестиции  горнолыжный курорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru