Горнолыжный курорт "Белая гора" в Приморье должен выйти на международный уровень

Проект создания горнолыжного курорта международного уровня «Белая гора» в Арсеньеве представлен на Российском инвестиционном форуме

Приморский край на форуме, который прошел в Сочи с 14 по 15 февраля, представили пять проектов, требующих дополнительных инвестиций. Среди них - проект создания горнолыжного курорта международного уровня «Белая гора» в Арсеньеве.

Проект предполагает модернизацию действующего горнолыжного комплекса на горе Обзорная. Здесь планируется обустроить семь горнолыжных трасс различной сложности, запустить современные кресельные подъемники, установить современные системы оснежения и освещения. Помимо этого, будет реконструирована спортивная база «Салют», где любители зимних видов спорта могут взять напрокат спортивный инвентарь, воспользоваться услугами инструкторов, а также отдохнуть после интенсивных занятий спортом.

Кроме проекта «Белая гора» от Приморья будут представлены проекты: туристический проект исторический парк «Изумрудная долина», расположенный в Уссурийском городском округе; проект комплексного освоения территории в южной части Уссурийска – микрорайон «Радужный»; проект по строительству межрегионального оптового распределительного центра, который будет реализован в Надеждинском районе; проект строительства нового цеха и запуска новой линейки судов – прогулочных катамаранов.

Как отметили в администрации Приморского края, преимущество проектов от Приморья заключается в том, что все они имеют приоритетное значение для региона и получают административную поддержку.

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО принял участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Глава региона участвовал в ключевых сессиях деловой программы и провел ряд переговоров.

Фото с сайта White.arsgora.ru

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.