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Форум в Сочи принес Приморью новые инвестиции

18 Февраля 2019, 10:40 | Приморье

Приморье презентовало на форуме девять крупных инвестиционных проектов

Российский инвестиционный форум завершил свою работу в Сочи. Наряду с 77 российскими субъектами свой экономический и инвестиционный потенциал здесь представил и Приморский край. Об итогах участия региона в масштабном инвестиционном событии рассказал губернатор края Олег Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Он отметил, что в этом году Приморье презентовало на форуме девять крупных инвестиционных проектов: по строительству завода пенокерамики, созданию и развитию горнолыжного курорта «Белая гора», строительству микрорайона «Радужный», расширению и увеличению производственной мощности судостроительного предприятия и другие. Бизнес-идеи нашли отклик у потенциальных партнеров.

«Проекты вызвали большой интерес, и по ряду из них инвесторы заключили соглашения о привлечении дополнительных инвестиций», – подчеркнул глава края.

Как уточнили в Инвестиционном агентстве Приморья, наибольшее внимание инвесторов привлек проект по строительству завода пенокерамических плит. О заинтересованности в его финансировании в объеме примерно 30% заявил Сбербанк. К организации присоединились и китайские партнеры. Уже начата работа по подписанию межбанковского соглашения между Банком «Харбин» (КНР) и Сбербанком о совместном финансировании проекта. Также достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве с управляющим партнером фонда прямых инвестиций Da Vinci Capital Анной Ермаковой и управляющим партнером фонда прямых инвестиций Russia Partners Александром Лупачевым.

Еще один важный результат форума – договоренность с Промсвязьбанком о сотрудничестве в области комплексного освоения приморских территорий. Пилотный проект, включающий в себя разработку мастер-плана по созданию комфортной городской среды, а также модернизацию действующих производств за счет банковских кредитов, будет реализован в Арсеньевском городском округе.

Напомним, Российский инвестиционный форум прошел в Сочи с 14 по 15 февраля. Приморский край на мероприятии презентовал девять инвестиционных проектов. Два из них попали в десятку лучших бизнес-идей форума.

По мнению Губернатора Приморья, Российский инвестиционный форум – это важная площадка, которая дает возможность показать все перспективы, существующие в регионе, привлечь дополнительные инвестиции, а также посмотреть, как живут и развиваются другие территории.

Фото – Инвестиционное агентство Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Сочи  инвестиции  приморье 



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