"Славда" приобретает оборудование в связи с растущими объемами производства

Сумма совместно реализованных с "Сименс Финанс" проектов превысила 72 млн рублей

Slavda Group – динамично развивающаяся группа компаний по производству экологически чистой минеральной воды и напитков на ее основе. На заводах холдинга "Славда" разливается не только питьевая вода одноименного бренда, но и знакомая любому жителю региона вода "Монастырская", особые лечебно-столовые воды "Шмаковка №1" и "Медвежка" и, конечно, любимые напитки дальневосточников: "Монастырские", "Таежная Русь" и GRINK. На сегодняшний день компания представлена почти во всех регионах Дальнего Востока и поставляет свою продукцию на рынки Китая и Кореи. Растущий концерн постоянно нуждается в расширении мощностей, поэтому с 2012 года для приобретения нового оборудования "Славда" привлекает инвестиции от "Сименс Финанс". За все время сотрудничества было реализовано 7 проектов общей суммой более 72 млн руб.





"Мы очень внимательно относимся к качеству нашей продукции. Нашу воду пьют дети с первых дней жизни, а значит оборудование на предприятии должно быть самым современным. Расширение производства – это дорогостоящий процесс, который сложно осуществить за счет оборотных средств компании. Благодаря сотрудничеству с "Сименс Финанс" мы в очередной раз смогли добиться роста объема производства и при этом избежать единовременных крупных затрат. Уже восемь лет наши проекты сопровождает лизинговая компания, которая оказывает услуги европейского качества, но понимает специфику Приморского бизнеса", – рассказала Ивченко Светлана, финансовый директор ГК "Славда".

В "Сименс Финанс" уточнили, что последним совместным проектом стало приобретение оборудования для розлива детской воды стоимостью 38 млн руб. Максимальную автоматизацию производственной линии обеспечивает программируемый контроллер SIMATIC S7-200 производства "Сименс". Установка данного компонента позволила "Славде" получить финансирование на более выгодных условиях.





Как сообщили в "Сименс Финанс", программа по включению комплектующих "Сименс" в оборудование другого производителя пользуется спросом у предприятий пищевой промышленности. Использование компонентов для автоматизации не только делает оборудование более технологичным, но и позволяет предприятию получить инвестиции на длительный срок и по сниженным ставкам. При этом срок службы такого оборудования зачастую многократно превышает срок договора лизинга, а экономия достигается уже в первые месяцы работы.

"Продукцию группы компаний "Славда" без преувеличения знают все жители Дальнего Востока. Сотрудничать с такими предприятиями, значит, внести свой вклад в региональную экономику. Компания развивается и растет у нас на глазах, и этому росту хочется содействовать. Мы в "Сименс Финанс" поддерживаем проект по всем аспектам: юридическим, финансовым и техническим. Поэтому особенно ценим, когда клиент возвращается снова и снова", – прокомментировала Оксана Буняк, руководитель владивостокского офиса "Сименс Финанс".





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ООО ЛК "Сименс Финанс" – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения оборудования, транспорта и техники различных производителей, а также оборудования "Сименс" и комплектующих "Сименс" для модернизации и дигитализации промышленности. Работая по международным стандартам лизинговых услуг, компания финансирует малый и средний бизнес и крупные предприятия различных отраслей экономики. Сегодня ЛК "Сименс Финанс" входит в ТОП-10 лизингодателей России, её региональная сеть включает 24 офиса, а количество реализованных с 1999 года проектов превышает 33 000. При этом к 01.09.2018 портфель ЛК "Сименс Финанс" составил 53,3 млрд руб, объем нового бизнеса за 9 мес. 2018 (по методике Leaseurope) – 26,7 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период – 34,3 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

Газета "Золотой Рог", Владивосток.