Выбираем лучших из лучших в бизнесе

XIII БИЗНЕС-ПРЕМИЯ Приморского края «Компания года и Менеджер года» по итогам 2016 года стартовала 7 февраля. Ее организаторами вот уж 13-й год выступают Издательская компания «Золотой Рог» и Администрация Приморского края. Сроки проведения - февраль-апрель. Церемония награждения - 5 апреля. Официальный сайт Бизнес-Премии - www.DV-RATING.ru, а ход конкурса освещается на страницах газеты «Золотой Рог».

Благодаря широкому участию предприятий крупного и среднего бизнеса, объективности экспертов и принципиальности организаторов Премия года стала не конъюнктурным событием, а традиционным финалом минувшего года для делового Приморья. Не случайно Оргкомитет нашей Премии в этом году вновь возглавил первый вице-губернатор Приморского края В. И. Усольцев.

Напомним, конкурс проводится по 4-м номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» (средний бизнес), «Социально ответственный бизнес». Методика отбора претендентов базируется на финансово-экономических показателях прошедшего года и отработана профессионалами «Золотого Рога» на подготовке ежегодного рейтинга «100 крупнейших компаний Дальнего Востока» (журнал «ДВ Капитал», № 10, 2016 г.). Победители Бизнес-Премии определяются в два этапа голосованием - открытым для всех на сайте и членами Экспертного совета - персональными бюллетенями.

В Экспертном совете представлены 50 авторитетных людей края из разных отраслей экономики, бизнес-консалтинга, руководители органов госуправления, главы и вице-мэры Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, депутаты Заксобрания. Бессменный председатель жюри - Александр Иванович КОСТЕНКО. Сегодня газета «Золотой Рог» публикует список экспертов, и вы можете убедиться: судьи достойные.

Сегодня в Оргкомитет Бизнес-Премии поступают заявки на участие в Краевой Бизнес-Премии. Будет ли это гарантией, что они попадут в ТОП-25? С этим и другими вопросами корр. «Золотого Рога» обратился к исполнительному директору Оргкомитета XIII Бизнес-Премии Елене БАРКОВОЙ.

- Заявки на участие в одной из четырех номинаций нашей Бизнес-Премии не останутся без внимания. Но… У нас не заявочный конкурс. Критерии отбора прописаны в Положении о Премии. Оно опубликовано в прошлом номере газеты «Золотой Рог» и на официальном сайте Премии DV-RATING.ru. Первоначальный отбор компаний идет на основе бухгалтерской отчетности за 2016 год - по коэффициенту роста к предыдущему году. В наш Оргкомитет входят руководители Приморскстата, где сегодня собирается отчетность бизнес-субъектов, работающих на территории Приморского края, и Отделения Пенсионного фонда РФ, где имеются показатели по зарплате и взносам приморских предприятий, отраслевые уровни. Анализируют. Одновременно журналисты газеты «Золотой Рог» проверяют значимость выпускаемой продукции и услуг, что обеспечило рост выручки и прибыли. Заявки для нас - подтверждение, что номинанты готовы к публичности.

Благодаря таким четким критериям Краевая Бизнес-Премия стала традицией.

- А как формируется список менеджеров?

- Номинация «Менеджер года Приморского края - 2016» всегда престижна. Кстати, «засветиться» в ней означает попасть в золотой фонд кадров. Для нас формировать ТОП менеджеров особенно трудно. Приморье всегда славилось кадрами управленцев благодаря особому приморскому менталитету. Они харизматичны, креативны, предприимчивы, не боятся риска и ответственности. Не зря бывшие директора приморских предприятий сегодня в штате всероссийских и международных корпораций. Не соглашусь с утверждениями, что Приморье истощилось на «головы». Приток налицо, а остаются те, кто «заразился» приморским менталитетом - работать с азартом. Уверена, что каждый наш эксперт может выдать шорт-лист на полсотню таких топ-менеджеров. Много достойных. Но в основе отбора - показатели руководимого предприятия. А рыночная и политическая конъюнктура последних лет и самому талантливому может испортить бизнес-карму.

- А чем ваша Бизнес-Премия отличается от других конкурсов в крае?

- Проверена временем… Бизнес-Премия с первого года, 2004-го, называлась «Компания года и Менеджер года Приморского края». В этом суть. Не секрет, что 100 крупнейших компаний дают свыше 60% валового регионального продукта и краевого бюджета Приморья. Потому всерьез называться Компанией года может лишь представитель этой сотни, пусть даже это филиал или обособленное подразделение. Главное, чтобы давали рабочие места и платили налоги на территории. Потому такой популярной в рамках Премии стала номинация «Развивающийся бизнес», для тех, кто растет семимильными шагами, независимо от истории за спиной. Наш конкурс - для крупного и среднего бизнеса.

О втором отличии уже сказано: в основе отбора лежит рейтинг эффективности по приросту выручки и прибыли.

- Вы уверены, что эксперты в голосовании объективны?

- Во всяком случае я их призываю к этому. Конечно, проще победить компаниям, которые на слуху, публичны. Но Бизнес-Премия и задумана для того, чтобы способствовать открытости приморского бизнеса как залога доверия партнеров и инвесторов. И в этом стремлении организаторы не одиноки.

Издательская компания «Золотой Рог» реально тянет большую часть финансовых затрат по организации конкурса: деловой газете действительно нужна эта площадка для встречи большой экономики и частной инициативы, цивилизованная бизнес-среда. Но меня всегда восхищают партнеры и спонсоры нашей Премии, которые платят за то, чтобы наш конкурс был объективным.

Вот уже два года в статусе Партнера Дальневосточный банк, 7-й год с нами IT-компания «Акцент». Это и есть высший вклад в формирование бизнес-климата Приморья. Ведь оргкомитет может отблагодарить только публичностью. Вот когда наш бизнес дозреет до сознания, что деловую среду вокруг себя мы формируем сами, тогда и наша Бизнес-Премия станет просто «Олимпом», где лежат награды. А пока это публичная площадка передовых практик в бизнесе края. Награды - лишь ориентир.

Юрий РОГОВ.