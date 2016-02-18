Жители Приморья подают иски в суд сами на себя

Заявления о признании приморцев несостоятельными подают банки, предприятия, но большая часть из них инициирована самими гражданами

С момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в Арбитражный суд Приморского края поступило 125 заявлений о признании банкротами граждан. Пока лишь семь из них признаны обоснованными, по ним принято решение об открытии конкурсного производства, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в Арбитражном суде Приморского края.

Большая часть заявлений оставлена без движения из-за неуплаты инициаторами процесса пошлины или некачественного оформления документов. И хотя вала арбитражных дел, как ожидалось первоначально, не последовало, институт банкротства граждан все-таки заработал. Заявления о признании некоторых приморцев несостоятельными подают банки, предприятия, но большая часть из них инициирована самими гражданами, не справившимися с долгами или кредитным бременем.

Закон предписывает должнику, осознавшему, что он не может выполнить свои обязательства, выраженные в денежной сумме 500 тысяч рублей, самому идти в арбитражный суд с заявлением. Более того, за бездействие должник может быть еще и оштрафован.

Обо всех нюансах банкротства физических лиц деловая газета «Золотой Рог» попросила рассказать начальника отдела обеспечения процедур банкротства Управления ФНС России по Приморскому краю Евгению ПАВЛОВУ.

Она, в частности, заметила, что действующие изменения в закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» внесены Федеральным законом № 154-ФЗ от 29.06.2015 «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города Федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Согласно новым правилам с 1 октября 2015 года гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения им денежных обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее 500 тысяч рублей, - пояснила Евгения Васильевна. - Обратиться в суд гражданин должен не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о том, что не в состоянии исполнить обязательства перед кредиторами.

Неисполнение данной обязанности может повлечь наложение на гражданина административного штрафа в размере 1-3 тысяч рублей в соответствии с п. 5 ст. 14.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

- С заявлением о признании гражданина банкротом может обратиться также любой кредитор, включая уполномоченные государственные органы, задолженность перед которым составляет не менее 500 тыс. рублей, а просрочка по ней - более трех месяцев, - комментирует Евгения Павлова. - При этом гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем, и его кредиторы должны не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в суд с таким заявлением опубликовать свое намерение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (www.fedresurs.ru).

Дела о банкротстве граждан рассматриваются арбитражным судом по месту жительства должника. При подаче заявления придется заплатить пошлину арбитражному суду в размере 6 тысяч рублей, а также внести на депозит суда 10 тысяч рублей - установленное законом минимальное вознаграждение финансового управляющего.

Причем дело о банкротстве гражданина могут быть возбуждено и после его смерти. В этом случае заявление в суд может подать кредитор, уполномоченный орган, а также наследники должника. Долги погашаются за счет имущества, составляющего наследство гражданина.

Итак, заявление в арбитражный суд подано, что дальше?

- Предусмотрено три процедуры, применяемые в деле о банкротстве граждан: мировое соглашение, реструктуризация долга гражданина, реализация имущества должника, - говорит начальник отдела. - При реструктуризации долга гражданин может рассчитывать на рассрочку на погашение задолженности до трех лет в соответствии с утвержденным судом планом. Если реструктуризация долга невозможна из-за финансового состояния должника и отсутствия у него постоянного источника дохода, то суд признает такое физическое лицо банкротом. После этого применяется процедура реализации имущества на торгах. Полученные средства идут на погашение долгов. Но между кредиторами и гражданином может быть заключено мировое соглашение. В этом случае процедура банкротства прекращается.

Некоторые люди считают, что признание банкротом - своеобразная панацея от уплаты долгов, мол, объявил себя банкротом и можешь спокойненько не возвращать долги. На этот счет специалисты отдела обеспечения процедур банкротства разъясняют: в деле о банкротстве гражданина судом утверждается финансовый управляющий. С даты признания человека банкротом все права в отношении его имущества, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.

- Признание гражданина банкротом влечет для него целый ряд последствий. Например, в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры гражданин не имеет права принимать на себя обязательства по кредитным договорам и договорам займа без указания на факт своего банкротства, - разъясняет Евгения Павлова. - Кроме того, в течение трех лет он не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, иным образом участвовать в его управлении.

Есть и еще одно существенное ограничение для банкрота: до дня прекращения или завершения производства по делу о банкротстве лицо, признанное банкротом, не может выезжать за границу.

И лишь после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Хотя законом предусмотрены случаи, когда освобождение гражданина от обязательств не допускается. Например, если вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство. А также если гражданин предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности. В этих случаях арбитражный суд указывает данное решение в своем определении.

Кроме того, Евгения Павлова заметила, что требования кредиторов по текущим платежам, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, возмещении морального вреда, взыскании алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в том числе требования, не заявленные при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации его имущества, сохраняют силу и могут быть предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве в непогашенной их части в порядке, установленном законодательством РФ.

Ирина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.