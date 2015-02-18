Во Владивостоке Sedanka Hills предлагает курортный микроклимат загородной квартиры

Для тех, кто устал от городской суеты, загазованного воздуха и потоков машин

Покупка комфортабельной квартиры в малоэтажном жилом комплексе Sedanka Hills, буквально примыкающем к Ботаническому саду, - отличный вариант для перехода на новую ступень жизни. Предложение от инвестиционно-строительной компании «Комкон-2» ставит точку в вечном споре, что же лучше - дом в пригороде или квартира в городе, - и приводит к компромиссу.

Сочетание удобства содержания и владения городской квартирой с комфортом и уединенностью загородного жилья - редкий случай для рынка жилья Владивостока. А отличная транспортная доступность, близость к городу и курортный микроклимат района Санаторной добавляют преимуществ этому предложению.

Досье "Золотого Рога": Малоэтажный жилой комплекс Sedanka Hills включает 56 3-этажных домов, в каждом три квартиры площадью от 90 до 98 кв. м. Фактически это выглядит так: квартира-этаж. Впрочем, этажи можно объединять, выбирая 2-уровневую или даже 3-уровневую квартиру. Сроки строительства комплекса: II квартал 2015 года - конец 2016 года. Генеральным проектировщиком выступила «Архитектурная мастерская Мамонова», генеральным подрядчиком - компания «ДалКом».

Несмотря на то что проект стартует в непростое для экономики страны и региона время, генеральный директор компании «Комкон-2» Алексей САРАНА настроен оптимистично. «Мы постоянно следим за рынком, интерес к нашему предложению со стороны потенциальных покупателей есть, - поясняет он. - Несмотря на сложную ситуацию на рынке недвижимости, спрос на улучшение жилищных условий сохраняется, и когда появляются эксклюзивные предложения, их нельзя упускать».

Действительно, поводов для оптимизма у руководства компании-застройщика достаточно. Приморская столица сегодня обретает второе дыхание: сюда перебираются офисы некоторых госструктур, например, вновь созданного Дальневосточного управления Банка России и др. Президент Владимир ПУТИН в Послании к Федеральному Собранию предложил предоставить Владивостоку статус свободного порта, что также вызовет повышение деловой активности и привлечет свежие потоки крупного бизнеса, представители которого нуждаются в качественном и комфортном жилье определенного уровня.

Еще один важный аргумент в пользу Sedanka Hills - адекватность ценообразования. Стоимость квадратного метра в привязке к курсу доллара составляет сегодня 98 тыс. рублей (около $1500), таким образом, средняя цена квартиры в поселке составляет около 9 млн рублей. Сравните это с предложениями вторичного рынка Владивостока, когда 3-комнатные квартиры в полтора раза меньшей площади - 62-67 кв. м, - без ремонта, в старых панельных домах стоят 7-8 млн рублей. Не говоря уже о том, что в качестве приятного «приложения» к квартире в Sedanka Hills покупатель получает однородность социальной среды, безопасность проживания на обособленной и охраняемой территории, высокий уровень комфорта и благоустройства поселка.

С инфраструктурой у комплекса тоже все в порядке. Проектом предусмотрены и зоны отдыха, и детские площадки с игровыми комплексами. Дома будут подключены к городским сетям. Вокруг хватает и детских садов, и школ. Все вопросы технической эксплуатации жилого комплекса и бытовых услуг будет решать управляющая компания. Кроме того, в пешей доступности реализуется другой проект компании-застройщика - современный супермаркет.

Кто они, будущие жильцы Sedanka Hills? Это семьи молодых топ-менеджеров, которым важно, чтобы их дети дышали чистым свежим воздухом и росли в безопасной среде, управленцы и владельцы бизнеса среднего возраста, люди старшего поколения, чьи дети желают родителям спокойной и комфортной жизни на свежем воздухе… Есть заявки и от владельцев расположенных неподалеку коттеджей, уставших от забот по содержанию собственного дома, но не желающих возвращаться в город.

Безусловно, потенциальным покупателям квартир в поселке важно знать, кто стоит за проектом. Для многих гарантией надежности являются имена учредителей и руководства инвестиционно-строительной компании «Комкон-2». Заслуживает доверия и генеральный подрядчик - компания «ДалКом», работающая на рынке строительства жилья с 2003 года и уже построившая две очереди жилого комплекса «Пихтовый» в районе мыса Чуркин во Владивостоке, а также группу жилых домов в Большом Камне.

В настоящий момент территория поселка огорожена, работает пункт охраны, произведена рубка деревьев, выполнена планировка территории. Непосредственно строительные работы планируют начать в мае, когда будут заключены договоры с большинством покупателей.

«20% квартир Sedanka Hills уже нашли будущих хозяев, - продолжает Алексей Сарана. - При этом мы намеренно не берем деньги сейчас, лишь заключаем договоры и фиксируем стоимость. Как только будут оформлены заявки на 2/3 домов - по прогнозам, это произойдет в апреле-мае, - начнем сбор денег и строительство. Полной предоплаты не требуется: платежи будут приниматься по графику, все средства - сразу вкладываться в стройку».

Сложившаяся экономическая ситуация как нельзя лучше располагает к вложениям в недвижимость. И если при покупке квартиры в городе еще можно выжидать, подыскивая наилучшее предложение, то вариантов достойного загородного жилья с адекватным соотношением «цена - качество», особенно на первичном рынке, крайне мало. У потенциальных собственников квартир клубного поселка Sedanka Hills еще есть немного времени для раздумий, но у тех, кто выбирает квартиру здесь уже сегодня, больше вариантов выбора.

Ознакомиться с генпланом поселка можно на сайте www.sedankahills.ru. Подробности - в офисе генерального подрядчика, компании «ДалКом»: г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 65г, тел.: (423) 277-77-88, 240-71-72, 279-08-37. Реклама.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.