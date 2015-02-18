Приморье по росту цен обогнало Россию

Приморские статистики подвели основные итоги развития Приморского края в 2014 году

Основные социально-экономические показатели Приморского края, характеризующие итоги 2014 года 2014 В % к 2013 Экономические индикаторы Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности x 100.2 Оборот организаций по хозяйственным видам экономической деятельности, млрд. рублей 1329.0 105.71) индекс промышленного производства x 105.0 добыча полезных ископаемых x 133.4 обрабатывающие производства x 103.2 производство и распределение электроэнергии, газа и воды x 101.4 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: мясо (в живом весе), тыс. тонн 56.0 103.8 молоко, тыс. тонн 119.1 99.7 яйцо, млн. штук 302.4 107.1 Инвестиции в основной капитал (оценка), млрд. рублей 126.0 101.0 Выполнено работ и услуг по виду деятельности

«Строительство», млрд. рублей 51.2 81.5 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 671.2 109.2 Грузооборот транспорта, млрд. тонно-километров 67.6 107.5 Оборот розничной торговли, млрд. рублей 279.5 104.7 Объем платных услуг населению, млрд. рублей 137.3 101.6 Социальные индикаторы Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (оценка): номинальная, рублей 32550.0 108.6 реальная, % x 101.2 Индекс потребительских цен на товары и услуги, декабрь 2014 к декабрю 2013, % 112.0 106.32) Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек 13.8 87.6 Естественная убыль населения (оценка), тыс. человек -1.2 70.3 Зарегистрировано преступлений, тыс. 48.8 93.1

1) В действующих ценах. 2) Декабрь 2013 г. в % к декабрю 2012 г.

Структурные изменения в экономике

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2015 года учтено 68 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Из их числа предприятия государственной собственности составляют 2%, муниципальной - 3%, частной собственности - 88%, , пишет деловая газета "Золотой Рог".

Подавляющее большинство организаций края (82%) являются коммерческими структурами, самая распространенная форма - общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем числе организаций края всех организационно-правовых форм составляет 79%.

В городских округах сосредоточено 90% предприятий, в муниципальных районах - 10%.

С начала 2014 года зарегистрировано 6937 организаций, ликвидировано - 5421.

Кроме того, в составе Статрегистра учтены 51 тыс. человек, на которых поступили сведения из регистрирующих органов о прохождении государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. 55% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Производство товаров и услуг

Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности (промышленное и сельскохозяйственное производство, строительство, транспорт, розничная торговля) за 2014 год относительно 2013 года составил 100.2%.

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности за 2014 год составил 1329 млрд. рублей (в действующих ценах 105.7% к 2013 году).

Промышленное производство

В 2014 году промышленными организациями края отгружено продукции на 262.7 млрд. рублей. Наибольший удельный вес (73%) приходился на предприятия обрабатывающих производств.

Объем производства промышленной продукции вырос на 5%.

В добыче полезных ископаемых отмечался рост производства на 33.4%. В 2014 году произошло сокращение добычи угля на 9%, металлических руд - на 15%. Выросла добыча прочих полезных ископаемых в 3.7 раза.

В обрабатывающих производствах индекс производства вырос на 3.2%. Рост промышленного производства обеспечили следующие виды деятельности: производство машин и оборудования (на 21%), производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (на 18%), химическое производство (на 14%), производство транспортных средств и оборудования и производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 6%), обработка древесины и производство изделий из дерева, а также текстильное и швейное производство (на 5%).

Производство пищевых продуктов, включая напитки, составило 100.3% к уровню прошлого года.

В выпуске товаров производственно-технического назначения отмечен рост следующих видов продукции: паркета (на 30%), цемента (на 4%), блоков дверных и шпона лущеного (на 3%). Сократилось производство шпона строганого, окон и дверей полимерных, конструкций и деталей сборных железобетонных, кирпича строительного, бумаги.

В 2014 году выпуск легковых автомобилей составил 99% к уровню прошлого года.

В производстве вычислительной техники в 2.3 раза сократился выпуск компьютеров.

В производстве бытовой техники наблюдалось снижение выпуска холодильников в 1.5 раза, стиральных машин - на 4%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды отмечался рост на 1.4%. Было выработано 10 млрд. кВт-ч электроэнергии, что на 6% больше 2013 года, и 12.8 млн. Гкал тепловой энергии (меньше на 6%).

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели), по предварительным расчетам, составил 39.6 млрд. рублей (113% к уровню 2013 года в сопоставимой оценке). В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 29%, хозяйств населения - 61%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 10%.

Растениеводство. По уточненным данным, в 2014 году в хозяйствах всех категорий вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 423.9 тыс. га, что на 12% больше 2013 года. Увеличение произошло за счет роста посевов зерновых и зернобобовых культур на 6.5 тыс. га (на 6%) и сои на 44.3 тыс. га (на 26%). Посевы картофеля остались на уровне 2013 года, а посевы овощей открытого грунта и кормовых культур снизились на 8% и 5% соответственно.

Из общей площади посева зерновых и зернобобовых культур и сои убрано по 96%, овощей открытого грунта - 98%, картофеля - 99.6%.

Сельскохозяйственные организации по-прежнему остаются основными производителями зерна (78% краевого объема) и сои (72%). Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения (85% и 56% соответственно).

По данным ФГУ «Россельхозцентра», для проведения весеннего сева сельскохозяйственными организациями засыпано в семенные фонды: пшеницы - 8.4 тыс. т, овса - 7.9, риса - 4.2, ячменя - 2.3, гречихи - 0.1, сои - 22.3 тыс. т.

Под урожай будущего года вспахано 87.3 тыс. га зяби (на 6% больше, чем в 2013 году) и посеяно 258 га озимых на зерно и зеленый корм (больше в 1.7 раза).

Животноводство. По состоянию на 1 января 2015 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 65.6 тыс. голов крупного рогатого скота (рост на 1%), из них 31.5 тыс. коров (снижение на 2%); 99.2 тыс. свиней (рост на 2%); 29.6 тыс. овец и коз (снижение на 1%); 4193.9 тыс. голов птицы (рост на 19%).

В структуре поголовья на долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 74% поголовья крупного рогатого скота (в том числе коров - 77%), свиней - 35, овец и коз - 96, птицы - 17%.

В сельскохозяйственных организациях на начало января 2015 года, по сравнению с соответствующей датой 2014 года, численность крупного рогатого скота практически не изменилась (при этом поголовье коров сократилось на 2%); поголовье свиней увеличилось на 6%, птицы - на 21%, овец и коз - в 2.2 раза.

Показатели воспроизводства стада. За 2014 год в крупных и средних сельскохозяйственных организациях получено 2.5 тыс. голов телят (на 13% меньше, чем в 2013 году) и 33.8 тыс. голов поросят (больше в 1.5 раза). Падеж крупного рогатого скота сократился в 2.2 раза и составил 0.2 тыс. голов. Вспышка ящура привела к тому, что падеж свиней превысил уровень прошлого года в 8.6 раза (в 2014 году он составил 17.2 тыс. голов).

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в 2014 году составили 4997 кг против 4399 кг в 2013 году; яйценоскость кур-несушек составила 295 яиц против 273.

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 27% общего объема производства мяса, 74% - молока, 26% - яиц.

Лесозаготовки

Индекс производства по виду деятельности «Лесозаготовки» в 2014 году составил 102.4%. Произведено 4 млн. плотных м3 необработанной древесины (102% к 2013 году).

Рыболовство

Индекс производства по виду деятельности «Рыболовство» снизился к 2013 году на 12%. Выпуск рыбы живой, свежей или охлажденной составил 57.6 тыс. т (76% к 2013 году).

Строительство

По предварительным данным, в 2014 году в крае за счет всех источников финансирования построено 7676 квартир общей площадью 671.2 тыс. м2 (на 9.2% больше 2013 года). Ввод жилья населением увеличился в 1.6 раза; в общем вводе жилых домов его доля составила 57% (381.7 тыс. м2).

В сельской местности ввод жилья вырос в 2 раза и составил 103 тыс. м2 (15% введенного жилья по краю). Почти все жилье на селе (98%) введено инди­видуальными застройщиками.

За счет нового строительства в крае введены: 5 дошкольных образовательных учреждений на 910 мест, общеобразовательная школа на 120 мест, медицинский центр на 150 коек и 290 посещений в смену, поликлиника на 182 посещения в смену, театр оперы и балета с большим залом на 1500 мест и малым залом на 300 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на 400 м2 зеркала воды. Кроме того, завершена реконструкция 7 дошкольных учреждений на 580 мест и общеобразовательной школы на 30 мест.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 51.2 млрд. рублей, или 81.5% к 2013 году. Организациями малого предпринимательства выполнено 55% объема работ по краю.

Транспорт

Транспортом организаций всех видов деятельности в 2014 году перевезено 45.3 млн. т грузов (83.2% к 2013 году).

На железнодорожном транспорте в 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдалось снижение объемов погрузки угля (на 25%) и строительных грузов (на 19%); при этом увеличилась погрузка лесных грузов (на 14%), зерновых (на 7%), цемента (на 5%) и рыбы (на 3%).

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности составил 28.3 млн. т (снижение на 18%).

Морской транспортный флот снизил перевозки грузов в заграничном плавании на 33%, в каботажном плавании - на 23%.

Транспортом общего пользования (без таксомоторного), по оценке, перевезено 83.6 млн. пассажиров (снижение на 10% к 2013 году). Пассажирооборот составил 1989.7 млн. пасс-км (снижение в 2.3 раза). Резкое снижение вызвано ликвидацией ОАО «Владивосток Авиа» и передачей активов предприятию ОАО «Авиакомпания Аврора», зарегистрированному в Сахалинской области.

Аварийность на транспорте. По данным ГИБДД УМВД по Приморскому краю, на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов зарегистрировано 4335 дорожно-транспортных происшествий (105% к 2013 году), в которых 391 человек погиб и 5388 получили ранения.

Связь

Объем услуг связи, оказанных организациями за 2014 год, оценивается в 22 млрд. рублей, из них населению - в 13.4 млрд. рублей. По сравнению с 2013 годом общий объем услуг связи снизился на 3.3%, а населению - на 0.9%.

Рынок товаров и услуг

Оборот оптовой торговли за 2014 год составил 676 млрд. рублей, что на 9.8% больше 2013 года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 39% оборота оптовой торговли.

Запасы топлива. На 1 января 2015 года на складах обследуемых организаций края хранилось 1019.8 тыс. т угля (на 11% меньше, чем на 1 января 2014 года) и 95.2 тыс. т топочного мазута (меньше на 27%).

В организациях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, запасы твердого топлива по сравнению с запасами на 1 декабря 2014 года уменьшились на 22%, мазута - на 23%.

В жилищно-коммунальном хозяйстве накоплено 82 тыс. т угля (на 18% меньше, чем на 1 декабря 2014 года) и 32.9 тыс. т мазута (меньше на 39%).

На топливных складах края, осуществляющих продажу угля населению и организациям социальной сферы, на 1 января 2015 года было в наличии 3.8 тыс. т твердого топлива (на 16% меньше, чем на 1 декабря 2014 года).

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 279.5 млрд. рублей, что выше объема 2013 года на 4.7%. Оборот края сформирован на 91% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, и на 9% - за счет продажи товаров на рынках и ярмарках.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий продано на 120.4 млрд. рублей (97% к 2013 году), непродовольственных товаров - на 159.1 млрд. рублей (111%).

Запасы товаров в организациях розничной торговли на 1 января 2015 года оценивались в сумме 5.3 млрд. рублей, что обеспечит 33 дня торговли.

Оборот общественного питания составил 14.8 млрд. рублей, что выше объема 2013 года на 8.5%.

Рынок услуг. В 2014 году населению края оказано платных услуг на 137.3 млрд. рублей (на 1.6% меньше, чем в 2013 году). В структуре объема платных услуг населению наибольший удельный вес занимали услуги транспорта (36%), жилищно-коммунальные (26%), услуги связи (12%) и медицинские (6%).

Наиболее высокий рост физического объема реализации платных услуг по отношению к предыдущему году наблюдался в сфере ветеринарных услуг (на 27%), физкультуры и спорта (на 22%), культуры (на 12%), медицинских (на 11%), коммунальных и услуг гостиниц и аналогичных средств размещения (на 8%).

В объеме платных услуг бытовые составили 7%. За 2014 год населению было оказано услуг бытового характера на 9.2 млрд. рублей (106.8% к 2013 году). Более половины (51%) в структуре бытовых услуг приходилось на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования. Услуги парикмахерских занимали 11%, ремонт и строительство жилья и других построек - 9%, услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, ремонт, окраска и пошив обуви, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, пошив и вязание трикотажных изделий - по 4%.

Физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, оказано 52% объема бытовых услуг.

Финансы

Поступление налоговых платежей и других налогов в бюджетную систему (по оперативным данным Управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю) за январь-ноябрь 2014 года составило 70.3 млрд. рублей, из которых в бюджет края перечислено 62.4 млрд. рублей. Почти 43% налоговых поступлений в бюджет края обеспечил налог на доходы физических лиц.

Задолженность по налоговым платежам (без учета задолженности по пеням и налоговым санкциям) в бюджетную систему края с учетом долгов предыдущих лет на 1 декабря 2014 года составила 8.3 млрд. рублей.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций края за январь-ноябрь 2014 года сложился в 15.2 млрд. рублей прибыли. Удельный вес убыточных организаций составил 29%, ими получено 23.2 млрд. рублей убытка.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций края на 1 декабря 2014 года достигла 539.2 млрд. рублей, из нее просроченная - 2%.

Кредиторская задолженность на эту же дату составила 238.5 млрд. рублей, из нее 4% приходилось на просроченную.

Задолженность по кредитам банков и займам составила 300.7 млрд. рублей, из нее просроченная - менее 1%.

Дебиторская задолженность на 1 декабря 2014 года достигла 209.9 млрд. рублей, из нее просроченная - 5%.

Цены

Индекс потребительских цен за декабрь 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года составил 112%, что выше, чем в 2013 году (106.3%), и выше, чем в целом по Российской Федерации (111.4%).

Цены на наблюдаемые продовольственные товары возросли на 15%. С начала года значительно возросли цены на мясо животных и птицы - в среднем в 1.3 раза. Более всего подорожали куры охлажденные и мороженые и окорочка куриные - в 1.3 раза - и свинина (кроме бескостного мяса) - в 1.4 раза. Печень говяжья подорожала в 1.5 раза. Сыр и колбасные изделия стали дороже в среднем на 17% и 28% соответственно. Цены на рыбопродукты возросли в среднем на 11%, более всего - на рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) и рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород (на 24% и 27% соответственно).

Из остальных наблюдаемых продовольственных товаров заметный рост цен отмечался на творог жирный и вермишель (на 12%), молоко питьевое цельное стерилизованное 2.5-3.2% жирности и молоко сухое цельное (на 14%), масло сливочное (на 16%), сырки творожные, глазированные шоколадом, и майонез (на 19%), консервы рыбные натуральные и с добавлением масла (на 20%). Подорожали карамель, конфеты шоколадные натуральные и с добавками, печенье - на 11%, шоколад - на 14%.

Крупа и бобовые в среднем подорожали в 1.3 раза; более всего возросли цены на крупу гречневую-ядрицу - в 1.9 раза. Рис шлифованный подорожал на 11%, горох и фасоль - на 14%, пшено - на 19%. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия увеличились на 8%, на муку пшеничную - на 14%. Сахар-песок подорожал в 1.4 раза, яйца куриные, напротив, подешевели на 11%.

Из плодовоовощной продукции дешевле стали: морковь - на 2%, картофель - на 5%, свекла столовая - на 12%, капуста - на 25%. Свежие помидоры и огурцы подорожали в 1.2 и 1.4 раза соответственно. Возросли на 25% цены на фрукты и цитрусовые, более всего - на яблоки (на 35%) и лимоны (на 42%). Алкогольные и безалкогольные напитки стали дороже на 13% и 14% соответственно.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, в конце декабря 2014 года составила в среднем по краю 4517 рублей и возросла по сравнению с декабрем 2013 года на 9%.

Рост цен на наблюдаемые непродовольственные товары составил 8%. В среднем на 6% подорожали одежда и обувь, на 3-10% возросли цены на бельевой трикотаж, на 5-11% - на моющие и чистящие средства и парфюмерно-косметические товары. Наблюдался рост цен на бытовые стиральные машины и холодильники (в 1.2 раза) и телевизоры цветного изображения (в 1.3 раза). Медикаменты в среднем подорожали на 8%.

Цены на табачные изделия возросли в среднем на 30%, из них сигареты с фильтром зарубежных торговых марок подорожали на 24%, сигареты отечественные с фильтром - на 31%.

Топливо моторное в среднем с начала года подорожало на 7%, бензин марок АИ-95 и выше - на 4%, АИ-92 (АИ-93 и т.п.) - на 8%.

Цены на платные услуги населению выросли на 12%. Так, химчистка мужского костюма, пошив женского платья, шиномонтаж колес легкового автомобиля, установка пластиковых окон, печать цветных фотографий подорожали на 10-17%, услуги парикмахерских в среднем стали дороже на 7%, ритуальные услуги подорожали на 11%.

С начала года стоимость услуг пассажирского транспорта выросла на 14%, более всего (на 34%) подорожал полет в салоне экономического класса самолета. Стоимость проезда в поездах дальнего следования увеличилась на 4%, в городском электрическом транспорте - на 10%.

Из услуг связи подорожали отправка телеграммы обыкновенной внутренней (на 7%) и абонентская плата за радиотрансляционную точку (на 11%). Снижение цен отмечено на предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи (на 3%) и абонентскую плату за мобильный интернет (на 5%).

Увеличилась в 1.2 раза стоимость годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков; удостоверение завещания в нотариальной конторе стало дороже в 1.3 раза.

Услуги образования подорожали на 13%, из них услуги высшего образования - на 9%, среднего образования - на 10%, профессионального образования - на 22%. Значительно возросла стоимость проживания в студенческом общежитии - в 1.4 раза.

Жилищные услуги в среднем выросли в 1.4 раза, коммунальные - на 6%. Значительный рост цен наблюдался на содержание, ремонт (включая взнос на капитальный ремонт) для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям - в 1.4 раза, на наем жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах - в 2 раза. На 13% подорожали услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению.

Услуги организаций культуры (посещение театров, кинотеатров, музеев и выставок) подорожали на 3-15%. Наблюдалось увеличение цен на санаторно-оздоровительные услуги, медицинские услуги и услуги в сфере зарубежного туризма - в среднем на 6%, 11% и 36% соответственно.

В IV квартале 2014 года средняя стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 55 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья - 79 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2013 года цены на первичном рынке жилья в среднем возросли на 1%, на вторичном - на 5%.

Индекс цен производителей промышленных товаров составил 108.4%, в том числе в добыче полезных ископаемых - 107.9%, в обрабатывающих производствах - 109.6%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 105.3%.

Сводный индекс цен строительной продукции в целом составил 102.4% к декабрю 2013 года, в том числе индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) - 99.5%, на машины и оборудование, используемые в строительстве, - 111.7%, на прочие капитальные работы - 103.4%.

Индекс тарифов на наблюдаемые грузовые перевозки в среднем составил 139.6%, в том числе морским транспортом - 144.2%, автомобильным - 95.3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц составил 101.6% к декабрю 2013 года, в том числе на услуги электросвязи тарифы возросли на 0.2%, почтовой связи - на 8.6%, документальной электросвязи - на 8.4%, проводного вещания - на 10.5%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 99%, при этом на продукцию растениеводства - 101.5%, животноводства - 98.1%.

Население и рынок труда

По предварительной оценке, численность постоянного населения Приморского края на 1 января 2015 года составляла 1933.4 тыс. человек.

Сокращение населения происходило как за счет естественной (22%), так и миграционной убыли (78%).

По оперативным данным, в 2014 году в Приморском крае родилось 24.8 тыс. человек (на 1% больше, чем в 2013 году), а умерло 26 тыс. человек (на 1% меньше). Число умерших превысило число родившихся на 5%. Мужская смертность превысила женскую на 18% и составила 14079 человек.

В органах ЗАГС за 2014 год было зарегистрировано 18.1 тыс. браков (на 1% больше, чем за 2013 год) и 11.1 тыс. разводов (больше на 3%). На 1000 заключенных браков пришлось 615 разводов (в 2013 году - 607).

За 2014 год число прибывших в Приморский край из других регионов России составило 20 тыс. человек (на 2% больше, чем в 2013 году), из других стран - 10 тыс. человек (больше на 11%). В другие регионы России выехали 26.2 тыс. человек (на 8% меньше), в другие страны - 7.8 тыс. человек (на 6% больше). Сменили место жительства на территории края 45.4 тыс. приморцев (на 3% больше, чем в 2013 году), причем из них 21.2 тыс. человек сменили постоянную прописку.

Рынок труда. По оценке, численность экономически активного населения в 2014 году в соответствии с методологией Международной организации труда, составила 1059.6 тыс. человек (55% общей численности населения края). В их числе 986.7 тыс. человек (93%) были заняты в экономике и 72.9 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и классифицировались как безработные (общий уровень безработицы - 6.9%).

По данным Управления Государственной службы занятости населения Приморского края, по состоянию на 1 января 2015 года было зарегистрировано 13.8 тыс. безработных, из них 11 тыс. человек получали пособие по безработице (уровень официально зарегистрированной безработицы - 1.3%).

Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на 100 вакансий составляла 28 человек (на 1 января 2014 года - 31).

Уровень жизни

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в крупных, средних и малых организациях края в 2014 году, по оценке, составила 32550 рублей, что выше 2013 года на 8.6%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выше уровня предыдущего года на 1.2%.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях воздушного транспорта (в 2 раза выше среднекраевого уровня); по производству автомобилей (в 1.9 раза); на трубопроводном транспорте (в 1.8 раза); в организациях, занимающихся научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук (в 1.7 раза); в финансовой деятельности (в 1.6 раза); на железнодорожном транспорте (в 1.5 раза).

Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях, занимающихся производством кожи и изделий из кожи, текстильным и швейным производством, производством резиновых и пластмассовых изделий, обработкой вторичного сырья, обработкой древесины и производством изделий из дерева, а также в деятельности оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства, в гостиницах и ресторанах, по предоставлению персональных услуг.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2015 года составила 16.3 млн. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 23.2%. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 316 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника равна 51.5 тыс. рублей.

Пенсии. На 1 января 2015 года численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, составляла 539 тыс. человек (28% общей численности населения).

Средний размер пенсии составил 11147.4 рубля, что на 9% больше, чем на 1 января 2014 года. В реальном выражении (с учетом изменения цен) произошло снижение на 5.5%.

Величина прожиточного минимума за IV квартал 2014 года, относительно IV квартала 2013 года, возросла на 10.8%. При этом прирост стоимости продуктов питания потребительской корзины составил 10.9%, непродовольственных товаров - 9.7%, услуг - 11.2%.

Приморскстат. Газета «Золотой Рог», Владивосток.