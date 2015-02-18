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В Находке власть уговаривает бизнес зарабатывать на муниципальных контрактах
Перспективы развития Находки представили членам Совета по малому и среднему предпринимательству при главе администрации городского округа. Представители бизнеса обсудили возможности участия местных компаний в реализации крупных инвестиционных проектов, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Заседание совета провел первый заместитель главы администрации Находки Борис ГЛАДКИХ. Перспективные проекты, призванные повлиять на социально-экономическую ситуацию, представили собравшимся начальник управления архитектуры, градостроительства и рекламы администрации города Сергей КУЛЬПИН и начальник управления землепользования и застройки Анатолий БОКЛАГ.
Планируемый рост благосостояния муниципального образования и численности населения и деловой активности непосредственно связан с развитием промышленного комплекса и наращивания мощности транспортного узла. Так, обширная территория близ бухты Козьмино в микрорайоне Врангель отведена для строительства крупного перерабатывающего предприятия – Находкинского завода минеральных удобрений. Здесь же запланировано расширение производственной зоны в части строительства береговых перевалочных сооружений и железнодорожного парка, создание высокотехнологичного угольного терминала, модернизация станции Находка-Восточная. Предусмотрены коридоры для выхода в микрорайон скоростной многополосной трассы федерального значения, магистрального газопровода. Территории микрорайона привлекают инвесторов своим географическим положением, существующей инфраструктурой, возможностью выдержать санитарно-защитные зоны, которые служат буфером между предприятиями и жилой застройкой.
А микрорайон Ливадия рассматривается краевой администрацией как одно из наиболее вероятных мест создания туристического кластера юга Приморья. Бизнес выказывает намерения вкладывать средства в строительство баз отдыха, обустройство пляжей, создание аквапарка, горнолыжных спусков.
Развитие основной территории Находки связано с перспективой строительства порядка 1 млн кв. метров жилья, в том числе в части выполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Находкинского городского округа» и национального проекта «Жилье для российской семьи».
Перспективными площадками для жилищного строительства определены улицы Астафьева, Сидоренко, Фрунзе, Кирова. В микрорайоне Врангель запланировано возведение крупного жилого района для сотрудников Находкинского завода минеральных удобрений. Проектируемые рядом с озером Соленым кварталы высотных домов и коттеджей в будущем замкнут застройку вокруг городского водоема, образуя новый деловой центр Находки, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Кроме того, администрация Находки и Совет по малому и среднему предпринимательству призывают местные предприятия активнее принимать участие в электронных аукционах, запросах котировок цен на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд Находкинского городского округа. Участие в торгах может стать хорошей поддержкой бизнеса в непростой экономический период.
По информации начальника управления муниципального заказа администрации Находки Татьяны ПИВОВАРОВОЙ, в 2014 году муниципалитет разместил 335 заказов на общую сумму 1 млрд 41 млн 366 тыс. рублей. Фактический объем закупок у субъектов малого предпринимательства составил 163 процедуры на сумму 270 млн 847 тыс. рублей. 98,5% из проведенных процедур для субъектов малого бизнеса пришлось на долю предприятий малого бизнеса, расположенных на территории Дальнего Востока, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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