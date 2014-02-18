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Во Владивостоке ищут сомелье со стажем и харизматичного директора по персоналу
«ПРОСПЕКТ» (г. Владивосток, ул. Русская, 17, оф. 805, тел./факс: (423) 237-47-21, 237-47-28, 232-13-73, www.prospect-job.ru, е-mail: resume@prospect-job.ru)
1. Директор по управлению персоналом. Обязанности: формирование политики управления персоналом группы компаний, управление процессом подбора персонала, контроль процессов кадрового администрирования, закрытие топ-вакансий, участие в разработке программ мотивации персонала, руководство отделом, в подчинении 3 человека. Требования: высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 5 лет, предпочтительно в многопрофильных холдингах с филиальной сетью, высокие коммуникативные навыки, управленческие компетенции, результативность. Условия: по заработной плате компания открыта для диалога, возможности профессионального роста, реализации новых проектов, график работы с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя.
2. Руководитель отдела внутреннего аудита. Обязанности: контрольно-ревизионная деятельность ТМЦ; контроль за соблюдением бизнес-процессов компании, норм, регламентов, приказов, определение возможных рисков; составление отчетов по проведенным проверкам и инвентаризациям с рекомендациями по устранению выявленных нарушений; участие в регулярных проверках; осуществление внутреннего аудита (бухучет, кадровый учет, активы, основные средства). Требования: высшее профессиональное образование; наличие действующего сертификата аудитора; знание 1С (SAP как преимущество); знание систем аудита, бухгалтерского учета, кадрового учета, управленческого учета; навык проведения контролью-ревизионных проверок всех составных частей деятельности. Условия: возможность реализации новых проектов компании; заработная плата 80 тыс. рублей (готовы обсуждать), премии по итогам прохождения испытательного срока; компенсации ГСМ, сотовой связи.
3. Главный бухгалтер группы компаний. Обязанности: оперативное руководство бухгалтерской службой; оптимизация налогообложения, налоговое планирование. Требования: высшее профессиональное образование; опыт работы от 5 лет на руководящих позициях, в крупных компаниях; опыт перехода на базу 1С 8; навыки управления коллективом. Условия: график работы с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя; заработная плата 150 тыс. рублей.
4. Руководитель отдела маркетинга (торговая компания). Обязанности: разработка и реализация рекламных кампаний и программ по стимулированию сбыта; работа с ключевыми клиентами/ партнерами компании, а также сетями по продвижению продукции; работа по оформлению торговых точек, брендирование транспортных средств, холодильного оборудования; курирование рекламных кампаний партнеров: реализация мероприятий, отчетность; работа с подрядными организациями по производству рекламной продукции; координация работы отдела маркетинга и рекламы: постановка задач и контроль выполнения для дизайнера, супервайзера, мерчандайзеров; координация работы отдела мерчандайзинга: разработка и ввод регламентов работы отдела мерчандайзинга, анализ работы мерчандайзеров. Требования: высшее образование (маркетинг, реклама, PR); опыт на аналогичной должности от 3-х лет; знание ПК, графических редакторов. Условия: график работы: 8.30 - 17.30, пнд-птн, оплата: от 60 – 80 тыс.рублей, готовы обсуждать, продукты питания по льготным ценам.
«УСПЕХ» (г. Владивосток, ул. Русская, 65, 2-й этаж, тел./факс: (423) 234-60-21, 234-60-48, 232-91-22, www.uspeh-vl.ru, e-mail: office@uspeh-vl.ru)
1. Главный бухгалтер (производство), Уссурийск. Организация работы и управление бухгалтерией (7 человек), ведение бухгалтерского, налогового учета (ЕСХН), составление бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности; взаимодействие с контролирующими органами, оптимизация налогообложения. Требования: в/о желательно сельскохозяйственного направления, опыт работы на руководящей должности не менее трех лет, знание 1С: УПП, знание МСФО, знание английского языка приветствуется. Преимущества: крупный производственный холдинг, доставка, оплата бензина, ГСМ, расходов на связь.
2. Руководитель центра обучения сомелье. Создание учебного центра с ведением тренингов по продукту и дегустаций; набор и обучение сомелье; формирование учебных программ; оформление учебного класса, организация тренингов, проверка знаний по продукту; оценка эффективности работы учебного центра; организация работы cомелье в винлабах – прописание и внедрение стандартов, контроль и оценка эффективности их работы; участие в выборе винного ассортимента, в т.ч. элитного; участие в переговорах с поставщиками. Требования: высшее образование; опыт работы категорийным менеджером по вину/закупщиком по вину; опыт в HORECA приветствуется; опыт проведения тренингов и дегустаций; опыт сомелье желателен. Преимущества: наличие дополнительных компенсаций - сотовая связь, ГСМ, ДМС.
3. Директор по персоналу. Управление отделом персонала, подбор и наем персонала, мотивация персонала, развитие и обучение персонала, участие в расстановке кадров, разработке организационной структуры и стратегии развития организации, анализ и изменение корпоративной культуры (внутрикорпоративные коммуникации и организация корпоративных мероприятий), консультирование руководителей по вопросам ТК и управления персоналом. Требования: опыт работы на позиции руководителя отдела по работе с персоналом, знание всех HR-технологий, ориентация на персонал, харизматичность, высокий уровень коммуникативных компетенций, гибкость в общении. Преимущества: уровень заработной платы - по ожиданиям кандидатов.
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