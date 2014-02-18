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Приморский рыбозавод "Каменский" готовится осваивать Сибирь

18 Февраля 2014, 13:36 | Приморье

В разгаре путина, начавшаяся для обособленного предприятия «Рыбозавод «Каменский» (подразделение ООО «Акватехнологии») в декабре прошлого года. Как рассказал директор завода Александр ВОВНА, мощности завода сегодня загружены в два раза больше прошлогоднего уровня.

Завод способен переработать 100 тонн рыбы-сырца в сутки. С момента начала путины заготовлено и переработано сотни тонн рыбы. Она заморожена и отправлена потребителям. Это камбала, минтай, в небольших количествах – терпуг, треска, налим, скат, бычок. На рыбалке сейчас  6 рыболовных судов.

В настоящее время на заводе идет монтаж автоматической линии по упаковке и расфасовке пресервов. Линия куплена в Петербурге. Это современное оборудование, позволяющее качественно изготовить  продукцию. Кроме замороженной рыбы в виде брикетов, завод выпускает разные пресервы. В их основе – морская капуста, кальмар, креветка, сельдь. В этом году также запущена современная новая коптильная установка, выпускающая продукты холодного копчения. Установка куплена в конце прошлого года у владивостокского производителя «Дальрыбтехцентра». Сегодня она работает на полную мощь.

Год рыбообработчики завершили с прибылью. На заводе занято 150 человек, а с флотом – все 200. Средняя зарплата такова, что даже работники «Бора», «Дальполиметалла» и «Тернейлеса» стремятся здесь трудоустроиться.

«В этом году мы хотим завершить модернизацию производства, начатую в прошлом году,- отметил А.Вовна.- Закончить бетонирование промплощадки завода, сделать более комфортной причальную стенку, улучшить условия труда людей, купить еще одну коптильную установку, аппарат для шинковки морской капусты производства «Дальрыбтехцентра». Продолжается модернизация и ремонт имеющихся 6 судов, малого флота, представленного лодками по добыче морской капусты…»

Завод значительно преобразился даже внешне: все здания «одеты» в сайдинг, сделано хорошее бетонное покрытие промплощадки. Несколько миллионов вложено в модернизацию предприятия в прошлом году.

Продукция сегодня реализуется по всему краю, есть планы по освоению Сибири, выходу на сибирский рынок.

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: каменский  рыбозавод 



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