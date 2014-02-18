В Приморье прогнозируется рост вылова лосося

В 2014 году ожидается значительное увеличение подходов тихоокеанских лососей в реки Приморья. В краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов отметили, что по сравнению с прошедшим годом объем возможного вылова лососевых в этом году превысит 1 500 тонн.

В прошлом году наблюдалась низкая численность подхода лососей в Приморье.

«Резкое снижение промысловых запасов тихоокеанских лососей происходит периодически раз в два года по естественным причинам», - прокомментировали в департаменте.

В связи с небольшими подходами лососей в реки Приморья, для промышленного лова в 2013 году не было выделено ни одного килограмма.

«Практически весь объем возможного вылова тихоокеанских лососей от мыса Поворотного до мыса Золотого – 21,33 тонны – был выделен для удовлетворения нужд коренных малочисленных народов края», - рассказал специалист департамента.

Кроме этого, представителям коренных малочисленных народов и их общинам были предоставлены в пользование также такие виды рыб, как камбала, терпуг, навага, бычки, кефаль (лобан), красноперка-угаи и другие, в общем объеме 218 тонн.

Согласно отчетам, вылов водных биоресурсов коренными малочисленными народами в 2013 году составил 3 тонны. В основном это тихоокеанские лососи – 2,9 тонны.