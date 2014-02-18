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Китайцы построят новый жилой микрорайон Владивостока
Реализовать амбициозный, но застывший еще на первом этапе проект «Солнечная долина» предложено китайцам.
Первый вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ и вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ провели рабочую встречу с президентом АКБ «Банк Китая (Элос)» господином Чжао ЛЯНЬЦЗЕМ.
Стороны обсудили реализацию проекта «Солнечная долина». Площадь будущего микрорайона составляет более 400 гектаров. Он будет построен на территории полуострова Муравьева-Амурского восточнее основной застройки поселка Трудовое.
По словам Сергея Сидорова, этот проект включен в число приоритетных. Здесь, помимо жилых домов, планируется построить школы, детские сады, поликлинику, станцию скорой помощи и другое.
«Этот проект очень важен для нас. Благодаря его реализации мы сможем обеспечить жильем около 10 тысяч семей», - подчеркнул первый вице-губернатор.
«Выделение бесплатных участков позволит удешевить жилье минимум на 30 процентов, а благодаря использованию новых технологий строительства мы сможем выйти на стоимость квадратного метра в 40 тысяч рублей», - сказал в свою очередь Василий Усольцев.
Напомним, что официально строительство первого этапа «Солнечной долины» началось еще 1 июля 2012 года, когда и прошла торжественная церемония закладки первого камня. Застройщиком выступило ООО «ДАЛТА-Восток-1». Согласно графику освоения участка, объем 1-ой очереди жилья (срок сдачи был заявлен на 2013 год) должен был составить не менее 50 000 кв. м. Приоритетом данного проекта является возведение средне- и малоэтажных домов.
Фонд «РЖС» совместно с администрацией Приморского края должен был осуществлять координацию мероприятий по согласованию проектно-разрешительной документации, подключению объектов к внешним инженерным сетям.
Такой подход, по задумке, позволил бы сократить сроки освоения участков более чем в 2 раза по сравнению с тем, как это происходит в среднем по стране. Тогда цена квадрата с отделкой «под ключ» в «Солнечной долине» планировалась около 55 тысяч руб. Выходит, спустя два года условный «квадрат» там подешевел почти на 15 тыс. руб.
Однако, по данным «Золотого Рога», большая стройка затихла после того, как из Республики Корея пришли первые 10 контейнеров с комплектами для сборки индивидуальных домов по технологии ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций) и подписан договор с другой иностранной компанией на поставку еще 15 комплектов.
Последней новостью из зоны строительства было сообщение о том, что там «решаются вопросы о получении разрешения на строительство многоквартирного малоэтажного дома, ордера на выполнение земляных работ по прокладке магистрального водовода. Начата подготовка площадки под заливку фундаментов для индивидуально-жилых домов». После этого стройка, похоже, надолго замерла.
Досье "Золотого Рога"
Генплан жилого района «Солнечная долина» содержит четыре планировочных района: Северный, Восточный, Центральный и Южный. В Северном будет вестись строительство многоэтажного жилья до 22 этажей, в Центральном будут дома средней этажности, в Восточном – индивидуальные жилые дома и таунхаусы, в Южном – только индивидуальные жилые дома.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Еще один мертвый город, как на Патрокле. Или город для мертвых? Впрочем и там и там кладбище рядом, а следовательно за свои личные деньги, там ни кто не купит.