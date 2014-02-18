Во Владивостоке представили новейший комплекс программных средств "Прототип портала "Морской порт"

Россия намерена продемонстрировать миру, как правильно вести учет на границе. Для этого в правительстве разработан новейший комплекс программных средств «Прототип портала «Морской порт», который в качестве пилотного проекта сегодня внедряется в работу морских портов Владивостока и Находки.

В прошлый четверг, 13 февраля, проект был представлен дальневосточному бизнес-сообществу, связанному с внешнеэкономической деятельностью. Презентация собрала полный конференц-зал управления ВМТП. Здесь присутствовали таможенные брокеры и декларанты, специалисты по логистике, студенты таможенной академии, системные администраторы предприятий - участников ВЭД...

«Для нас это настоящий прорыв, - отметил начальник службы таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления Владимир ТЕРМЕЦКИЙ. - Впервые за всю историю делается попытка не только объединить в одном проекте работу всех государственных служб, связанных с ВЭД, но и подключить к участию в нем частный бизнес, получить обратную связь».

Суть внедряемой правительством инновации заключается в создании большого информационного портала, работающего в открытом режиме, где любой зарегистрированный участник ВЭД может получить все нужные данные о своих перемещаемых через границу товарах и текущем процессе их таможенного оформления. База данных становится единой для таможни, пограничников, сельхознадзора и других контролирующих органов. Обмен информацией ускоряется в разы, минимизируется бумажный документооборот, снижаются трудозатраты.

«В качестве аналогии можно привести пример с широко известным порталом «Госуслуги», где работа государственных органов осуществляется с применением информационных технологий», - сообщил «ЗР» референт департамента информационных технологий и связи правительства РФ Сергей ЕВТУШЕНКО. «В проекте портала «Морской порт» используются похожие принципы. В процессе работы над этой системой мы использовали опыт других стран, уже внедривших у себя подобные инструменты, и создали свой продукт, который во многом является уникальным. Сегодня его можно назвать одним из самых передовых. Вполне возможно, что в нем мы даже сможем задать некие новые стандарты, которые будут оценены во всем мире. Пользователь портала «Морской порт» сможет не только внести свою информацию в систему, но и получить интересующую его информацию о других ее участниках. Таким образом, организуется многосторонняя связь, позволяющая быстро и эффективно решать многие вопросы».

В прошлом году Дальневосточное таможенное управление докладывало об успешном опыте внедрения программ предварительного декларирования, которые позволили сократить сроки оформления товаров на границе с 14 дней до 8. По словам представителей ДВТУ, запуск портала и переход на работу в новой информационной системе позволит сократить сроки таможенного оформления до 3 дней, что соответствует международным стандартам.

«Российская Федерация сегодня является членом Всемирной торговой организации и участником Таможенного союза. Наши процедуры должны отвечать требованиям этих организаций, и новый проект – очередной шаг в данном направлении», - подчеркнул Владимир Термецкий.

«Проект подразумевает учет интересов предпринимателей, их активную заинтересованность. В течение года портал будет работать в тестовом режиме на наиболее ответственных участках таможен Дальнего Востока, Северо-Запада и Юга России. Разработчики будут принимать от участников любую информацию и пожелания, чтобы вносить соответствующие корректировки в программу, - поделилась с присутствующими на презентации сотрудниками ВМТП и участниками ВЭД начальник отдела информационных технологий ФТС Елена БОРМОТОВА. - Наша задача – сделать продукт удобным для всех пользователей без исключения. Чем больше будет предложений, тем лучше мы сможем понять, в каком направлении надо двигаться и как развивать этот портал».

На вопрос «Золотого Рога» о степени защищенности данных от возможных атак компьютерных злоумышленников Елена Бормотова ответила, что в разработке программного комплекса принимали участие специалисты российских спецслужб, и поэтому уровень защиты является одним из самых высоких в мире.

«Для организации практической отработки решений и апробации в реальных условиях, до конца марта 2014 года мы проведем тестирование системы в пяти морских пунктах пропуска на объектах пилотной зоны, в том числе в Дальневосточном таможенном управлении - на таможенном посту «Морской порт Восточный» (Находкинская таможня) и на таможенном посту «Морской порт Владивосток» (Владивостокская таможня)».

По словам представителя правительства РФ Сергея Евтушенко, полномасштабное внедрение портала «Морской порт» может состояться уже в следующем году, после отладки всех рабочих механизмов.

По мнению присутствовавших на презентации приморских бизнесменов, имеющих опыт работы с аналогичными системами стран АТР, говорить о лидерстве России в порядке проведения таможенных и пограничных процедур пока преждевременно, однако страна находится на правильном пути и внедрение системы «Морской порт», пусть и с опозданием на семь лет, действительно способно помочь участникам ВЭД.