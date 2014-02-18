Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке представили новейший комплекс программных средств "Прототип портала "Морской порт"
Россия намерена продемонстрировать миру, как правильно вести учет на границе. Для этого в правительстве разработан новейший комплекс программных средств «Прототип портала «Морской порт», который в качестве пилотного проекта сегодня внедряется в работу морских портов Владивостока и Находки.
В прошлый четверг, 13 февраля, проект был представлен дальневосточному бизнес-сообществу, связанному с внешнеэкономической деятельностью. Презентация собрала полный конференц-зал управления ВМТП. Здесь присутствовали таможенные брокеры и декларанты, специалисты по логистике, студенты таможенной академии, системные администраторы предприятий - участников ВЭД...
«Для нас это настоящий прорыв, - отметил начальник службы таможенного контроля Дальневосточного таможенного управления Владимир ТЕРМЕЦКИЙ. - Впервые за всю историю делается попытка не только объединить в одном проекте работу всех государственных служб, связанных с ВЭД, но и подключить к участию в нем частный бизнес, получить обратную связь».
Суть внедряемой правительством инновации заключается в создании большого информационного портала, работающего в открытом режиме, где любой зарегистрированный участник ВЭД может получить все нужные данные о своих перемещаемых через границу товарах и текущем процессе их таможенного оформления. База данных становится единой для таможни, пограничников, сельхознадзора и других контролирующих органов. Обмен информацией ускоряется в разы, минимизируется бумажный документооборот, снижаются трудозатраты.
«В качестве аналогии можно привести пример с широко известным порталом «Госуслуги», где работа государственных органов осуществляется с применением информационных технологий», - сообщил «ЗР» референт департамента информационных технологий и связи правительства РФ Сергей ЕВТУШЕНКО. «В проекте портала «Морской порт» используются похожие принципы. В процессе работы над этой системой мы использовали опыт других стран, уже внедривших у себя подобные инструменты, и создали свой продукт, который во многом является уникальным. Сегодня его можно назвать одним из самых передовых. Вполне возможно, что в нем мы даже сможем задать некие новые стандарты, которые будут оценены во всем мире. Пользователь портала «Морской порт» сможет не только внести свою информацию в систему, но и получить интересующую его информацию о других ее участниках. Таким образом, организуется многосторонняя связь, позволяющая быстро и эффективно решать многие вопросы».
В прошлом году Дальневосточное таможенное управление докладывало об успешном опыте внедрения программ предварительного декларирования, которые позволили сократить сроки оформления товаров на границе с 14 дней до 8. По словам представителей ДВТУ, запуск портала и переход на работу в новой информационной системе позволит сократить сроки таможенного оформления до 3 дней, что соответствует международным стандартам.
«Российская Федерация сегодня является членом Всемирной торговой организации и участником Таможенного союза. Наши процедуры должны отвечать требованиям этих организаций, и новый проект – очередной шаг в данном направлении», - подчеркнул Владимир Термецкий.
«Проект подразумевает учет интересов предпринимателей, их активную заинтересованность. В течение года портал будет работать в тестовом режиме на наиболее ответственных участках таможен Дальнего Востока, Северо-Запада и Юга России. Разработчики будут принимать от участников любую информацию и пожелания, чтобы вносить соответствующие корректировки в программу, - поделилась с присутствующими на презентации сотрудниками ВМТП и участниками ВЭД начальник отдела информационных технологий ФТС Елена БОРМОТОВА. - Наша задача – сделать продукт удобным для всех пользователей без исключения. Чем больше будет предложений, тем лучше мы сможем понять, в каком направлении надо двигаться и как развивать этот портал».
На вопрос «Золотого Рога» о степени защищенности данных от возможных атак компьютерных злоумышленников Елена Бормотова ответила, что в разработке программного комплекса принимали участие специалисты российских спецслужб, и поэтому уровень защиты является одним из самых высоких в мире.
«Для организации практической отработки решений и апробации в реальных условиях, до конца марта 2014 года мы проведем тестирование системы в пяти морских пунктах пропуска на объектах пилотной зоны, в том числе в Дальневосточном таможенном управлении - на таможенном посту «Морской порт Восточный» (Находкинская таможня) и на таможенном посту «Морской порт Владивосток» (Владивостокская таможня)».
По словам представителя правительства РФ Сергея Евтушенко, полномасштабное внедрение портала «Морской порт» может состояться уже в следующем году, после отладки всех рабочих механизмов.
По мнению присутствовавших на презентации приморских бизнесменов, имеющих опыт работы с аналогичными системами стран АТР, говорить о лидерстве России в порядке проведения таможенных и пограничных процедур пока преждевременно, однако страна находится на правильном пути и внедрение системы «Морской порт», пусть и с опозданием на семь лет, действительно способно помочь участникам ВЭД.
Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- До последнего покупателя
- Удар ниже причала
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- Деградация агломерации
- Корея потирает руки
- Дерипаска может "переехать" на остров Русский
- Бизнес Хабаровска защищает свои права
Новости раздела
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- До последнего покупателя
- Водные чудеса Приморья становятся доступными
- Без визы заезжающие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела