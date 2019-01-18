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Еще 100 предприятий готовы включиться в проект "Приморская рыба"

18 Января 2019, 09:30 | Приморье

Социальную программу «Приморская рыба» сделают постоянной, будут подписаны новые соглашения между рыбаками и торговыми сетями края.

Об этом стало известно на совещании, которое провел губернатор Олег Кожемяко в четверг, 17 января, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как отметил глава региона, программа востребована людьми, поэтому должна быть продолжена.

«Главная цель программы – убрать цепь посредников, чтобы работала схема: рыбак – холодильник – торговая сеть. Так сможем обеспечить население доступной рыбой. Никаких оптовых перепродаж, в том числе, и в другие регионы, быть не должно», – заявил Олег Кожемяко, дав поручение проработать эти вопросы.

Губернатор добавил, что проект «Приморская рыба» должен учитывать и интересы предприятий, чтобы они не работали в убыток.

И.о. директора краевого департамента лицензирования и торговли Татьяна Шивыдкина подтвердила, что торговые сети активно включились в проект.

«Участвуют в программе 220 предприятий, которые подписали соглашения, снизили надбавки, еще 100 готовы подключиться к программе», – пояснила она.

По информации директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Сергея Наставшева, с начала действия программы реализовано больше тысячи тонн рыбной продукции. Поступили заявки еще на 10 тысяч тонн.

Рыбодобытчики в ходе совещания также подтвердили желание участвовать в социальной программе.

Олег Кожемяко поручил разработать новые соглашения на поставку рыбы, в том числе с предприятиями Камчатки по наваге и горбуше, и реализацию ее через торговые сети. По словам Губернатора, в Приморье должен быть сформирован запас рыбопродукции, как минимум, в 2 тысячи тонн, чтобы не возникало перебоев с продажей.

Фото – Александр Сафронов (Александр Сафронов)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кожемяко  приморская рыба 



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