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Во Владивостоке в 2017 году сдано в эксплуатацию более 100 тыс. кв. м нового жилья
108 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных жилых домах введено в эксплуатацию во Владивостоке в 2017 году. Это 11 многоэтажных домов на 1206 квартир, сообщили Деловой газета "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Как рассказали в управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, в декабре 2017 года сдан в строй первый многоквартирный жилой дом в микрорайоне «Зеленый Угол» (ул. Нейбута, 137), который построен по программе «Жилье для российской семьи». Строительство 192-квартирного дома вел резидент свободного порта Владивосток – компания «Восточный луч». К слову, стройка началась в декабре 2016 года, а сейчас уже идет выдача документов и ключей новым собственникам. Стоимость квадратного метра жилья для участников программы рекордно низкая по меркам региона - 35 тысяч рублей.
Дольщики ЖК «Маяк Басаргина» также могут отмечать новоселье. Монолитная трехсекционная многоэтажка с оригинальной конструкцией на крыше, по виду напоминающей башню маяка, строилась с февраля 2016 года. Застройщик - АО "Ренессанс Актив" - сдал объект ровно в срок.
Монолитный дом от ЖСК «Голубиная падь» был сдан летом 2017 года на территории ВГУЭС. Здесь также щадящая цена квадратного метра - ниже 50 тысяч рублей в квартире с отделкой. Дом находится по адресу Гоголя, 33. Среди новоселов этого дома – преподаватели и сотрудники ВГУЭС и других вузов, академии наук, оборонных предприятий, других бюджетных организаций.
В 2017 году завершилось строительство большого жилого комплекса «Золотой Рог» на улице Калинина, 11а. Это три монолитно-каркасных 22-этажных здания, в каждом по 214 квартир. По информации застройщика - ООО "Дальневосточная корпорация" - здесь также предусмотрено 359 парковочных мест.
Жилой комплекс «Солнечный город» построен в экологически чистом районе города – на улице Успенского. Это девятиэтажный 48-ми квартирный одноподъездный дом, построенный по каркасно-монолитной технологии. Генеральным подрядчиком выступило ООО "Гранит".
Как рассказали в управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, среди домов, сданных в строй в прошлом году - один из городских долгостроев: новоселья в седьмом блоке многосекционного жилого дома на улице Славянской, 17, дольщики ждали 10 лет.
Кроме того, значительный объем жилья в 2017 году построен индивидуальными застройщиками.
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