Более 100 тонн продукции выпустили крупнейшие промышленные предприятия Дальнегорска

Годовой объем выпущенной градообразующими предприятиями Дальнегорска – АО «ГМК «Дальполиметалл» и ООО «Дальнегорский ГОК» продукции составил более 106,5 тонн на общую сумму около 4,5 миллиардов рублей.

Как сообщили в департаменте промышленности Приморского края, горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» в ушедшем году произвел 13 765 тонн свинцового концентрата и 25 512 тонн цинкового концентрата. Доход от продажи продукции почти достиг 2,5 миллиардов рублей.

В ведомстве подчеркнули, что в декабре предприятием была успешно выполнена производственная программа. За последний месяц 2016 года «Дальполиметаллом» выпущено 1 020 тонн свинцового концентрата и 1754 тонн цинкового концентрата на сумму свыше 188 миллионов рублей.

Намеченные декабрьские объемы достигнуты и Дальнегорским горно-обогатительным комбинатом. За этот период ООО «Дальнегорский ГОК» выпустил 7 457 тонн 100%-ой борной кислоты на сумму более 210 тысяч рублей.

Общий объем произведенных комбинатом боропродуктов в 2016 году составил 67 275 тонн. При этом доход предприятия превысил два миллиарда рублей.

Как отметил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, в настоящий момент ООО «Дальнегорский ГОК» и АО «ГМК «Дальполиметалл» работают по полному производственному циклу.

«Ситуация в трудовом коллективе на обоих предприятиях стабильная, задолженности по заработной плате отсутствуют. Ситуация находится под постоянным контролем краевых властей», – отметил заместитель главы региона.