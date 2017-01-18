Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае выращено более 1,6 тысяч тонн трепанга
Предприятия аквакультуры Приморья увеличили объем выращенного трепанга на 41 процент, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как сообщил и.о. директора краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Сергей Наставшев, на сегодняшний день на территории Приморского края дальневосточный трепанг культивируют 27 предприятий аквакультуры.
«В 2016 году объем выращенного трепанга составил 1 607 тонн, что на 41% больше уровня 2015 года», – прокомментировал он.
Отметим, в 2017 году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса предоставлены субсидии в размере 21,6 миллионов рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.
Новости тематики
- В Приморском крае выращено более 1,6 тысяч тонн трепанга
- В Приморье снижены цены на рыбные консервы
- Иваси еще не нагуляла жир
- Продукция курильского рыбокомбината "Островной" вновь появится на "большой земле"
- В 2016 году около 20 процентов общероссийского вылова обеспечили рыбаки Приморья
- В Приморье готовятся аукционы по реализации наваги-ворошенки по доступной цене
- Рыбаки Приморского края выловили за год около 775 тыс. тонн водных биоресурсов
- Рыбакам рассказали, как оформлять уловы по ночам
- Ассоциация добытчиков минтая: десять лет на страже интересов
- Инвесторы получили в Приморье 967 гектаров рыбоводных участков
Новости раздела
- Более 100 тонн продукции выпустили крупнейшие промышленные предприятия Дальнегорска
- В Приморском крае выращено более 1,6 тысяч тонн трепанга
- АО перебегают в ООО
- Во Владивостоке бумажная упаковка входит в моду
- В Приморье снижены цены на рыбные консервы
- На помощь Лучегорскому разрезу пришел сын Ишаева
- Иваси еще не нагуляла жир
- Выше объемы и меньше пыли
- Продукция курильского рыбокомбината "Островной" вновь появится на "большой земле"
- В Приморье Большому Камню добавят нефтехимии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Мэр Игорь Пушкарев дошел до Европейского суда
- Молодежь с Дальнего Востока бежит в два города
- Маньяк, задержанный во Владивостоке, признался еще в 59 убийствах
- В Приморье растаможить импортный автомобиль без "Эры-ГЛОНАСС" можно, передвигаться на нем - нет
- На Владивостокскую агломерацию подали иск в Верховный суд
- На Дальнем Востоке произошло жуткое ДТП с участием скорой
- В Приморье работница ювелирного магазина предстанет перед судом за присвоение имущества
- Во Владивостоке по факту исчезновения мужчины возбуждено уголовное дело
- Бюджетников переведут на карту "Мир" в приказном порядке
- Пенсии приморцам повысят через месяц