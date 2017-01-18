В Приморском крае выращено более 1,6 тысяч тонн трепанга

Предприятия аквакультуры Приморья увеличили объем выращенного трепанга на 41 процент, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил и.о. директора краевого департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Сергей Наставшев, на сегодняшний день на территории Приморского края дальневосточный трепанг культивируют 27 предприятий аквакультуры.

«В 2016 году объем выращенного трепанга составил 1 607 тонн, что на 41% больше уровня 2015 года», – прокомментировал он.

Отметим, в 2017 году приморским предприятиям аквакультуры в рамках краевой госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса предоставлены субсидии в размере 21,6 миллионов рублей. Эти средства направлены на расселение молоди, лизинг и приобретение техники.