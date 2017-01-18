АО перебегают в ООО

Какие-либо налоговые преференции или оптимизация налогообложения от смены форма собственности не возникают

Процесс государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе при реорганизации юридических лиц путем преобразования закрытых акционерных обществ в общества с ограниченной ответственности, в Приморье максимально упростили, создав с 2016 года Единый регистрационный центр (ЕРЦ) на базе ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока. ЕРЦ с 1 января 2017 года расширяет границы по регистрации субъектов предпринимательства на всю территорию края.

Процесс так называемой перерегистрации ОАО, ЗАО и других организационных форм был запущен еще в сентябре 2014 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ. Именно тогда крупнейшие российские банки, отраслевые компании обрели аббревиатуру в ПАО и соответствующие юридические обязательства. Процесс преобразования по-прежнему продолжается в малом и микробизнесе.

Какие формы ведения деятельности чаще всего выбирает приморский бизнес и какие этапы надо пройти для преобразования, деловая газета поинтересовалась у специалистов УФНС России по Приморскому краю.

Без ажиотажа и оптимизаций

По словам начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Приморскому краю Сергея ГУДКОВА, выбор в пользу организационно-правовой формы «общество с ограниченной ответственностью» приняло большое количество приморских бизнес-структур. Хотя наплыва желающих перевести свой бизнес из АО в ООО в налоговых инспекциях не наблюдают, ажиотажа не было и нет. Как отмечают специалисты налоговой службы, какие - либо налоговые преференции или оптимизация налогообложения от таких действий не возникают, в том числе по налогу на прибыль или по специальным режимам налогообложения. Например, применять упрощенную систему налогообложения могут как АО, так и ООО.

Основной вопрос состоит в том, какова доля собственника компании? Начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Приморскому краю Ольга КУЗЬМИНСКАЯ отмечает, что одним из параметров несоответствия льготной системе налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения, как в рамках ООО, так и в контексте АО является участие другой организации в уставном капитале преобразующейся компании более чем 25%.

Выходом может послужить согласие акционера – организации на уступку или снижение доли, препятствующей переходу компании на льготное налогообложение. Организация – акционер может продать часть своей доли другим акционерам или, с их согласия, сторонним лицам.

По закону

Вопросы преобразования акционерных обществ регламентированы ст. 58-59, 68, 104, главы 4 Гражданского кодекса, Федеральным законом об АО N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. Процедура регистрации - главой 5 Закона о госрегистрации N 129-ФЗ от 08.08.2001 г. Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25 содержит описание формы и порядка подачи и заполнения документов на госрегистрацию. Существует также Административный регламент по предоставлению государственной услуги по регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Как рассказывает Сергей Гудков, буквально месяц назад регламент был обновлен Приказом Минфина России от 30.09.2016 г. N 169н. Эти нормативно-правовые документы перекликаются с Кодексом об административных правонарушениях – ч. 3-5, ст. 14.25. (о сроках подачи документов на регистрацию и дальнейших изменениях). В упомянутых актах содержится информация, каким образом формировать решение, как проводить собрания и т.д. В данном случае нет существенных особенностей для преобразования в ПАО, АО, ЗАО или ООО.

Схема действий едина для всех. И она включает в себя несколько этапов. Первый - оформление решения и подача уведомления о начале реорганизации в налоговый орган по форме Р12003, с приложением решения о реорганизации. Несообщение в течение 3 - х рабочих дней с момента принятия решения собрания акционеров о реорганизации в регистрирующий орган (как правило, районные налоговые инспекции по месту учета бизнеса) иногда мешает налогоплательщикам юридическим лицам в предполагаемый ими период завершить юридические процедуры. Но подобные упущения встречаются нечасто. Как правило, в течение 3-х рабочих дней бизнесмены уведомляют о начале процесса реорганизации, и в течение следующих трех рабочих дней налоговые органы вносят соответствующие записи в ЕГРЮЛ.

Существенным послаблением является отмена необходимости публиковать сведения для обществ, проходящих преобразование, что ранее необходимо было делать (п. 5 ст. 58 ГК РФ, Письмо ФНС России от 29 июля 2015 года № ЕД-3-14/2874).

Спустя три месяца после подачи сведений и внесения записи о начале реорганизации в ЕГРЮЛ процесс реорганизации по закону завершается. Т.е. если заявление о начале процесса преобразования будет подано в январе, то итоговый документ можно будет получить в начале апреля текущего года. Итак, не ранее чем через три месяца после внесения записи о начале реорганизации в ЕГРЮЛ налогоплательщик должен подать в налоговый орган заявление о создании юридического лица путем реорганизации по форме Р12001 с приложением учредительных документов в двух экземплярах. В результате автоматически будет ликвидировано прежнее юридическое лицо и создано новое. Передаточный акт оформлять не требуется, т.к. возникает универсальное правопреемство прав и обязанностей от одного юридического лица другому.

Для завершения второго этапа реорганизации необходимы уплата госпошлины и справка из Пенсионного фонда о представлении сведений. Хотя непредставление их в налоговый орган не является заградительным правилом, налоговая инспекция может затем самостоятельно запросить подобный документ напрямую в соответствующем органе, как и квитанцию об уплате госпошлины за реорганизацию, если вдруг налогоплательщик не захватил ее с собой.

Третий этап – регистрация нового юридического лица, которая произойдет в течение 5 рабочих дней после подачи налогоплательщиком заявления о регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации.

Процесс регистрации путем преобразования может быть приостановлен на 30 дней, если появятся сомнения в достоверности сведений, поступивших от налогоплательщика или других источников.

Кстати, одним из камней преткновения является неуказание конкретного адреса расположения налогоплательщика в здании - покабинетно. Таким образом, проявился так называемый многоофисный подход к вопросу регистрации с учетом новых форм и требований ФНС России. Если данное здание не принадлежит обществу (АО, ООО, ЗАО и т.д.) и сдается нескольким организациям в аренду, то налоговая инспекция потребует детализации адреса. Указание в адресе населенного пункта, улицы и номера дома недостаточно, надо указать кабинет расположения офиса компании. Пробелы в такой информации, по словам Сергея Гудкова, препятствует обеспечению связи с налогоплательщиком по адресу регистрации и получению писем из налоговой инспекции и других заинтересованных лиц в дальнейшем.

Все в ЕРЦ

С 1 января 2017 года в Приморском крае завершается централизация функций по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ЕРЦ (далее - центр) на базе ИФНС России по Ленинскому району г.Владивостока по всей территории Приморского края.

Напрямую, сюда, необходимо обращаться владивостокским предпринимателям и гражданам по вопросам регистрации бизнеса. Вместе с тем налогоплательщики края по-прежнему будут получать госуслуги в районных налоговых инспекциях по месту первоначальной регистрации.

При этом, в районных инспекциях остается только функция прием/выдача документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В то же время вся обработка данных и принятия решений относительно регистрации в Приморье будет происходить в едином центре регистрации во Владивостоке.

Во всех случаях в платежных документах на оплату пошлины за государственную регистрацию должны указываться реквизиты ИФНС России по Ленинскому району г.Владивостока.

Чтобы упростить процедуру регистрации юридических лиц, и преобразование в том числе, возможна подача заявлений о начале реорганизации через портал «Госуслуги» или сайт ФНС России. Если налогоплательщик имеет электронную подпись, то и результат предоставления госуслуги поступит ему также в электронном виде.

Без бланков свидетельств

Сергей Гудков в качестве очередного новшества в сфере регистрации юридических и физических лиц назвал также отмену бланков Свидетельств о регистрации (ФНС России утверждён приказ от 12 сентября 2016 года № ММВ-7-14/481), остаются только листы записи. Свидетельства о постановке на учет (ИНН) будут печататься без бланка на обычной бумаге формата А4.

Вместе с тем с 1 января 2017 года вступили в силу изменения Налогового кодекса в части внедрения экстерриториального принципа при учёте физических лиц (от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ), которые позволили физическому лицу обращаться с заявлением о постановке на учёт и получению Свидетельства в любой налоговый орган по его выбору. При этом не изменится действующий принцип учёта физического лица и присвоения ИНН в налоговом органе по месту жительства (месту пребывания – при отсутствии места жительства на территории РФ).

Как проконсультировал Сергей Гудков, если свидетельство ИНН, выданное много лет назад на бланке, в том числе физическому лицу, уже в изношенном состоянии, например, отклеился логотип с гербом, при обращении в инспекцию гражданину, забрав изношенный документ, распечатают новый на обычном листе бумаге. Выпуск бланков свидетельств как для юридических, так и физических лиц, канул в Лету.

Кстати, теперь, коммерческие банки также не вправе требовать свидетельства о регистрации и о постановке на налоговый учет у клиентов, теперь банк открывает счёт при наличии в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о постановке на учёт, полученным по внутренним межведомственным каналам и другим доступным ресурсам, в том числе на сайте ФНС России www.nalog.ru.

ЕСТЬ ДАННЫЕ

На 10 января 2017 года в Приморье зарегистрировано 88 739 предприятий и ИП микро – малого – среднего бизнеса

ЮЛ Микро - 40910

ЮЛ Малое - 3434

ЮЛ Среднее - 233

ИП Микро - 43550

ИП Малое - 610

ИП Среднее - 2

По данным www.nalog.ru

Яна МАЛЬЦЕВА.