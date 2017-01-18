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Во Владивостоке бумажная упаковка входит в моду
Сдерживающим фактором является небольшая емкость местного рынка
Экотренды на рынке упаковки не только доминировали в последние годы, но и, по оценкам экспертов, были катализаторами развития самого рынка. Среди упаковочных материалов традиционно высоким спросом пользуется бумажная упаковка. Кроме того, перспективы рынка его участники связывают с ростом интереса к упаковке из альтернативных материалов, например биоразлагаемого пластика, который изготавливается на основе растительного сырья с использованием биополимеров, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
С марта этого года начнет действовать ГОСТ на биоразлагаемую упаковку, что, вероятно, будет способствовать решению некоторых экологических проблем. Очевидно, будет расти и спрос на бумажную упаковку, этот рост эксперты связывают в том числе и с ужесточением требований к безопасности и переработке отходов.
Производства бумажной упаковки на Дальнем Востоке, по словам генерального директора компании «Пластик ДВ» Егора БАБЕНКО, пока нет. В компании не исключают возможность развития этого направления, но пока даже не просчитывали его рентабельность. Главным сдерживающим фактором является небольшая емкость дальневосточного рынка, не способная на данный момент обеспечить достаточный платежеспособный спрос и возврат инвестиций в дорогостоящее оборудование. Поэтому пока альтернативы полиэтиленовым пакетам у местных производителей нет.
В то же время ретейлеры уже предпринимают попытки ввести в практику продажу бумажных пакетов, как это принято во многих странах. Пока эти попытки не получили широкого распространения, а продуктовые сети, работающие с бумажной упаковкой, используют ее чаще всего только для отдельных групп товаров. Например, в сети «Фреш 25» ее используют для хлебобулочных изделий. Несколько лет назад бумажные пакеты наряду с пластиковыми предлагали покупателям в сети «ВЛ-Март». «Я знаю, что это модно и принято за границей, - говорит генеральный директор сети Виктория НЮТИНА. – Мы в 2012 году изготовили партию бумажных пакетов с нашей торговой маркой, и они тогда все разошлись. Сегодня в условиях падения продаж переходить на эти дорогостоящие пакеты сложнее. В принципе это дело хорошее, поскольку затрагивает вопросы экологии, но времена сейчас все же не те».
В ограниченных объемах используют бумажные пакеты и в магазинах премиального сегмента. Например, в сети японских и корейских продуктов питания «Данран», принадлежащей компании «Ейлан», по словам президента Елены ДОБРЖАНСКОЙ, бумажные пакеты в основном используют при покупке подарков, для обычных покупок посетители магазинов сети чаще выбирают недорогие пластиковые пакеты. Да и среди бумажных наибольшим спросом пользуются те, которые изготовлены в Китае. Японские же пакеты при всех их качественных и эстетических преимуществах в силу дороговизны покупатели выбирают в исключительных случаях.
Впрочем, при всех трудностях супермаркеты и сегодня не отказываются совсем от бумажных пакетов. Так, супермаркет «Яппи» продает их покупателям даже дешевле, чем пластиковые пакеты. По словам директора по развитию Екатерины АЛЕЩЕНКО, сейчас цена на эти пакеты максимально низкая. Супермаркет планирует активно расширять ассортимент биопродуктов и органических продуктов питания на своих полках и, соответственно, активнее использовать эко-упаковку.
- Защита окружающей среды сейчас является мировым трендом, и мы потихонечку стараемся двигаться в сторону экопродуктов, пытаясь ввести использование экоупаковки как важной части культуры потребления, - говорит Екатерина Алещенко. - Но пластик пока заменить не получается. Сейчас активно входит в практику использование многоразовых сумок, биоразлагаемых, созданных из вторичного сырья. Это тоже мировой тренд. Но, мне кажется, Владивосток пока не готов к этому.
Собственно, использование многоразовых сумок, как и бумажных пакетов, в мире сопровождалось определенными льготами. Например, в США переход на бумажные пакеты стимулировался муниципалитетами, вводившими дополнительный налог на использование пластиковых пакетов для покрытия расходов на их утилизацию. При этом существуют и стимулы для многократного использования покупателями сумок и пакетов: в Америке есть города, где продавцы дают скидку (5 или 10 центов) от стоимости покупки, если покупатель приходит со своей сумкой.
В то же время приморские производители упаковки без льгот и каких-то иных преференций уже сейчас занимаются переработкой полиэтиленовой пленки. Егор Бабенко говорит о том, что использование вторичного сырья позволяет выпускать более конкурентные по цене продукты, например мешки для мусора, поскольку использование первичного сырья в производстве упаковки существенно повышает ее себестоимость. Фактически утилизация полиэтилена в этом случае происходит исключительно за счет предприятия. И даже более того, предприятие за свой счет занимается сбором этого вторичного сырья.
Елена АБАШЕВА.
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Автор, напиште, в какой стране мира бымажный пакет платный. Бывал много лет в США, пакет бумажный в любом продуктовом супермаркете и бесплатный!!