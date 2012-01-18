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Специалисты отмечают возросшую правовую сознательность общества

18 Января 2012, 13:07 | Приморье

На пресс-конференции, посвященной итогам годовой работы Пятого арбитражного апелляционного суда, председатель Александр ШЕВЧЕНКО объяснил рост поступления апелляционных жалоб «результатом строительства правового государства» и «правовой сознательностью общества». В 2009 году было рассмотрено 6826 апелляционных жалоб, в 2010 г. – 8006 жалоб, в 2011 году количество обращений увеличилось до 9766.

- 20 лет назад конфликтующие стороны отношения выясняли совсем другими методами. Сейчас решение спорных вопросов осуществляется цивилизованными методами, - отметил Александр ШЕВЧЕНКО. – Но тенденция привела к дополнительной нагрузке на судей, их количество в такой же прогрессии, как количество апелляционных жалоб, к сожалению, не увеличивается. При имеющихся по штатному расписанию 20 судьях нагрузка выше средних показателей примерно на 30%.

По-прежнему сохраняется количественное преимущество экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, по итогам года их количество составило 51,3 % от рассмотренных дел. Большинство из них касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам купли-продажи, аренды и возмездного оказания услуг. Среди административных споров лидируют дела, связанные с применением таможенного законодательства, причем их количество растет с каждым годом. В период с 16 января по 12 февраля Пятому арбитражному апелляционному суду еще предстоит рассмотреть 317 подобных дел из 552 административных споров.

Кристина САМУТИНА, «Золотой Рог».

Автор: Кристина Самутина
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