www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.43 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Администрация Лучегорска и "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве

17 Декабря 2018, 13:27 | Приморье

Глава Лучегорского городского поселения Владимир Козак и директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках подписанного Соглашения стороны намерены определить направления трансформации объектов потребления энергетических ресурсов для того, чтобы сократить затраты на оплату и эксплуатационные расходы.

«У «Ростелекома» накоплен богатый практический опыт в области проведения энергосервисных мероприятий. Но в Приморском крае именно Лучегорск стал первым муниципалитетом, с которым компания реализует подобный проект. Так, мы планируем установить около 500 светодиодных осветительных приборов с автоматизированной системой управления наружным освещением, которые позволят экономить до 64% потребляемой электроэнергии. Я уверен, что после положительных результатов сотрудничества с Лучегорском к проекту присоединятся и другие районы края», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Также «Ростелеком» и Администрация Лучегорского городского поселения планируют проанализировать существующее состояние парка объектов потребления энергетических ресурсов. Кроме того, стороны проведут совместные мероприятия, направленные на оценку уровня технического развития и энергетической эффективности, определение целевых индикаторов и критериев достижения желаемого уровня развития.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образоваия, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: приморье  связь  Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru