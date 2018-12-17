Администрация Лучегорска и "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве

Глава Лучегорского городского поселения Владимир Козак и директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках подписанного Соглашения стороны намерены определить направления трансформации объектов потребления энергетических ресурсов для того, чтобы сократить затраты на оплату и эксплуатационные расходы.

«У «Ростелекома» накоплен богатый практический опыт в области проведения энергосервисных мероприятий. Но в Приморском крае именно Лучегорск стал первым муниципалитетом, с которым компания реализует подобный проект. Так, мы планируем установить около 500 светодиодных осветительных приборов с автоматизированной системой управления наружным освещением, которые позволят экономить до 64% потребляемой электроэнергии. Я уверен, что после положительных результатов сотрудничества с Лучегорском к проекту присоединятся и другие районы края», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Также «Ростелеком» и Администрация Лучегорского городского поселения планируют проанализировать существующее состояние парка объектов потребления энергетических ресурсов. Кроме того, стороны проведут совместные мероприятия, направленные на оценку уровня технического развития и энергетической эффективности, определение целевых индикаторов и критериев достижения желаемого уровня развития.

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. «Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образоваия, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.