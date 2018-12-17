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Коммунальщики контролируют качество отопления в Приморье
Специалисты проверяют качество тепла, подаваемого в жилые дома и на социально значимые объекты Приморского края.
Как сообщили в краевом департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам, комиссии, состоящие из представителей ведомства, муниципалитетов, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций выезжают по тем адресам, откуда поступают жалобы на низкую температуру. Так, в последние дни комиссии работали во Владивостоке, Большом Камне, Октябрьском районе, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
«Проверили графики подачи теплоносителя на котельных, сделали замеры в помещениях школ и детских садов, в квартирах, где ранее было зафиксировано понижение параметров. По ряду адресов выявлены нарушения в регулировку центральных тепловых пунктов, которые устранили аварийными бригадами», – уточнила руководитель ведомства Елена Пархоменко.
Директор департамента подчеркнула, что топливо на котельные Приморья отгружается согласно графикам, резервные источники электроснабжения на котельных находятся в полной готовности.
Елена Пархоменко напомнила, что в государственной жилищной инспекции Приморья открыта «горячая линия». По телефону: 8 (4232) 243-26-32, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, принимаются звонки о перебоях с теплом в квартирах.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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