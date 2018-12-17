Резиденты ТОР в Приморье награждены премией "Звезда Дальнего Востока"

В Москве в рамках проведения фестиваля «Дни Дальнего Востока» состоялось вручение ежегодной общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока».

Чтобы поощрить тех, кто своей работой вносит вклад в современное развитие крупнейшего региона России и активно участвует в реализации инвестиционных программ, были учреждены семь номинаций: «Открытость», «Стратегическое развитие», «Дальневосточный гектар», «Лучший работодатель», «Управленец», «Бизнес-действие» и «Лучший иностранный инвестор», сообщили газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

В номинации «Управленец» АО «Корпорация развития Дальнего Востока» были выдвинуты резиденты территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Большой Камень» - руководители компаний «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «ДНС-Дом», «Домостроительный комбинат Приморье» и «Судостроительный комплекс «Звезда».

Так, ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» является единственным в России производством автомобилей Mazda, а с 2018 года в статусе резидента территории опережающего развития «Надеждинская» приступило к выпуску двигателей знаменитого автомобильного бренда. На сегодняшний день на предприятии создаются 150 высокопроизводительных рабочих мест, объем осуществленных инвестиций в реализацию проекта составил более трети от суммы заявленных инвестиций в размере свыше 3 млрд рублей.

«Чтобы в этом году в срок завершить строительно-монтажные работы завода двигателей, мы соблюдали график из нескольких тысяч пунктов. Он включал в себя инжиниринг, закупку материалов и оборудования, работу с подрядчиками, найм и обучение персонала. Все происходило точно вовремя и в необходимой последовательности», - поделился генеральный директор ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий Кудинов, подчеркнув, что управление – сложный и многогранный процесс.

Статуэтку «Звезда Дальнего Востока» и дипломы победителям номинации вручил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

Церемония прошла с участием представителей делегаций всех регионов ДФО, в том числе Забайкалья и Республики Бурятия, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО и лично вице-премьера Юрия Трутнева, Минвостокразвития РФ и институтов развития Дальнего Востока, а также представителей бизнеса, общественности и СМИ.

Напомним, премия «Звезда Дальнего Востока» впервые была учреждена в 2017 году при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО вице-премьера Ю.П. Трутнева, и является частью официальной программы «Дней Дальнего Востока в Москве».