В Приморье бал правят этажи

В Постановлении Администрации Приморского края №398-па от 7 декабря 2012 г. «Об утверждении госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2017 гг.» отмечалось, что к началу 2012 года жилой фонд края лишь на 6,8% был представлен индивидуальным жильем, а 93,2% - многоэтажной застройкой, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

И столь сильный перекос в пользу многоэтажья, пожалуй, у нас останется еще на длительное время, поскольку массовое малоэтажное строительство, по сути, только начинается.

На памяти еще живущего поколения – десятки «бесперспективных» деревень, безвозвратно стертых с карты края в последние 50-60 лет, а на виду – десятки других, которые также ждет участь поселений-призраков, если они не смогут найти смысл своего существования в новых экономических реалиях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.