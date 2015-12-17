2016 год будет крайне непростым

Эксперты считают, что Россия оказалась на пороге предбанкротного состояния

Экономические итоги 2015 года неутешительны, а прогноз на год наступающий еще более тревожен: санкционная война продолжится, укрепления рубля ожидать вряд ли стоит, а Послание Президента, по оценкам политологов, впервые не имеет четкой социально-экономической стратегии развития страны. Об этом и многом другом говорили ученые ВГУЭС на традиционной предновогодней встрече с журналистами, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приметы предбанкротного состояния России озвучил профессор ВГУЭС, руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации, доктор экономических наук Александр ЛАТКИН (на фото).

Свои выводы ученый обосновал цифрами официальной статистики. «Спад валового внутреннего продукта по итогам 2015 года составит 3,8-4%, заявленный дефицит бюджета – 2,9-3% от ВВП. Это также очень высокая отметка, - отмечает эксперт. - В связи с этим правительству надо будет решать множество проблем. В том числе и проблему реализации законов. Инфляция в этом году составила около 15%. Курс национальной валюты связан с рынком нефти и газа, и тут ожидать ничего хорошего нам также не приходится. Мы в ближайшие годы можем потерять рынок энергоресурсов в Европе и Турции».

Не в самом лучшем положении сегодня находится и торговля. Объемы продаж упали на 11,7% - это худший показатель даже по сравнению с кризисным 2008 годом. «Супермаркеты стоят полупустые, ко мне приходят предприниматели, спрашивают, что делать дальше», - говорит Александр Латкин.

Активно сворачиваются в стране и инвестиционные программы - принято решение, что никакие новые инвестиционные проекты страна не будет в состоянии финансировать из федерального бюджета. Никуда не деться и от сокращения штатов – этот процесс продолжится, в том числе и во внебюджетной сфере.

Отрицательно на экономике сказывается и санкционная война. «Когда были объявлены санкции в отношении России, мы всему миру заявили, что санкции нам не страшны и мы вполне можем обойтись без товаров из Европы и Америки, и тем самым дали подсказку всем. Теперь нашему примеру следует Турция, например, заявив, что ей не нужен российский газ. Они сейчас активно собираются тянуть газовую трубу из Азербайджана. И к 2018 году собираются обеспечить себя газом. Китай сейчас тоже за спиной у нас строит из Туркменистана к себе газопровод и мечтает подвести его к Каспийскому морю и на юг Европы. Все это может привести к тому, что через четыре года Европа, по крайней мере южная, откажется от наших газа и нефти», - говорит эксперт.

По прогнозам Александра Латкина, предстоящий 2016 год будет весьма непростым. «Мы пришли к тому состоянию, когда простых решений у правительства уже нет. А сложных решений я пока не вижу. Не вижу четкой программы, которая позволила бы нам говорить о преодолении кризиса в следующем году. Одно дело - заявить о приросте на 0,1% ВВП, другое дело - видеть, за счет чего мы этого достигнем. За счет ухудшения ситуации, а это я говорю уверенно, группа россиян, которые находятся ниже среднего класса (около 120 млн человек), почувствует себя хуже. В этой ситуации, как и посоветовал в своем Послании президент РФ, нам всем нужно быть ближе друг к другу. Только в единстве мы сможем этот кризис преодолеть».

Но не только неутешительные итоги озвучил в своем выступлении профессор. Остановился он и на достижениях. Среди них Александр Латкин отметил преодоление демографической ямы, увеличение доли высокотехнологичных производств и услуг, модернизацию вооруженных сил и 100%-ное выполнение в 2015 году государственного оборонного заказа.

Финансовые перспективы 2016 года обозначил доцент кафедры международного бизнеса и финансов ВГУЭС Андрей КОРЕНЬ.

«Рубль в 2016 году будет дешеветь вместе с нефтью, и давление на курс российской валюты продолжится. Рубль находится сейчас под серьезным прессингом. Об этом говорит и настроение мировых экспертов. Все международные прогнозы на прошедшей неделе строились исходя из того, что нефть будет стоить еще дешевле, чем сегодня. Сейчас, к сожалению, пробита психологическая отметка в $40 за баррель, а это значит что все экспортеры находятся в незавидном положении. Оценка российских властей расходится с международной оценкой. Страны-экспортеры уже рассматривают так называемую критическую цену на нефть в $20 за баррель. Это означает, что когда все танкеры будут заполнены нефтью и ее некуда будет складывать, а такая ситуация рассматривается, то может быть достигнута и даже преодолена и 20-долларовая отметка. При этом глава Центробанка уже заявила, что даже при цене от $40 до $50 за баррель наш резервный фонд уже к середине 2017 года будет полностью обнулен. Что это означает? Обнуление резервного фонда приведет к запуску экстренных сценариев. Экстренные сценарии разрабатываются уже на этой неделе властью России. Но, к сожалению, публично детали этого экстренного плана пока не оглашаются», - сказал эксперт.

Оценивая политическую ситуацию в стране, Алексей МАМЫЧЕВ, заведующий кафедрой теории и истории российского и зарубежного права ВГУЭС, проанализировал Послание Президента.





- Многие политологи, анализируя послание этого года, говорят о том, что в нем не было ничего нового, - говорит эксперт. – На мой взгляд, принципиальное отличие Послания 2015 года в том, что впервые основное внимание было уделено политическому фактору. Если в предыдущие годы большая часть была посвящена экономике, то сейчас этого мы не увидели. При этом политическая позиция обозначена жестко. А вот четкой социально-экономической стратегии в Послании обозначено не было. Таким образом, на мой взгляд, президент подготовил нас к тому, что 2016 год будет непростым. Экономисты уже сейчас говорят, что к началу 2017 года опустеет резервный фонд. Но случится, по прогнозам, не только это. Опустеет и фонд национального благосостояния. Поэтому все социальные программы сегодня продляются очень осторожно.

Некоторый оптимизм в итоги уходящего года внесла проректор по научной работе ВГУЭС Ольга ВОРОЖБИТ, рассказавшая журналистам о всех преимуществах, которые дает развитию территории вступление в силу закона «О свободном порте Владивосток». «Принятие этого закона – очень хороший итог 2015 года, но для того, чтобы документ заработал в полную силу, нужно будет его очень хорошо доработать в 2016 году», - считает проректор.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: РИА PrimaMedia