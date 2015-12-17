В Приморье любят прекрасный дар природы!

Учредитель компании «Роза ДВ int» Алексис Эразо раскрыл секреты успешного бизнеса на Дальнем Востоке

Три года тому назад на приморский цветочный рынок пришла компания «Роза ДВ int», которой за короткий срок удалось стать одним из самых известных в регионе крупных продавцов эквадорских цветов и завоевать значительную долю местного рынка. Сегодня, когда этот бренд устойчиво ассоциируется у покупателей с привлекательными ценами и высоким качеством продуктов, учредитель компании «Роза ДВ int» господин Алексис ЭРАЗО, основатель и владелец компании «ADEL CORP.» в Эквадоре, в канун новогодних праздников рассказал Деловой газете «Золотой Рог» о том, как появилась здесь новая компания и что послужило основой для ее успеха на Дальнем Востоке России.





- Как возникла идея создать свой бизнес за границей?

- Скажем так, российский рынок всегда играл большую роль в мировом цветочном бизнесе, в основном благодаря особенностям культуры и природно-климатическим возможностям. Здесь любят этот прекрасный дар природы! Поэтому мы решили продавать цветы в этой великой стране самостоятельно, главным образом из-за открытого здесь большого потенциала.

- Почему именно Дальний Восток?

- Это хороший вопрос. Остановившись на российском рынке, мы должны были найти там лучшее место для развития цветочного бизнеса. Дальний Восток, в отличие от других территорий, продавал много меньше эквадорских цветов, чем, скажем, Москва или Санкт-Петербург, где высокий уровень конкуренции среди цветочных компаний. Нам не хотелось вступать в эти перенасыщенные рынки. Первые магазины возникли во Владивостоке, где сложился мощный и устойчивый рынок, благодаря торговому опыту людей, живущих по соседству с Японией. Я думаю, это соседство сыграло свою роль в том, что, в общем, многие дальневосточные компании умеют хорошо вести дела. И я решил, что они так же без проблем смогут это делать и в цветочном бизнесе.

- Ваши постоянные плантации расположены в Эквадоре. А транспортировка цветов на Дальний Восток России – это затратное дело?

- Наши любимые плантации - те, что могут сохранять стандарты качества цветочной продукции на протяжении всего года. У нас их много. Замечу, что, в общем, Эквадор умеет сохранять стабильно высокое качество. У нас есть свой склад в Эквадоре, куда мы привозим цветок, и там он проходит контроль качества. А уже после он отправляется самолетом на Дальний Восток России. Доставка цветов - это действительно очень затратно. Около 2/3 стоимости цветов приходится на логистику, таможню и транспортировку. Расстояние, которое проходят цветы, - огромно, более половины земного шара. Это требует денег и времени, но дело не только в цене, нам необходимы только такие цветы, которые перенесут дорогу с как можно меньшими потерями.

- Всегда ли цветы прибывают в торговые точки в целости и сохранности?

- К счастью, подавляющая часть цветов прибывает в сохранности благодаря тщательно подобранным производителям. Процент брака относительно невелик.

- Есть ли какой-то секрет их долгого хранения? Может, используются специальные технологии при перевозке?

- Основной секрет долгого хранения цветов – правильный температурный режим, от 0 до 5 градусов, и все технологии при перевозке цветов направлены именно на это, чтобы цветы оставались холодными.

- Какие трудности поджидали вас при создании бизнеса за границей?

- Пожалуй, главные трудности, как и в любом другом бизнесе по всему миру, это внешние факторы: девальвация валюты перед долларом, прочие расходы, которые затрагивают экономику страны. Однако светлая сторона вопроса заключается в том, что несмотря на все это в России и на Дальнем Востоке любят цветы и продолжают покупать их.

- Это сохраняется до сих пор?

- Замедлился рост продаж, по причинам, изложенным выше, но мы чувствуем, что рано или поздно рынок отреагирует иначе. Трудности не могут длиться вечно, и мы должны выстоять перед лицом кризисных факторов, стать сильнее и продолжать нашу работу.

- Высок ли уровень конкуренции в такого рода бизнесе?

– Когда цветочный бизнес только начинал развиваться в России, в середине 90-х, все было совсем по-другому. Теперь, конечно, конкуренция выросла в разы. Но мы точно знаем, что если у нас есть качество, сервис и опыт, то клиенты всегда предпочтут нас! Если у нас ничего из этого не будет, мы не продержимся и дня. Сейчас уже трудно представить, что есть возможность кому-то еще попасть на рынок и развиваться. И тем не менее мы это наблюдаем постоянно. Хотя рынок, кажется, забит уже до отказа. Все равно мы считаем, что на Дальнем Востоке есть к чему стремиться и что завоевывать.

- Как вам удалось «втиснуться» и удерживать позицию лидера?

- Мы искали и нашли лучших и правильных людей, которые помогли мне развивать бизнес здесь, на Дальнем Востоке. Я имею в виду людей, подходящих по стандартам, опыту, способности принимать решения внутри компании. Я думаю, успех пришел благодаря всему этому и также благодаря самому качественному продукту на этом рынке.

- В чем ваше преимущество перед другими флористическими компаниями?

- У нас хорошие цены и лучшие по качеству цветы, а также высокие стандарты услуги флористов и услуги по доставке заказа. Мы нацелены на исполнение пожеланий заказчиков. И, в общем, готовы предложить хороший сервис.

- Ваши магазины есть только в России?

- Да, только в России. У нас 9 магазинов на Дальнем Востоке, но если бизнес и дальше будет успешным, то мы намерены выйти в другие регионы России или за ее пределы.

- Высок ли уровень конкуренции в такого рода бизнесе в вашей стране?

- Эквадор сильно отличается как цветочной культурой, так и потреблением цветов. Здесь покупают и продают букеты. Но вы должны знать, что розы и другие цветы в нашей стране можно выращивать в своем саду круглый год, поэтому, возможно, их не ценят так, как в других местах.

- Коснулись ли вашей деятельности санкции?

- Они едва не коснулись нас, когда несколько месяцев тому назад предложили запретить импорт цветов из Голландии. Конечно, мы бы сильно не пострадали от этого, однако было бы неприятно. Также необходимо отметить, что все цветы из Эквадора идут через Нидерланды. Но мы надеемся, что даже если бы запрет коснулся и транзита через Европу, то, благодаря теплым отношениям наших правительств, мы бы нашли обходные логистические пути.

- Плюсы и минусы заграничного бизнеса? Тяжело ли быть бизнесменом в России?

- Я не вижу минусов, потому что очень доверяю своим людям, так, словно работу, которую они выполняют, делаю сам. Плюсы: я могу часто посещать эту прекрасную страну! Как и любой другой бизнес, цветочное дело должно приносить доход. Мы всегда стараемся находить компромисс между нуждами и удовольствием клиента и собственной прибылью.

- Как контролируете работу своих цветочных магазинов?

- В каждом магазине есть управляющий, который отчитывается перед главным управляющим сети, который несет результаты мне. Выстроив систему и организовав все аспекты этого процесса, мы вполне довольны качеством контроля.

- Есть ли соучредители у компании «Роза ДВ int»?

- Нет, только я.

- Из каких цветов состоит ассортимент в ваших магазинах?

- Почти 95% ассортимента состоит из эквадорских роз, так как мы начали свой бизнес именно с этого продукта, остальное составляют голландские хризантемы и декоративная зелень.

- На чем можно экономить в вашем бизнесе?

- Всегда увеличение объема помогает снизить текущие расходы. Конечно, мы неустанно трудимся над этим.

- Что ждет ваших клиентов в 2016 году? Может, будут введены какие-то новшества?

- У нас в планах открыть еще торговые точки, наверное это будет два магазина и интернет-магазин.

- В преддверии Нового года что бы вы пожелали коллегам и клиентам?

- Я всегда говорю своим людям: когда компании хорошо, то и работникам будет хорошо. И, если говорить в общем, когда у людей благополучно со здоровьем, в семье, в любви, то и компании от этого будет благо! Хочу пожелать всего наилучшего нашим любимым клиентам, благодаря доверию которых и помощи мы добились таких успехов в бизнесе. Вы часть нашей жизни!

Адреса магазинов «Розы Дв int»

+7 (423) 255-56-56 (Комсомольская, 13, ТД «Игнат», отдельный вход, 9.00 - 20.30)

+7 (423) 253-18-53 (Постышева, 19, 9.00 – 21.00)

+7 (423) 292-50-92 (Луговая, 49, 9.00 – 21.00)

+7 (423) 252-22-62 (Борисенко, 30, 9.00 – 20.00)

+7(423) 258-02-58 (Калинина, 283а, ост. «Олега Кошевого», 9.00 - 20.00)

+7 (42337) 7-55-53 (г. Артем, ул. Кирова, 35, рядом к/т «Шахтер», 9.00 – 20.00)

+7 (4234) 21-22-12 (г. Уссурийск, ул. Некрасова, 91, 9.00 – 20.00)

+7 (4236) 70-57-05 (г. Находка, ул. Луначарского, 2, 9.00 – 20.00)

+7 (42335) 5-08-80 (г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, 13, 9.00 – 20.00). Реклама

Анна ПЛЕТНЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.