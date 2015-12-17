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В Приморье ААК "Прогресс" увеличит выпуск вертолетов в три раза
На вопросы газеты «Золотой Рог» отвечает управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий Денисенко
2015 год стал для «Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина» (входит в холдинг «Вертолеты России») не только годом новых побед в виде первого поднятого в небо корабельного вертолета Ка-52К, но и временем судьбоносных перемен - начала работы на экспорт, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
О новом контракте, вызванных им переменах и планах на будущее рассказал управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО.
- Юрий Петрович, впервые за годы серийного выпуска вертолета Ка-52 с предприятием «Прогресс» был подписан экспортный контракт, расскажите об этом подробнее.
- Ориентация на экспорт была и остается для нас одним из главных приоритетов. Не так давно компанией «Рособоронэкспорт» был подписан контракт на поставку вертолетов Ка-52 иностранному заказчику. В свою очередь, нами был подписан контракт с компанией «Рособоронэкспорт», в рамках которого мы обязуемся эти вертолеты изготовить и сдать первые машины уже в 2017 году. Таким образом, в 2017-2018 годах объем изготавливаемых нами вертолетов увеличится практически в три раза по сравнению с тем количеством, которое мы выпускаем сейчас.
- Какова ваша оценка будущего вертолета Ка-52?
- Наш вертолет зарекомендовал себя очень высоко. На сегодняшний день Ка-52 считается самым эффективным ударным вертолетом в мире по своим пилотажным свойствам, наличию вооружения и возможности его боевого применения. В связи с этим интерес инозаказчиков к нему неуклонно растет. И наша главная задача - обратить особое внимание на эффективность труда и качество изготовления продукции, чтобы не просто удержать заявленную планку, а вывести наш вертолет на мировой уровень.
- Готово ли предприятие к таким объемам производства?
- Безусловно, такая масштабная задача требует значительной модернизации производства, в том числе реконструкции ряда производственных площадок. В настоящее время уже ведутся строительные работы в цехе окончательной сборки, на очереди - другие подразделения предприятия. Помимо этого, планируется значительно реконструировать летно-испытательную станцию и аэродром. Новая взлетно-посадочная полоса будет оснащена искусственным покрытием, а ее длина составит 1300 м. Впоследствии мы планируем принимать на ней самолеты гражданского назначения. Тем самым в Арсеньеве появится возможность возродить местные авиалинии, которые прекратили свое существование в начале 90-х годов. Конечно, в этом случае неизбежно возникнут вопросы, связанные с совместным использованием аэродрома экспериментальной и гражданской авиацией. Однако я уверен, что постепенно их удастся решить.
Параллельно с этой работой будет осуществляться наращивание производственных мощностей. Вследствие того, что 2014 год для «Прогресса» был ознаменован окончанием выпуска ракетной техники, которая обеспечивала загрузку около 30% наших мощностей, остались частично незадействованными цеха заготовительно-штамповочного и механообрабатывающего производства. Сейчас эти объемы должны быть заменены выпуском авиационной техники.
Кроме этого, мы планируем увеличить численность персонала. В перспективе к 2018 году штат предприятия должен вырасти ориентировочно на 500 человек, большую часть которых составят квалифицированные рабочие. Более того, разработана масштабная программа обучения уже имеющегося персонала по различным направлениям.
- Появление представителей инозаказчика на ААК «Прогресс» повлечет за собой и другие новшества?
- Иностранных специалистов мы начнем принимать на предприятии начиная с 2017 года, что требует создания определенной инфраструктуры и обеспечения им соответствующих условий работы и проживания. В частности, для них будет построен новый учебный центр на территории летно-испытательной станции предприятия. Строительные работы уже начались, и на сегодняшний день ставится задача завершить их к юбилейной дате - 80-летию предприятия, которое мы будем отмечать в сентябре 2016 года.
- Судя по услышанному, ААК «Прогресс» готов к кардинальным переменам, но ведь успех дела зависит не только от нашего предприятия, но и от поставщиков?
- Безусловно, чтобы успешно выполнять поставленные перед предприятием масштабные задачи, необходимо также решить вопросы, связанные с предприятиями-соисполнителями. На сегодняшний день таких предприятий больше 100. Каждое из них должно нарастить свои мощности пропорционально тем объемам, которые мы будем выпускать в ближайшие годы. Поэтому сегодня мы усиленно работаем со всеми поставщиками и разработчиками, способствуя созданию всех необходимых условий для своевременного выпуска наших вертолетов.
- Задача-минимум понятна, но, вероятно, есть и задача-максимум?
- Сегодня мы ставим перед собой такие амбициозные цели, как поставка на экспорт вертолетов Ка-52К. Выпуск этого вертолета будет продолжаться и для нужд Министерства обороны РФ, и для нужд инозаказчика. Данным вертолетом интересуются в разных странах, и этот интерес растет.
- Иными словами, перспективы на будущее вполне радужные.
- Правильнее сказать, что перед нами открываются большие перспективы. Начиная с 2017 года объем реализации выпускаемой нами техники значительно возрастет. С этими темпами мы продолжим работать в последующие годы. По данным холдинга «Вертолеты России», на основании заключенных и запланированных контрактов ААК «Прогресс» загружен до 2022 года, и это без учета вертолета Ка-62.
Светлана МАКАРЕНКО, пресс-служба ААК «Прогресс». Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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