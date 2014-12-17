Пенсии пересчитали в баллах

Новым законом вводится совершенно новое для российской пенсионной системы понятие - пенсионный балл

С начала 2015 года россиян ждет ряд изменений в законодательстве об обязательном пенсионном страховании и страховых взносах. На место трудовой пенсии в следующем году придет страховая, и рассчитывать ее будут по совершенно новой формуле. При этом уже вышедших на пенсию граждан изменения не затронут.

О том, какие же нововведения ждут россиян с нового года, журналистам рассказали сотрудники отделения ПФР по Приморскому краю. В первую очередь с 1 января 2015 года понятие трудовой пенсии будет заменено страховыми пенсиями, суть которых останется примерно та же. Виды пенсий остаются прежние: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В случае с пенсиями по инвалидности и по потере кормильца особых изменений не произошло, в то время как пенсии по старости ожидают значительные нововведения.

Несмотря на то что в течение всего 2014 года не утихали обсуждения увеличения пенсионного возраста, данная норма не была включена в законодательство. По-прежнему, возраст выхода на пенсию для женщин составляет 55 лет, для мужчин - 60 лет. В то же время немалое значение новым пенсионным законодательством придается стажу. Сейчас минимальный стаж для получения права на пенсионные выплаты по старости составляет 5 лет. Но с 1 января с каждым годом он будет расти и к 2025 году достигнет 15 лет.

Видоизменилась и пенсионная формула. С 2015 года страховая пенсия будет равна А*В+С+D. А - это пенсионные баллы, В - стоимость балла (сейчас эта сумма составляет 64 рубля), С - фиксированная выплата (на сегодняшний день это 3 935 рублей), D - накопительная пенсия, от которой сейчас можно отказаться.

Новым законом вводится совершенно новое для российской пенсионной системы понятие - пенсионный балл («А» в формуле). Так, в 2025 году для того, чтобы иметь право на пенсионные выплаты по старости, необходимо будет накопить 30 баллов. В 2015 году для получения права на пенсию достаточно будет лишь 6,6 балла, с каждым годом этот показатель будет увеличиваться на 2,4 балла, пока не достигнет отметки 30. Стоимость пенсионного балла (показатель «В» в формуле) будет высчитываться и устанавливаться ежегодно государством при утверждении бюджета ПФР. При этом стоимость пенсионного балла не может быть меньше, чем за предыдущий год. И конечно же, пенсионный балл будет индексироваться.

«Пенсионный балл - это тот параметр, которым оценивается каждый год трудовой деятельности застрахованного лица, то есть за каждый год трудовой деятельности будут начисляться баллы, - объяснила начальник управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Приморскому краю Ирина НИКИТИНА. - Количество баллов за каждый год будет суммироваться, таким образом, в пенсионную формулу будет проставляться сумма всех пенсионных баллов. В законодательстве предусмотрено ограничение: за год можно заработать не более 10 баллов. На количество баллов напрямую будут влиять страховые взносы. То есть чем больше будет зарплата, тем больше пенсия. Поэтому молодым людям следует остерегаться неофициального трудоустройства и «серых» зарплат».

В нестраховые периоды также предусмотрено начисление пенсионных балов. В первую очередь это касается периода отпуска по уходу за детьми, службы по призыву, ухода за ребенком-инвалидом, ухода за инвалидом первой группы и т.д. Так, например, за год ухода за первым ребенком женщине будет начисляться 1,8 пенсионного балла, за год ухода за вторым ребенком - 3,6 балла, за третьим и далее - по 5,4 балла в год.

Фиксированная выплата (показатель «С» в формуле) - это аналог сегодняшнего базового размера. Эта величина также рассчитывается и утверждается государством. Величина фиксированной выплаты также зависит от того, имеет ли пенсионер инвалидность первой группы, достиг ли он возраста 80 лет, есть ли у пенсионера на иждивении нетрудоспособные граждане - тогда выплата будет в 2 раза больше.

Новый закон не предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию, но закон стимулирует более поздний выход на пенсию. За каждый год более позднего выхода на пенсию начисляются так называемые премиальные баллы, как к страховой пенсии, так и к фиксированной выплате.

«Стоит выделить три основных показателя, которые определяют право на страховую пенсию по старости: возраст, стаж и количество пенсионных баллов. При этом если застрахованное лицо достигает пенсионного возраста, но не выполняется любое из двух следующих показателей (нет стажа 15 лет либо не набирается 30 баллов), то в этом случае трудовая пенсия не назначается, а через 5 лет будет назначена социальная пенсия по старости», - отметила Ирина Никитина.

Изменения коснулись и накопительной части пенсии, от которой теперь граждане, только начинающие свою трудовую деятельность, могут отказаться в течение первых пяти лет трудовой жизни. Получается, либо все 16% от ежемесячной суммы, которые работодатель перечисляет в пенсионный фонд, идут на формирование страховой пенсии, либо 10 - на страховую, а 6 - на накопительную. Выходит, что, сохраняя накопительную часть, застрахованное лицо соответственно увеличивает свою будущую пенсию, но в то же время это достаточно рискованно, говорят специалисты, так как эта часть инвестируется в фондовые рынки. Также она передается по наследству. Однако, в отличие от коэффициентов или баллов, она не будет индексироваться.

Кроме того, до конца 2014 года решено было продлить программу государственного софинансирования пенсий. Теперь у граждан, которые не успели до 31 октября 2013 года вступить в программу государственного софинансирования пенсий, появилась возможность все-таки вступить в программу до 31 декабря 2014 года. Сделать это достаточно просто: необходимо лишь подать заявление в пенсионный фонд лично либо через работодателя.

«Есть еще одно нововведение, касающееся тех граждан, которые вступили в программу государственного софинансирования, но еще не уплачивали страховые взносы. Для активации программы софинансирования необходимо сделать первый взнос до 31 января 2015 года. Это касается как тех граждан, которые вступили в программу в 2013 году и ранее, так и тех, которые вступают сейчас», - сообщила начальник управления организации персонифицированного учета отделения ПФР по Приморскому краю Елена КОПЫЛОВА.

Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.