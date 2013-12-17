www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

Во Владивостоке ищут сотрудника на зарплату от 120 тысяч рублей

17 Декабря 2013, 16:09 | Приморье

К концу года кадровый рынок в Приморском крае пришел в движение.

«КАРЬЕРА-ФОРУМ»,  www.kforum.ru

1. Коммерческий директор (мультимодальные перевозки). Руководство деятельностью компании; контроль, организация работы отдела; реформирование бизнес-процессов; стратегическое планирование, разработка, реализация новых технологий; финансовая отчетность. В/о,  опыт работы в сфере транспортной логистики от 10 лет, знание всех сторон логистического бизнеса, опыт внедрения бизнес-технологий. З/п по результатам собеседования (от 120 тысяч рублей), соц. гарантии, компенсац. пакет. olga@kforum.ru.

2. Преподаватель английского языка (негосударственное образовательное учреждение, Сахалин). Преподавание англ. яз. детям, подросткам от 5 до 18 лет. В/о (педагог, лингвист), отличное владение письменным / устным англ.яз. З/п 30 тысяч рублей, оплата проезда, служебное жилье, соц. гарантии, профессиональное обучение. ekaterina@kforum.ru.

3. Директор магазина (розничная сеть). Управление персоналом магазина; отчетность; оперативное руководство магазином – торговая площадь свыше 1000 кв.м.; контроль за обучением, учет ТМЦ; выполнение плана продаж. В/о,  опыт работы директором / управляющим от 3 лет, знание специфики розничной торговли. З/п  по результатам собеседования (50-70 тысяч рублей), соц. гарантии, компенсац. пакет. olga@kforum.ru.

4. Специалист по госзакупкам (крупная финансово-консалтинговая группа). Анализ тендерной документации; написание обоснованных жалоб на действия заказчика в УФАС; защита интересов поставщика / заказчика в УФАС. В/о, обязателен опыт работы в УФАС в отделе по контрою госзакупок, знание ФЗ №094, №44, №223, знание административного регламента работы УФАС. З/п  по результатам собеседования, соц. гарантии, компенсация ГСМ. inna@kforum.ru.

«ПРОСПЕКТ», www.prospect-job.ru.

1. Заместитель директора департамента управления персоналом. Обязанности: формирование политики управления персоналом группы компаний, управление процессом подбора персонала, контроль процессов кадрового администрирования, закрытие топ-вакансий, участие в разработке программ мотивации персонала, руководство отделом, в подчинении 3 человека. Требования: высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 5 лет, предпочтительно в многопрофильных холдингах с филиальной сетью, высокие коммуникативные навыки, управленческие компетенции, результативность. Условия: по заработной плате компания открыта для диалога, возможности профессионального роста, реализации новых проектов, график работы с 9.00 до 18.00, пятидневная рабочая неделя.

2. Руководитель складской логистики. Обязанности: управление складами предприятия по Дальнему Востоку (около 20 складов); планирование потребности в персонале и технике, оптимизация затрат предприятия на складскую деятельность и грузопереработку; ответственность за выполнение бюджета на складскую деятельность; планирование развития складских комплексов с учетом увеличения продаж; снижение затрат на недостачи и пересортицы; работа с государственными контролирующими органами.

Требования: Опыт управления складами в компании с филиальной сетью, предпочтительно продукты питания. Условия: оплата от 70 000, командировки до 30% рабочего времени, связь, ГСМ, компенсация занятий спортом.

«УСПЕХ»,  www.uspeh-vl.ru.

1. Руководитель отдела продаж. Выработка стратегии в области продаж; формирование стандартов и их совершенствование в каждом подразделении; обучение, мотивация персонала; информирование компании о ситуации на внешнем рынке; выполнение  плановых финансовых показателей, поставленных перед структурой. Требования: опыт на аналогичной позиции с аналогичным функционалом; огромное желание продавать и помогать людям; системный подход, умение смотреть на ситуацию стратегически; развитые навыки руководства; командный, работающий на результат.

2. Заместитель руководителя бизнес-центра. Участие в разработке и внедрении концепции БЦ; формирование маркетингового плана по коммерческой деятельности БЦ; планирование, организация и контроль процесса реконструкции и модернизации БЦ в привлекательный и эффективный объект недвижимости согласно установленных сроков; позиционирование и PR БЦ; ведение переговоров, представление интересов компании перед сторонними организациями и контрагентами; управление персоналом БЦ. Требования: в/о техническое или в сфере управления недвижимостью, опыт работы на аналогичной позиции от 2 – х лет; знание современных технологий управления недвижимостью, приветствуется опыт работы по подготовке и запуска недвижимости в эксплуатации и\или на позиции управляющего БЦ \ ТЦ; Амбициозный, энергичный, нацеленный на результат, инициативный, предприимчивый, с отличными организаторскими и переговорными навыками. Преимущества: официальное трудоустройство.

3. Директор по развитию. Осуществление продаж и продвижение услуг гостинично-ресторанного комплекса. З/п: окладно-бонусная система (по результатам собеседования). Требования: в/о, опыт продаж услуг гостинично-ресторанного бизнеса, наличие а/м. Преимущества: выгодное месторасположение комплекса, отсутствие ограничений по объему заработной платы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: работа  кадровые агентства  вакансии 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru