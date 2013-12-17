Марина Шемилина: "Бизнесу нужны понятные правила игры"

Интервью с бизнес-омбудсменом в Приморском крае Мариной Шемилиной

- Марина Анатольевна, сколько жалоб и обращений поступило в текущем году?

- Институту Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье всего лишь год. Однако за этот период работы к нам поступило 225 жалоб и обращений от предпринимателей, которые работают на территории региона.

- С какими проблемами чаще всего обращаются предприниматели?

Проблемы у всех разные. Но из основного списка я бы выделила, прежде всего обращения, связанные с проблемами в сфере земельных отношений, таможенного администрирования, а также с незаконным возбуждением уголовных дел. Еще одна из жалоб, которая появилась совсем недавно – это льготное обеспечение лекарствами граждан.

- Какие проблемы у предпринимателей в провинциальных городах?

- Я хотела бы отметить, что у представителей бизнеса проблемы схожи независимо, где они работают - маленьком городке или в краевом центре. Безусловно, предприниматели отмечают, что в столице Приморья больше возможностей для открытия и ведения бизнеса. Здесь развита инфраструктура поддержки бизнеса. К тому же работают центры развития предпринимательства, проводятся обучающие семинары и тренинги, которые, к сожалению, не всегда бывают доступны для предпринимателей, живущих в небольших городах.

- Марина Анатольевна, каким образом можно записаться к вам на прием?

- Записаться ко мне на прием очень просто, необходимо прийти к нам в офис, который расположен по адресу: Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 4, каб. 439, либо записаться по телефонам: (432)241-20-01, 241-18-58. Кроме того, на странице официального сайта администрации Приморского края находится наша вкладка, на которой размещены бланки обращений и жалоб. Еженедельно, по четвергам, с 15:00 до 17:00 я провожу личный прием граждан, занятых в сферах малого и среднего бизнеса.

- В своей работе на кого вы опираетесь, кто вам помогает?

- Институт Уполномоченного – один из самых открытых. В свое работе я активно сотрудничаю с предпринимательскими объединениями, работаю с экспертами и юристами. Я считаю, что институт Уполномоченного не может быть оторван от предпринимательского сообщества, так как он призван решать их проблемы.

- Как вы считаете, каковы основные причины возникновения коррупционных схем в отношениях между предпринимателями и должностными лицами?

- По моему мнению, основные причины возникновения таких схем выражаются в нечеткости порядков, которые регламентируют те или иные услуги.

Чтобы искоренить коррупцию, нужны две вещи. Первая - четкие, понятные и прозрачные правила игры для бизнеса, тогда предприниматели не будет стремиться использовать коррупционные схемы для прохождения определенных процедур. И вторая – нужно убрать все административные барьеры.

Бывают случаи, когда по формальным признакам предпринимателю в чем-то отказывают, а ему важно оперативно решить свой вопрос, так как для него ценно время. А потому он вынужден нарушить закон и прибегнуть к одной из коррупционных схем. Поэтому, еще раз повторюсь, нужны четкие, прозрачные и единые схемы ведения бизнеса, чтобы раз и навсегда искоренить коррупцию в этой сфере.

- В конце осени вы заключили первое соглашение о безвозмездной экспертной правовой помощи в рамках pro bono. Расскажите об этом подробнее.

- Как сказала ранее, институт Уполномоченного – это один из самых общественных государственных институтов. Поэтому мы проводим не юридическую, а общественно-юридическую экспертизу. Стоит отметить, что мы активно сотрудничаем с центром общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Что касается этого соглашения, то мы готовы сотрудничать с известными юристами и экспертами региона, которые уже готовят для нас заключения по особо сложным жалобам, содержащим признаки коррупции и рейдерства. Затем эти заключения мы обсуждаем на заседаниях общественных советах центра «Бизнес против коррупции».

В следующем году мы планируем заключить подобные соглашения с несколькими организациями, такими как Приморская коллегия адвокатов и Ассоциация юристов Приморья.

- Удалось ли за уходящий год сформировать в Приморском крае Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей?

- Я считаю, что в рамках того законодательства и тех возможностей, которые существуют на сегодняшний день, институт сформирован. Однако, чтобы работа стала более эффективной, необходимо принять краевой закон о деятельности Уполномоченного, для того чтобы расширить полномочия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.