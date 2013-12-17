В Приморье будет построен новый порт стоимостью $1 млрд

Проектом «Большой порт Зарубино» в Приморье, оценочной стоимостью $1 млрд, занимается группа «Сумма»

Как уже писал "Золотой Рог", Группа «Сумма», уже контролирующая ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП), выступает инвестором нового порта в Приморье. О начале строительства универсального морского порта «Большой порт Зарубино» мощностью перевалки до 60 млн тонн в год в бухте Троицы (бывший порт Зарубино) сообщила администрация Приморья.

На саммите АТЭС во Владивостоке в 2012 году было озвучено, что «Сумма» совместно с Объединенной зерновой компанией (ОЗК, 49,99% принадлежит «Сумме») построит в бухте Троицы только зерновой терминал. Сегодня речь идет уже об универсальном порте. Предполагается, что порт будет обрабатывать как транзитные грузы, так и грузы, поступающие/отправляемые по железной дороге.

Соответственно, и общая стоимость проекта - в районе $1 млрд.

В настоящее время готовится проектная и разрешительная документация. По данным администрации Приморья, реализацию проекта планируется завершить в 2017 году. Однако источник «Золотого Рога» говорит, что сроки могут быть сдвинуты вперед.

Как уже сообщал «Золотой Рог», в соответствии с планировкой порта предусмотрена постройка причальной линии общей протяженностью 3,1 тыс. метров с контейнерным терминалом мощностью до 1 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера - ИФ) в год, терминалом по перевалке навалочных грузов мощностью до 40 млн тонн грузов в год, терминалом для перевалки грузов ро-ро мощностью до 500 тыс. единиц автотехники в год, а также зерновым терминалом. Грузооборот зернового терминала может составить до 10 млн тонн в год, из них экспорт зерна - до 8 млн тонн в год, импорт - до 2 млн тонн в год. Проект также предусматривает модернизацию расположенного в этом районе транспортного узла.

Досье "Золотого Рога": Морской порт в бухте Троицы - незамерзающий порт на юге Дальнего Востока России. Порт находится на стыке границ России, Китая, Северной Кореи и морской границы с Японией, Южной Кореей и, соответственно, является удобными морскими воротами для внешнеэкономической деятельности деловых кругов России, Китая, Японии, Южной Кореи, а также Монголии и иных стран АТР.

В заливе Посьета в бухте Троицы уже работает ОАО «Морской порт в бухте Троицы». Порт специализируется на экспортной отгрузке леса, импорте автомобилей из Японии и обслуживании грузопассажирской линии «КНР - Зарубино - Сокчо (Южная Корея)». ООО «Транс Групп АС» и близкие ей компании контролируют более 50% акций ОАО «Морской порт в бухте Троицы», ООО «Три Е» (Владивосток) принадлежит 10%.

«Без бюджетных средств проект не обойдется - строительство гидротехнических сооружений всегда ведется за счет государства. Предполагаемые инвестиции и сам проект - вполне адекватны, но проблемой может стать ограниченная пропускная способность участка железной дороги», - отмечает гендиректор Infranews Алексей БЕЗБОРОДОВ.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.