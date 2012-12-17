Власти Приморья смогли наладить диалог с представителями малого и среднего бизнеса

Приморский край всегда отличался от других регионов Дальнего Востока предприимчивостью своих жителей. Сегодня эта особенность не только подтверждена цифрами официальной статистики - среди регионов Дальневосточного федерального округа Приморье занимает лидирующие позиции по основным показателям развития предпринимательства, но и имеет совершенно определенный экономический эффект - удельный вес малого бизнеса в валовом региональном продукте занимает 23,5%, в то время как в среднем по России - 21%.

По данным администрации Приморского края, малый бизнес - это треть экономически активного населения. Именно в Приморье сконцентрировано около 40% от общего числа предприятий в ДФО, на которые приходится 21,4% объема инвестиций в основной капитал всего Дальнего Востока. К 2020 году, по прогнозам администрации края, малый бизнес должен обеспечивать 50% всех рабочих мест.

Высокую динамику развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Приморье подтверждают и независимые экспертные оценки. По мнению вице-президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимира БУЕВА, по предварительным итогам 2012 года, Приморский край по сравнению и со всем Дальним Востоком, и даже на фоне всей России по показателям малого бизнеса выглядит очень хорошо. «За 6 месяцев 2012 года по России на 100 тысяч населения было открыто 4-5 предприятий, в ДФО - порядка 19, в Приморье - 63, - отмечает эксперт. - Если говорить о количестве занятых в малом бизнесе, то в России прирост был небольшой - 8-9%. Большинство регионов Дальнего Востока занятость в этом секторе потеряли, в то же время в Приморье прирост составил порядка 28%. Оборот в этом секторе в России вырос на 16-17%, в Приморском крае - на 60%. Инвестиции в основной капитал малых предприятий в крае выросли на 195%, в среднем по России - всего на 36%. Это говорит в первую очередь о том, что бизнес в Приморье верит в перспективу развития».

Немало усилий для того, чтобы класс предпринимателей чувствовал себя в крае комфортно, прикладывает администрация Приморского края: с 2006 года действует программа поддержки предпринимателей, с 2009 года работает Гарантийный фонд. Создан в крае и целый ряд коммуникационных площадок, на которых власть и бизнес ведут конструктивный диалог. Это и ежегодная конференция предпринимателей Приморья, и Съезд предпринимателей. Раз в месяц в разных городах Приморья проходят заседания Совета по малому и среднему бизнесу, на которые выносятся самые актуальные вопросы.

Программа поддержки предприятий МСБ действует в Приморье уже 6 лет. Как говорят специалисты отдела поддержки предпринимательства департамента экономики администрации Приморского края, сначала был только один вид поддержки - субсидирование процентной ставки по кредиту. Сегодня спектр оказываемой поддержки существенно расширился - финансовая поддержка осуществляется по таким основным направлениям, как субсидирование части процентной ставки по лизингу, субсидирование части процентной ставки по кредиту, предусмотрена грантовая поддержка начинающих предпринимателей. Производятся также возмещения части затрат на техприсоединение, внедрение на предприятиях энергосберегающих технологий, участие в выставочной деятельности и т. д. И надо сказать, что предприниматели активно пользуются этими видами поддержки.

Действительно, в Приморье, согласно опросам, проведенным среди предпринимателей Центром социологических и маркетинговых исследований, финансовая поддержка сегодня более чем востребована. По словам директора Центра социологических и маркетинговых исследований ВГУЭС Ольги ШЕСТАК, предприниматели активно пользуются системой льготного кредитования, получают компенсации ставки банковского кредита, участвуют в микрофинансировании. Эти формы поддержки на сегодняшний день являются одними из самых популярных в предпринимательском сообществе.

Активно пользуются предприниматели и услугами Гарантийного фонда, который был создан в 2009 году по распоряжению губернатора. В 2010 году фонд выдал поручительств на 79 млн рублей, в 2011 году - на 379 млн рублей, за 10 месяцев 2012 года - на 408 млн рублей.

Несмотря на то что за последние годы удалось добиться довольно больших результатов в деле поддержки МСБ, на достигнутом администрация края останавливаться не собирается. Сегодня специалисты администрации, работая в тесном контакте с предпринимателями, готовят целый ряд новых программ.

«Сегодня в разработке находится 17 программ экономической направленности, которые начнут действовать с 2013 года. Таким образом, 85% бюджета Приморского края будет реализовываться через эти программы, - говорят в департаменте экономики. - Для разработки этих программ, для их оценки созданы экспертные советы. Одна из подпрограмм будет полностью посвящена МСБ. Мы уже провели переоценки той программы, которая у нас существует, и в новом документе сделали акцент на том, чтобы перейти от непосредственной финансовой помощи к механизмам нефинансовой поддержки. Мы планируем, что финансовая поддержка останется по таким направлениям, как субсидирование процентной ставки по кредиту, субсидирование лизинга, грантовая поддержка начинающим предпринимателям в возрасте до 30 лет, оставим поддержку в области инноваций и возмещение затрат по энергосбережению. Поскольку активно подключаются к созданию программ муниципалитеты, то им будет расширена поддержка, в том числе и за счет федерального бюджета. Основной акцент здесь будет сделан на создание в крае центров предпринимательства, которые будут оказывать малому и среднему бизнесу консультационную и организационную помощь».

Представители предпринимательского сообщества говорят о том, что сегодня уже можно констатировать факт: диалог бизнеса и власти в Приморье налажен. «За последний год принято значительное количество нормативных актов, которые направлены на улучшение предпринимательского климата, - считает председатель Общественного совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА. - Реализуются целевые программы, и краевая, и муниципальные, создаются инфраструктурные организации, налажен диалог бизнеса и власти как на краевом уровне, так и на уровне многих муниципалитетов. Потеряли сегодня актуальность проблемы, которые мы обсуждали из года в год. Это приватизация муниципального имущества, обязательное применение контрольно-кассовой техники, проверки и т. д. Но ушли одни проблемы, на их место пришли другие.

Сегодня бизнесу нужны нефинансовые меры поддержки - нужны программы, предусматривающие предоставление производственных площадей, необходимы технопарки. Для того, чтобы все это было, нам, предпринимателям, нужно быть активнее. Власть готова сотрудничать, принимать наши проекты и предложения. Мы в свою очередь должны поднять активность и научиться лоббировать свои интересы».

Работая в постоянном диалоге с реальным сектором экономики, власти Приморья уже подготовили ряд нововведений, которые будут направлены в основном на усиление нефинансовой поддержки предпринимателей. «Мы предлагаем бизнесу новые инструменты инфраструктурной поддержки, которые в конечном итоге будут способствовать созданию в Приморье административного оффшора, о котором мы сегодня говорим как об инструменте улучшения делового климата, - сказал в своем выступлении на прошедшей недавно во Владивостоке ежегодной Конференции предпринимателей Приморья вице-губернатор Сергей СИДОРОВ. - В 2013 году мы планируем открыть Центр экспортно-ориентированных субъектов, центр субконтроктации, который создается для кооперации малого, среднего и крупного бизнеса, филиал Европейского информационно-консультационного центра. Подписано соглашение и об открытии в Приморье филиала Агентства стратегических инициатив, которое будет заниматься привлечением инвестиций и минимизацией административных барьеров. Администрация края готова всячески помогать предпринимателям, и в этом смысле наша позиция однозначна: мы хоть и являемся сегодня первыми по ДФО, мы хотим, чтобы мы были первыми по всей стране. Для этого у нас есть все - огромный предпринимательский потенциал и желание работать. В Приморье люди хотят и умеют делать бизнес, и это нужно только приветствовать».

Кстати, для обеспечения дополнительных условий формирования в Приморье комфортной бизнес-среды губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ выступил с инициативой создания в крае института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Приоритетные задачи бизнес-омбудсмена - обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей, контроль за соблюдением органами государственной власти, местного самоуправления и должностными лицами прав в данной сфере. На должность уполномоченного по защите прав предпринимателей предложена Марина ШЕМИЛИНА, которая в настоящее время является председателем Общественного совета предпринимателей Приморья. Ее кандидатура была единодушно поддержана предпринимательским сообществом.

«Нам очень хочется, чтобы Приморье оставалось тем местом, где люди могут и хотят развивать бизнес. Именно вы являетесь рычагом экономического роста. Вы берете на себя риски развития экономики региона. И мы хотим, чтобы вам было комфортно работать», - эти слова вице-губернатора Приморского края Сергея Сидорова, сказанные по завершении работы ежегодной конференции предпринимателей, внушают оптимизм.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Дальневосточный капитал», Владивосток.