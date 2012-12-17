30% нефти из Козьмино идет в Китай

ОАО АК «Транснефть» ожидает в 2012 году объем экспорта нефти в Китай через спецморнефтепорт «Козьмино» (конечный пункт нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», ВСТО) на уровне около 5 млн тонн, цитирует РИА «Новости» сообщение заместителя вице-президента «Транснефти» Игоря КАЦАЛА.

Он отметил, что объем экспорта через приморский порт в 2012 году ожидается на уровне 16,3 млн тонн и доля экспорта в Китай составит около 30%.

«За 10 месяцев 2012 года закупки нефти в порту «Козьмино» китайскими потребителями составили около 30% от всего объема экспорта», - сказал Игорь Кацала, который также отметил, что «Транснефть» считает целесообразным увеличение объема поставок в Китай исключительно через «Козьмино», а не через трубопровод «Сковородино - Махэ».

«ВСТО до «Козьмино» построен для того, чтобы покупать и продавать нефть на рынок именно из порта. Покупайте нефть в порту», - отметил он, подчеркнув, что трубопровод «Сковородино - Махэ» рассчитан на законтрактованную поставку в Китай 15 млн тонн нефти в год и увеличивать объем трубопроводных поставок не планируется.

Пуск второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО-2) планируется во второй половине декабря 2012 года.

«Дальневосточный капитал», Владивосток.