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Артем, Находка и Врангель получат газ в 2014 году

17 Декабря 2011, 18:05 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября, ZRPRESS. Газопровод-отвод от газотранспортной системы (ГТС) "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в Приморском крае к городам Артем, Находка и Врангель - протяженностью 168 километров начнут строить в 2012 г., завершение работ намечено на 2014 г.

Заказчиком по проектированию и строительству газораспределительных станций (ГРС) и газопровода-отвода назначено ООО "Газпром инвест Восток" (дочерняя компания ОАО "Газпром").

В пресс-релизе ООО "Газпром инвест Восток" говорится, что строительство ГРС и газопровода-отвода осуществляется в рамках реализации Восточной газовой программы, федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья" и в рамках выполнения решений правления ОАО "Газпром", направленных на стимулирование развития потребления газа на Востоке России.

Кроме того, этот инвестиционный проект будет реализован на основе сформированной Программы газификации регионов Дальнего Востока единым технологическим комплексом (строительство газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых газопроводов).

Реализация проекта, в частности, обеспечит природным газом проектируемую Находкинскую ТЭЦ, которая станет одним из самых высокотехнологичных энергоисточников в регионе, будет способствовать улучшению экологической ситуации, уменьшению дефицита электроэнергии в энергосистеме Приморского края.

Напомним, что в сентябре 2011 года был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс ГТС "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Тем самым был дан старт масштабной газификации Дальнего Востока России.

Газотранспортная система позволяет обеспечить газом крупных промышленных потребителей сразу в нескольких дальневосточных регионах. Созданы условия для поставок газа в страны АТР.

Автор: Олег Клименко
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