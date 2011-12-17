Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Артем, Находка и Врангель получат газ в 2014 году
ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября, ZRPRESS. Газопровод-отвод от газотранспортной системы (ГТС) "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" в Приморском крае к городам Артем, Находка и Врангель - протяженностью 168 километров начнут строить в 2012 г., завершение работ намечено на 2014 г.
Заказчиком по проектированию и строительству газораспределительных станций (ГРС) и газопровода-отвода назначено ООО "Газпром инвест Восток" (дочерняя компания ОАО "Газпром").
В пресс-релизе ООО "Газпром инвест Восток" говорится, что строительство ГРС и газопровода-отвода осуществляется в рамках реализации Восточной газовой программы, федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья" и в рамках выполнения решений правления ОАО "Газпром", направленных на стимулирование развития потребления газа на Востоке России.
Кроме того, этот инвестиционный проект будет реализован на основе сформированной Программы газификации регионов Дальнего Востока единым технологическим комплексом (строительство газопроводов-отводов, ГРС и межпоселковых газопроводов).
Реализация проекта, в частности, обеспечит природным газом проектируемую Находкинскую ТЭЦ, которая станет одним из самых высокотехнологичных энергоисточников в регионе, будет способствовать улучшению экологической ситуации, уменьшению дефицита электроэнергии в энергосистеме Приморского края.
Напомним, что в сентябре 2011 года был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс ГТС "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Тем самым был дан старт масштабной газификации Дальнего Востока России.
Газотранспортная система позволяет обеспечить газом крупных промышленных потребителей сразу в нескольких дальневосточных регионах. Созданы условия для поставок газа в страны АТР.
Новости тематики
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Крупнейший на Дальнем Востоке водноспортивный комплекс на Сахалине подключили к газу
- Приморцы обсудили с главой края строительство новой ТЭЦ
- Приморский парадокс
- Рубильник останется российским
- Терпение энергетиков закончилось
- "РусГидро" сдержало обещание
- Прикрываясь гражданами
- В Приморье готовится к запуску ТЭЦ "Восточная"
- Китайские энергоаппетиты
Новости раздела
- Воздух под контролем: "Терминал Астафьева" установил датчики мониторинга атмосферы
- 10 новых пожарных машин передали для работы в северных районах Приморья
- Более 1 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков в Приморском крае
- Приморский шоколад с экстрактом морского ежа и гребешка решили проверить на москвичах
- Как решать балконные споры в многоквартирном доме
- Во Владивостоке отремонтировали более 1100 метров системы ливневой канализации
- 11 мобильных групп следят за законностью заготовки новогодних елей в Приморье
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
- Во Владивостоке "Снайпер" промахнулся мимо туалета
- В Приморье открыли оптово-распределительный центр с доступной рыбой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Правительство Хабаровского края пополнилось двумя новыми чиновниками
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Фестиваль "Территория. Сахалин" открылся спектаклем-концертом "Ван Гог. Письма к брату"
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- Во Владивостоке инвестор из Гонконга за 1,5 млрд рублей строит доступное жилье
- Швартовать, так "принцессу"
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе