Арсеньев получил собственную газовую котельную

Всего за полтора года реализован сложнейший технологический проект – построена и запущена в строй новейшая газовая котельная, предназначенная для энергоснабжения авиационной компании «Прогресс».

Заказчиком и генподрядчиком строительства котельной выступила компания «Востокинвестстрой», входящая в группу компаний RDS. Разработкой проекта занималось ЗАО «ДВ Комплекс-Проект», а непосредственно монтаж и наладку оборудования осуществляли специалисты новосибирской компании «Термооптима», специализирующейся на подобных проектах. Котельная оснащена тремя немецкими котлами признанной марки Buderus, два из которых - основные – будут работать на газе, а третий - резервный, на дизельном топливе. Производственная мощность котельной составит 24 тонны пара в час, что позволит обеспечить технологические потребности завода при дополнительном оснащении подать тепло в жилые кварталы города.

Проект является для Приморья уникальным, считает президент группы компаний «RDS» Алексей ХАРИС. Пока это пока единственная на Дальнем Востоке подобная газовая котельная, ближайшая находится в Новосибирске. Она уникальна применяемой в ней системой безопасности, гарантирующей полную автоматическую защиту от аварийных ситуаций.

Арсеньевская газовая котельная пока будет работать на привозном газе пропан-бутане, но ее технологические возможности позволяют использовать и природный газ, который поступит в край по трубопроводным системам «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и в будущем – «Якутск-Хабаровск-Владивосток».

Управляющий директор ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО на собрании, посвященном пуску новой котельной, подчеркнул, что строительство стало важным этапом модернизации завода, рассчитанным на ближайшее десятилетие. В свою очередь Алексей Харис поблагодарил представителей завода за доверие оказанное группе компаний RDS и за бесценный опыт полученный при реализации столь крупного и технологически сложного объекта. Данный проект стал первой ласточкой в продвижении федеральной программы газификации Дальнего Востока.

На фото Кирилла Алексеева: "Котельная – этап модернизации ААК «Прогресс»".