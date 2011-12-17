«Аскольд» прошел сертификацию «Газпрома»

Дальневосточный арматурный завод ОАО «Аскольд» прошел сертификацию ОАО «Газпром». В ходе многомесячной работы «Дальневосточный арматурный завод ОАО «Аскольд» сумел подготовить систему менеджмента качества применительно к изготовлению и ремонту трубопроводной арматуры в соответствии с требованиями СТО «Газпром 9001-2006».

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям «Газпрома» позволяет «Аскольду» открыть дверь в рынок специализированной трубопроводной арматуры. Теперь аскольдовцы могут работать с «Газпромом», поставляя задвижки, клапаны, предохранительные устройства и другую необходимую арматуру. Сотрудничество московской научно-производственной фирмы «АТЭК» и ОАО «Аскольд» по проектированию и изготовлению шаровых кранов привело к тому, что этой продукцией заинтересовались не только тепловые энергетики, но и в «Газпроме». Правда, для участия в тендерах «Газпрома» эти изделия должны пройти испытания в Саратове и получить еще один сертификат качества.