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Газ из Якутии стал ближе

17 Декабря 2011, 18:06 | Приморье

Одна из существенных проблем в реализации проекта строительства трубопроводной системы из России в Южную Корею, похоже, близка к разрешению, что делает реальнее проекты в Приморском крае, связанные с поставками газа из Якутии.

В августе в Москве состоялись очередные переговоры на уровне министров иностранных дел России и Северной Кореи, по итогам которых министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ сказал, что они касались сооружения газопровода России через КНДР в Южную Корею, строительства по тому же маршруту ЛЭП и потенциальному соединению корейских железных дорог с Транссибом. «Проходят контакты на уровне газовых компаний трех стран о перспективах сооружения газопровода, думаю, если эксперты на корпоративном уровне договорятся, то политическая поддержка будет обеспечена во всех трех столицах», - подчеркнул Лавров.

Эксперты рассматривают Южную Корею как основного покупателя российского газа в АТР. Относительная близость рынка сбыта позволяет российской стороне рассматривать трубопроводный вариант доставки в качестве приоритетного. Газ на юг Корейского полуострова должен прийти из Якутии. По прогнозам специалистов, это может состояться в 2016 году. Прогнозы и оценки объема связаны с возможностью ввода в строй Чаяндинского газового месторождения. Однако точность этого прогноза зависит и от других существенных факторов: цена контрактов на газ и заключение этих контрактов, так как «Газпром» давно заявил, что строительство ГТС возможно только после заключения договоров на поставку газа и, кстати, твердо стоит на этой позиции с Китаем. Другим важным условием успеха является договоренность с Северной Кореей на пропуск газовой трубы через ее территорию. И вот, кажется, лед тронулся.

Накануне встречи министров России и Северной Кореи в Хабаровске заместитель председателя правления «Газпрома» Александр АНАНЕНКОВ провел рабочую встречу с президентом, главным исполнительным директором южнокорейской компании Kogas ЧЖУ Канг Су. В ходе встречи было отмечено, что «Газпром» и Kogas планируют в ближайшее время подписать Дорожную карту, которая зафиксирует план приоритетных мероприятий, необходимых для реализации проекта поставок российского трубопроводного газа в Корею. Ранее сообщалось, что корейская Kogas готова покупать 10 млрд кубометров газа в год, но ей нужны гарантии транзита через Северную Корею. Подписание Дорожной карты станет существенным шагом в продвижении коммерческих переговоров, которые длятся уже восемь лет.

Досье "ЗР"

В мае 2003 г. компании подписали Соглашение и создали постоянно действующую совместную рабочую группу. Впоследствии было подписано еще несколько документов: в октябре 2006 г. в Сеуле соглашение между правительствами РФ и Республики Корея «О сотрудничестве в области газовой промышленности», в сентябре 2008 г. - меморандум между «Газпромом» и Kogas о взаимопонимании по поставкам природного газа в Корею и в июне 2009 г. - соглашение о совместном исследовании проекта поставок газа.

Межправительственные решения с корейскими странами затрагивают перспективы развития газовой отрасли Приморского края, делая более реальными проекты строительства завода по производству метанола и минеральных удобрений, а также заводов по сжижению и сжатию газа. Во всяком случае, успешные переговоры с КНДР делают реальной прокладку трубопровода через заповедные зоны Хасанского района, что наверняка вызовет противодействие ученых и экологов. Правда, прежде надо решить вопрос с наполнением газовой трубы до Приморья.

Федеральным агентством по недропользованию в 2010 году была утверждена технологическая схема разработки Чаяндинского месторождения, предусматривающая ежегодную добычу газа в объеме 25 млрд куб. м. В настоящее время завершается разработка Обоснования инвестиций в обустройство месторождения, строительство газотранспортных и перерабатывающих мощностей. Ввод в разработку нефтяной оторочки Чаяндинского месторождения планируется в 2014 году, газовых залежей — в 2016 году.

Автор: Надежда Воронцова
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