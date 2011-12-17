Газ углю не товарищ

Если иностранный инвестор не придет на строительство Уссурийской ТЭЦ, то среди предполагаемых российских инвесторов прямая выгода от ее строительства только у СУЭК. Последней грозят проблемы со сбытом бурого угля в Приморском крае из-за перевода на газ Владивостокской ТЭЦ-2.

Газ не за горами

В конце текущего года Владивосток получит первый сахалинский газ, который придет к нам по трубе «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». В первую очередь планируется газифицировать объекты саммита АТЭС-2012 на о. Русский и Владивостокскую ТЭЦ-2. В дальнейшем газ обещают муниципальным образованиям, расположенным поблизости с газопроводной системой (ГТС), игорной зоне «Приморье» (Артем), Артемовской ТЭЦ, планируемым газохимическому, нефтехимическому и газоперерабатывающему заводам, Находкинской ТЭЦ. Несмотря на непрекращающиеся дискуссии о наличии газа в необходимом объеме, его будущей цене и, в конечном итоге, стоимости вырабатываемой на нем энергии, маловероятно, что государственная политика по продвижению газа на побережье Тихого океана изменится. Об этом свидетельствуют, в частности, действия правительства страны, руководства «Газпрома», мнения аналитиков.

Заместитель председателя правления газовой компании Александр АНАНЕНКОВ на недавней пресс-конференции в «Газпроме» заверил журналистов, что в 2011 году, «Газпрому», вероятнее всего, удастся договориться с Exxon по приобретению газа для ГТС «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Переговоры, пока безуспешные, идут с Exxon не один год, что подтолкнуло Правительство РФ подкорректировать Восточную газовую программу.

- Ресурсной базой ГТС «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» является частично проект Сахалин-2, - говорит Александр Ананенков. - Мы рассчитываем, что величина роялти может составить 1,6 млрд куб. м газа. Заявка на подачу газа во Владивосток и на остров Русский составляет 1,2 млрд куб. Начало поставки газа будет в 2011 году. Для обеспечения дальнейшей загрузки первого пускового комплекса ГТС «Газпром» ускорил работы по вводу Киринского месторождения проекта «Сахалин-3». В Восточной газовой программе срок ввода этого месторождения намечен на 2014 год, но в связи с недостаточной ресурсной базой и нехваткой газа для дальневосточных регионов России, освоение этого месторождения приближено на два года. Во втором квартале 2012 года Киринское будет вводиться в эксплуатацию, и до конца года «Газпром» намерен поставить примерно 500 млн куб. м газа.

«Газпром», со слов Ананенкова, уже обозначил и структуру ценовых параметров на газ для дальневосточных потребителей, в первую очередь – для энергетиков.

- Цена, по которой газ должен отпускаться на Сахалине на входе в газотранспортную систему, должна составлять около $50 за тысячу куб. м. Во Владивостоке она будет примерно $150–155 за тыс. куб. м.

Полным ходом идет реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2, подразумевающая полный перевод станции на газ. По словам директора филиала ОАО «ДГК» «Приморская генерация» Михаила МАТВЕЕВА, в 2011 и 2012 годах к переводу на газ планируется по шесть котлов, и в 2013 – еще два, всего 14.

План вроде бы утвержденный, но остается нерешенным вопрос: куда деть высвобождающийся уголь? В 2010 году Владивостокская ТЭЦ-2 сожгла 3,13 млн т бурого угля, поставляемого ОАО «Приморскуголь» с Павловского угольного месторождения.

Замена

Данную проблему могло бы закрыть строительство Уссурийской ТЭЦ, считают наблюдатели. На инвестиционном портале Приморского края - invest.primorsky.ru (последнее обновление сделано 02.02.11), указан период реализации этого проекта - 2010-2015 годы. Однако до сих пор никакой конкретики. В очередной раз «ЗР» не удалось получить какой-либо комментарий от департамента ЖКХ и топливным ресурсам администрации Приморского края хотя бы о том, будет ли станция строиться и когда.

Досье "ЗР"

Организатором проекта строительства Уссурийской ТЭЦ выступает ЗАО «Дальневосточная международная компания». Информация по проекту: электрическая мощность – 420 МВт (2 блока по 210 МВт), тепловая мощность – 500 Гкал/час. Реализация проекта позволит закрыть более 65 мелких нерентабельных мазутных котельных города, улучшить качество теплоснабжения и экологическую обстановку в Уссурийске.

Общая стоимость строительства Уссурийской ТЭЦ оценивается в 22 615 млн рублей. Согласно все тому же источнику - invest.primorsky.ru, расчет сделан на иностранные инвестиции. Инвестор, по слухам, находился то ли в Сингапуре, то ли в Китае. Активные переговоры шли два года. Как поделился информацией один из участников переговорного процесса, инвестор готов был вкладываться в проект, применять новейшие технологии сжигания угля с высоким КПД и даже потратил часть денег еще до окончательного согласования ТЭО инвестиций, но в итоге отказался от заключения контракта.

Как теперь высказываются наблюдатели, в том, что инвестор ушел, виновата российская сторона, которая стала диктовать условия: где заказывать проект, где проходить экспертизу и пр. Возможно, причина кроется в настойчивом желании организаторов проекта выбрать в качестве ресурсной базы для будущей угольной ТЭЦ угли Глуховского месторождения, хотя, по мнению геологов, Глуховское не располагает достаточными запасами и к тому же находится рядом с заповедными местами, минеральными источниками, резервным месторождением подземных пресных вод для Уссурийска. Одним словом, что-то с инвестициями не получилось, более того, начались судебные процессы.

Так или иначе, но инвестор ушел, проект подвис, и, похоже, никто не знает, что с ним делать дальше.

А если СУЭК?

Есть мнение, что было бы логично, если бы за проект УТЭЦ взялся СУЭК. Во-первых, потому что это крупнейшая российская угольная компания, генерирующая устойчивые финансовые потоки. В том числе в Приморском крае, по итогам прошлого года чистая прибыль ОАО «Приморскуголь» (входит в состав СУЭК) превысила 280 млн руб. Правда, предыдущий год оказался убыточным. Во-вторых, задержка со строительством УТЭЦ или отказ от ее строительства с одновременным переводом Владивостокской ТЭЦ-2 на газ означает для СУЭК потерю в ближайшие годы рынка сбыта для более 3 млн т бурого угля в год. А если на газ переведут и Артемовскую ТЭЦ, то и части поставок каменного угля.

Возможно, на фоне общей добычи СУЭК, а в 2010 году она составила 89,1 млн т угля, причем в основном высококачественного, снижение добычи в Приморье не станет для компании критичным. Тогда почему СУЭК лоббирует лишь частичный перевод Владивостокской ТЭЦ на газ? Позицию угольщиков поддерживает и полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ, который заявил: «Полностью отказаться от угля на ТЭЦ-2 мы сможем только тогда, когда будем четко знать, куда направить добываемый сегодня в Приморье уголь».

В свою очередь генеральный директор ОАО «ДГК» «Приморская генерация» Михаил МАТВЕЕВ считает, что половинчатое решение неприемлемо.

- Если программа перевода ТЭЦ-2 на газ будет как-то изменена, то решить проблемы экологии в городе будет нереально. Если, как говорят угольщики, давайте переведем на газ 4 котла, а остальные оставим на угле, в экологии ничего не изменится, потому что 4 раза в год подготовленные для них объемы угля нужно будет сжечь, заменить на новые и утилизировать золу.

Из других источников известно, что СУЭК, якобы, совершает крупные приобретения, и ей пока не до Уссурийской ТЭЦ. По планам администрации Приморского края, и СУЭК рассчитывает на это, частично закрыть потерю сбыта за счет перевода приморских котельных с мазута на уголь. Правда, в компании еще нет информации о предполагаемом уровне годового потребления угля котельными Приморского края. По итогам 2010 года, ЖКХ края было поставлено 1,95 млн т угля, из которых 1,5 млн т поставил СУЭК. Кроме того, у СУЭК здесь будут конкуренты.

В СУЭК отказались разъяснить свои планы, сославшись на то, что информационная политика компании предусматривает комментарии только по фактическим действиям - «планы и прогнозы не комментируем».

Угля навалом

Похоже, что СУЭК не имеет долгосрочных планов развития в Приморском крае, что подтверждается отказом от лицензии на Осиновский участок Павловского месторождения, несмотря на очень хорошие, по оценке геологов, горнотехнические условия участка, но тогда встает вопрос: что будет с ОАО «Приморскуголь»? Кроме того, СУЭК не ведет никаких работ на другом своем предприятии в Приморье – ООО «Правобережное» в Партизанском муниципальном округе. «Правобережное» существует, как ликвидируемое предприятие, ничего не добывает, срок действия лицензий истекает, и они будут просто аннулированы.

А ведь Партизанский угольный бассейн расценивается специалистами, как весьма перспективный по каменным углям. Здесь по-прежнему есть огромные запасы, и после событий на атомных станциях в Японии вопрос их добычи становится вновь актуальным. Вокруг приморских углей крутятся инвесторы, но не российские. Наш уголь интересует китайцев и корейцев.

- Партизанские угли уступают кузбасским по качеству, горнотехническим условиям, они опасны по уровню метана, - говорит руководитель Приморнедра Михаил ПОПОВ. - Но они интересны для экспортных поставок, так как расположены довольно близко к границе. Сейчас речь идет о переоценке минерально-сырьевой базы Партизанского угольного бассейна с целью выделения шахтных полей для строительства новых шахт. Возможно, на следующий год мы сможем выставить на аукцион экономически обоснованный объект.

При этом строительство новых шахтных стволов может быть более обосновано, чем восстановление старых, - считает Михаил Попов. Старые стволы были затоплены почти 20 лет назад в период реструктуризации угольной отрасли. По мнению специалистов, откачка воды может занять несколько лет.

Но если каменный уголь пользуется более высоким инвестиционным спросом из-за возможности экспортных поставок, то бурый останется сырьем для местной энергетики. Его балансовые запасы в Приморском крае таковы, что могут обеспечить все потребности энергетики с учетом новых горнодобывающих проектов, зарождающихся в центральных районах края. Недалек тот день, когда в эксплуатацию будет вводиться месторождение вольфрама «Скрытое» с ежегодным объемом добычи около 1,5 млн т руды в год. А Приморский ГОК, в чьем распоряжении находится лицензия на его отработку, уже испытывает дефицит электроэнергии. То же можно сказать о месторождении рудного золота «Глухое», технология переработки руд месторождения потребует огромных затрат электроэнергии, которую сейчас взять негде. Есть и другие.

- Логично использовать в качестве сырья те ресурсы, которые нам дала природа, у нас это уголь, совершенствуя технологию его сжигания, - говорит Михаил Попов.

Трудно с этим не согласиться. Газ газом, там, где вопрос экологии стоит особенно остро, как во Владивостоке, энергетике нужен газ. В остальном, уголь вправе оставаться основным видом топлива как для большой энергетики, так и для ЖКХ.