Восточная газовая программа трещит по всем швам

Согласно графику, строительство магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» должно быть завершено в четвертом квартале 2011 года. Мощность первого пускового комплекса составляет 5 млрд кубометров в год. А уже в следующем году «Газпром» планирует начать строительство газопровода Чаянда-Хабаровск-Владивосток с полной проектной мощностью 60 млрд кубометров.



Первый объект газификации Приморья - владивостокская ТЭЦ-2 - по заверению энергетиков, будет готова к приему газа уже 1 сентября. При этом за месяц до озвученной даты энергетики не имеют на руках ни одного задокументированного соглашения об объемах поставок и стоимости кубометра голубого топлива.

Президентский наказ

Во время своего последнего визита во Владивосток президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил правительству в двухнедельный срок выпустить все необходимые документы, обеспечивающие начало поставок газа через трубопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

«Разговаривал вчера (29 июня - «ЗР») с председателем правления «Газпрома» и министром энергетики. Нужно эту проблему в ближайшие две недели закрыть. Сегодня проблема не в «Газпроме», а, прежде всего, в решениях правительства», - сообщил президент в ходе совещания по подготовке к саммиту АТЭС.

По словам главы государства, готовность газопровода на конец июня составляла порядка 90%. «Правительству в двухнедельный срок нужно выпустить все документы. Все поручения министру энергетики я дал. Контрольное управление прошу проконтролировать исполнение », - сказал Дмитрий Медведев. Он отметил, что это относится и к межпоселковому газопроводу на острове Русский.

Несмотря на высокий наказ, ровно месяц спустя требуемых документов, по сведениям «ЗР», так и не появилось.

Досье "ЗР"

В 2008 году Приморский край был включен в Программу газификации регионов РФ ОАО «Газпром». Инвестором по Программе выступает 100%-ное дочернее общество «Газпрома» - ООО «Газпром межрегионгаз». В Приморье представителем инвестора, координирующим работы по реализации Программы, является ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Первые годы газопровод будет питать газ с «Сахалина-1» и «Сахалина-2». С 2014 года ресурсной базой для обеспечения всего Дальнего Востока будет являться газ с проекта «Сахалин-3». Кроме того, в свое время рассматривалась возможность добычи газа и на шельфе Приморского края, чего до сих пор никогда не делалось.

Чем заполнить трубу?

Еще в апреле губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН на совещании в полпредстве заявил, что готовность Приморья принять ранее заявленные 5-6 млрд кубометров газа пока не подтверждена.

По мнению Хорошавина, вызывает тревогу неопределенность в том, сколько газа готово принять Приморье и сколько топлива должны добыть и закачать в трубопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток. «Необходимо определиться, что будет с 6,5 млрд кубометров резерва по проекту «Сахалин-1», «которые болтаются, в ВРП области входят, а налоговой отдачи не дают. «А если нам эти 6,5 млрд кубов не удастся направить на внутренний рынок, то тогда нужно понять, чем же мы будем заполнять трубу до Владивостока», - отметил губернатор.

По его словам, энергетики планируют нарастить потребление газа своими объектами в период 2020-30 годов до 2 млрд кубов в Приморье и на столько же - в Хабаровском крае.

Досье "ЗР"

По данным «Газпрома», стоимость газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток составляет 467 млрд рублей в ценах 2009 года. Протяженность - 1 836,73 км с 14 компрессорными станциями (КС) на 1 136 МВт и 2 газораспределительными станциями (ГРС). Таким образом, с учетом стоимости КС цена километра этой газопроводной системы составляет 254 млн рублей, или $8,7 млн. В 2010 году на стройку потрачено 112 млрд рублей, в 2011 – 84 млрд рублей. Общая проектная протяженность газопровода от ГРС г.Владивостока на остров Русский с отводом на ТЭЦ-2 Владивостока составляет около 34 км: по материковой части - более 15 км, по острову Русский - порядка 12 км, под проливом Босфор Восточный - около 6 км в двуниточном исполнении (основная и резервная).

В 2011 году на строительство объектов газификации в Приморском крае «Газпромом» в рамках Программы газификации регионов РФ предусмотрено 3,536 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства газопровода от ГРС г.Владивосток до потребителей на острове Русский. Кроме того, уже начато строительство еще двух межпоселковых газопроводов во Владивостоке - газопровод от ГРС г. Владивосток до ТЭЦ-1 с отводом на котельную «Северная» и газопровода к автомобильному заводу ООО «Соллерс - Дальний Восток». По словам генерального директора ОАО «Соллерс» Вадима ШВЕЦОВА, именно отсутствие во Владивостоке газа сдерживает перевод производства на полный цикл с окраской кузовов.

$ 140 за кубометр?

Напомним, что губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН еще в апреле утвердил программу газификации Приморского края на 2011-2015 годы, согласованную с ООО «Газпром межрегионгаз». В первую очередь должны быть газифицированы Владивостокская ТЭЦ-2, а также остров Русский, где в связи с планами по проведению саммита АТЭС и соответствующим строительством растет энергопотребление. Затем придет очередь приморских муниципалитетов.

Программой запланированы прокладка газопровода-отвода протяженностью 168 км до газораспределительной станции «Врангель» (юго-восток Приморья, район Находки), а также строительство 556 км межпоселковых газопроводов. Затраты ОАО «Газпром» на строительство межпоселковых газопроводов за пять лет составят 7,2 млрд рублей.

Объем потребления газа в Приморье прогнозируется на уровне 15,52 млрд куб. метров в год, однако на население придется только 0,85 млрд кубометров. В основном газификация будет проходить на электростанциях и промышленных предприятиях. Предусмотрена газификация 20 муниципальных образований края (тех, которые расположены вдоль магистрального газопровода, идущего с севера на юг, и вдоль ответвления на восток до ГРС «Врангель»). К газоснабжению планируется подключить таких крупных потребителей, как строящаяся игорная зона «Приморье» (территория города Артема, фактически - берег бухты Муравьиной между Владивостоком и Артемом), Артемовская ТЭЦ, нефтехимический завод, который планируется построить под Находкой, Находкинская ТЭЦ, газоперерабатывающий завод (предположительно, он появится в Хасанском районе на юго-западе края) и др.

«Для нашего региона стоимость тысячи кубометров топлива определена на уровне $140 (Средняя цена в Европе у «Газпрома» благодаря высоким ценам на нефть на уровне $400 за тыс. куб. м. в 2011 году, а внутренние тарифы сейчас около $90 за тыс. куб. м. - Виталий ГРОМАДИН, аналитик ИК «Арбат Капитал»). Это - примерная стоимость гигакалории, которую мы вырабатываем в Приморье сейчас на мазуте и угле. С 2012 года мы планируем начать поставки газа в другие наши муниципальные образования, которые расположены вблизи газопровода. В первую очередь, это - Пожарский, Спасский, Дальнереченский, Черниговский, Уссурийский районы. Тем самым мы начнем поставлять газ частным потребителям. Мы будем газифицировать то, что возможно. В итоге планируем газифицировать 98% населенных пунктов в крае. По нашим оценкам, это будет стоить 15 млрд рублей. Деньги будут как из федерального бюджета, так и из краевого и муниципальных бюджетов, плюс - «Газпром». Это большая работа, рассчитанная на несколько лет», - сообщил Сергей Дарькин.

По словам вице-губернатора Виктора МЯСНИКА, в планах до 2020 года - газифицировать 502 населенных пункта в 31 муниципальном образовании. Для этого будет построена 21 газораспределительная станция, общая протяженность межпоселковых газопроводов составит 3,4 тыс. км.

«Проблема в том, что планы администрации Приморья и «Газпрома» в последнее время не стыкуются, - говорит источник «ЗР» в структуре «Газпрома». - Для монополии первоочередно выполнение главного федерального задания - запуск газопровода, а местные власти заглядывают дальше - на газификацию территории. Предполагается, что подключение муниципалитетов будет финансироваться «Газпромом» и бюджетом края на паритетных началах. Однако до сих пор в крае даже не подступали к разработке проектной документации по районам».

Обратного пути нет

Одним из первых потребителей газа должна стать Владивостокская ТЭЦ-2, которая уже проводит испытания первых объектов, возведенных в рамках проекта по переводу станции на сжигание природного газа. Активные работы по переводу оборудования станции ведутся с февраля этого года. В процессе модернизации уже находятся станционные котло-агрегаты NN 2,3,5,6. Планируется, что эти котлоагрегаты вместе с сопутствующей инфраструктурой (внутриплощадочными сетями газопровода и мазутным хозяйством) будут готовы к приему нового топлива в сентябре. Еще два котла будут реконструированы до конца 2011 года.

Досье "ЗР"

Инвестиционный проект «Перевод на сжигание газа Владивостокской ТЭЦ-2» реализуется ОАО «Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) в рамках подпрограммы «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР» Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года». Суммарная сметная стоимость трех инвестиционных проектов, реализуемых ОАО «ДГК» в рамках газификации объектов энергетики Владивостока, составляет 4 млрд 018,8 млн рублей.

Перевод станций жизненно важен для краевого центра. Во-первых, перевод мощностей ТЭЦ на использование газа позволит значительно снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Во-вторых, снизятся затраты ТЭЦ на топливо. В-третьих, это позволит увеличить производительность станций. А это сегодня крайне необходимо в связи со строительством новых жилых районов и промышленных объектов, которые также необходимо обеспечивать тепловой и электрической энергией.

Плюсов, как видим, предостаточно. Но и проблем хватает. «Если в ближайшее время не будет решен вопрос с объемами поставок и ценой, проект окажется на грани срыва, - говорит источник «ЗР» в энергетике. – Четыре котла ВТЭЦ-2 уже практически переведены на газ, на очереди еще два. А это значит, что при отсутствии газа станция не сможет функционировать в нормальном рабочем режиме, и это на пороге осенне-зимнего периода! Да, формально переоборудованные котлы могут работать и на мазуте, но только в аварийном режиме и непродолжительное время. При этом нельзя сбрасывать со счетов тот момент, что емкость мазутных баков ограничена. А об экономической эффективности и экологичности при работе станции на топочном мазуте говорить вообще не приходится».

О шахтерах забыли

Отметим, что полпред президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ считает, что газификация Владивостокской ТЭЦ-2 может вызвать ряд проблем в угледобывающей отрасли Приморского края.

«Несмотря на то, что приморский уголь низкокалорийный, надо понимать, что в его добыче задействованы тысячи людей, которые могут остаться без работы. Кроме того, сжигать в топке газ - это непозволительная роскошь. Нужно развивать газохимию. К тому же, запасов газа у нас хватит на 40-50 лет, а угля - на сотни», - отметил Ишаев.

Полпред предложил из 14 ныне действующих на Владивостокской ТЭЦ-2 котлоагрегатов до 2012 года перевести на газ лишь шесть.

«При этом коэффициент полезного действия станции значительно увеличится - с 20 до 50%, что позволит в меньшей мере загружать оставшиеся угольные котлы, а остальные могут быть резервными (для угля). Полностью отказаться от использования угля на ТЭЦ-2 мы сможем только тогда, когда будем четко знать, куда направить добываемый сегодня в Приморье уголь», - отметил Виктор Ишаев.

По его словам, при полном переводе ВТЭЦ-2 на газ из оборота станции высвободятся около 2,5 млн тонн угля Павловского разреза. В соответствии с заверениями администрации Приморского края 2 млн тонн угля будут направлены на Уссурийскую ТЭЦ, остальной уголь - на котельные края, которые переводят уже с жидкого топлива на уголь.