Газификация Приморского края началась

30 июня состоится годовое Общее собрание акционеров «Газпрома», на котором будут подведены итоги работы компании в 2010 году.

Важнейшей темой собрания станет газификация регионов России. Это наиболее масштабный социальный проект компании. За последние шесть лет (2005-2010) инвестиции «Газпрома» в строительство межпоселковых газопроводов составили 117 млрд рублей. В текущем году на проект выделено 25 млрд рублей. Работы ведутся в 65 субъектах Федерации. В течение шести лет «Газпром» построил 1048 объектов газификации протяженностью более 16 000 км. Природный газ пришел в 2134 населенных пункта, начал поступать в 2545 котельных.

За темпы газификации отвечает не только «Газпром», который прокладывает межпоселковые газопроводы, но и второй участник программы – власти субъектов Федерации. Они должны в установленные сроки построить уличные сети и подготовить потребителей к приему газа. Обязательства сторон фиксируются в планах-графиках синхронизации работ по строительству объектов газификации.

О ходе строительства межпоселковых газопроводов в Приморском крае, о взаимодействии с региональными властями и перспективах газификации региона в интервью нашему изданию рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Виктор КВАШНЕВ.

- Каков объем инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию региона? Сколько объектов уже удалось ввести?

- Газификация региона только началась. В 2008 году Приморский край был включен в Программу газификации регионов РФ ОАО «Газпром». Инвестором по Программе выступает 100%-ное дочернее общество «Газпрома» – ООО «Газпром межрегионгаз». В Приморье представителем инвестора, координирующим работы по реализации Программы, является ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

Объем инвестиций ОАО «Газпром» в Приморский край в рамках Программы газификации регионов РФ с 2009 по 2010 г. составил 4,942 млрд рублей. На эти средства была разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации края, проведены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту «Межпоселковый газопровод от ГРС г.Владивосток до потребителей природного газа о.Русский с отводом на ТЭЦ-2 г.Владивосток Приморского края». В настоящее время выполнена большая часть работ по данному объекту, ввод в эксплуатацию намечен на 3-й квартал текущего года. Газ будет поступать из магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» и использоваться как основное топливо для ТЭЦ-2 и для нужд теплоэнергоснабжения объектов саммита АТЭС-2012.

В рамках строительства межпоселкового газопровода к о-ву Русский продолжается реализация уникального проекта: бурение скважины методом наклонно-горизонтального бурения под дном пролива Босфор-Восточный. Бурение осуществляется с двух сторон навстречу друг другу: с материковой части - со стороны мыса Назимова и с берега острова Русский. Стыковка скважин будет произведена в серединной точке перехода с помощью навигационной системы ParaTrack. После завершения бурения заранее подготовленная и сваренная в нитку труба будет протянута через скважину. Данный способ строительства не создает препятствий для судоходства и не нарушает экосистему пролива.

Общая проектная протяженность газопровода составляет около 34 км, в том числе по материковой части более 15 км (включая отвод до ТЭЦ-2), по острову Русский – порядка 12 км, под проливом Босфор-Восточный – свыше 6 км в двуниточном исполнении (основная и резервная).

- Какие инвестиции предусмотрены на газификацию региона в этом году? Что планируется построить?

- В 2011 году на строительство объектов газификации в Приморском крае Газпромом в рамках Программы газификации регионов РФ предусмотрено 3,536 млрд рублей. Средства будут направлены на завершение строительства газопровода от ГРС г.Владивосток до потребителей на острове Русский. Кроме того, уже начато строительство еще двух межпоселковых газопроводов:

- газопровод от ГРС г. Владивосток до ТЭЦ-1 с отводом на котельную «Северная» г.Владивосток Приморского края;

- газопровод к автомобильному заводу ОАО «Соллерс» г.Владивосток Приморского края.

При этом газопроводы к острову Русский и к ТЭЦ-1 включены в подпрограмму «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» в качестве мероприятий, необходимых для проведения саммита АТЭС 2012 года.

Досье "ЗР"

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» отвечает за поставку и реализацию газа в Алтайском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Новосибирской, Томской, Иркутской и Сахалинской областях, а также в Республике Алтай.