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Совет директоров «Приморского газа» пополнился представителем корейской Kogas

17 Декабря 2011, 18:06 | Приморье

ОАО «Приморский газ», специализирующееся на снабжении потребителей Приморского края сжиженным газом, готовится внести свою лепту в газификацию края. Совместно с корейскими партнерами.

Как стало известно «ЗР», в совет директоров ОАО «Приморский газ», избранный на годовом собрании 10 июня, впервые в истории компании избран представитель иностранного стратегического партнера - менеджер Корейской газовой корпорации (Korea Gas Corporation, Kogas) ЛИМ САНГ ХО. Также в совет директоров избраны заместитель гендиректора ОАО «Росгазификация» Валиулла МАКСУТОВ, главный юрисконсульт ОАО НК «Роснефть» Татьяна МАЙОРОВА, начальник управления отраслевых программ ОАО «Газпром-Газэнергосеть» Анатолий КИМ. Свои места в совете директоров сохранили генеральный директор ОАО «Приморский газ» Алексей ХМЕЛЬ, его заместители Фуад КАФАРОВ и Олег ГОРКАВЦЕВ, начальник управления ФГУП «Внешнеэкономическое предприятие «Судоэкспорт» Владимир УЛЬЯНОВ и директор ДВ филиала ОАО «Газпромрегионгаз» Владимир КОНЧЕВ.

«Менеджмент и акционеры компании надеются, что столь представительный состав совета директоров позволит предприятию решать самые амбициозные задачи по развитию газификации региона и внедрять новые современные технологии и методы работы», сообщили «ЗР» в компании.

Напомним, что в октябре прошлого года «Приморский газ» и Kogas подписали протокол об участии корейской компании в модернизации мощностей «Приморского газа» по переработке, хранению и транспортировке сжиженного газа. Согласно протоколу Kogas предоставит кредитные ресурсы и осуществит консультации при выборе корейского оборудования. Кроме того, стороны договорились о совместном участии в газификации и газоснабжении Приморского края.

Kogas также примет участие в газификации городов и районов Приморского края. Такая договоренность была достигнута на встрече президента Kogas ЧУ КАН СУ с губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ. В частности, корпорация выразила желание инвестировать средства в строительство ответвлений от магистрального газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток для газификации населенных пунктов Приморья.

Досье "ЗР"

ОАО «Приморский газ» состоит из администрации и филиалов «Арсеньевмежрайгаз», «Находкагоргаз» и «Уссурийскмежрайгаз». Каждый филиал имеет свои газовые участки, расположенные по всему Приморскому краю. Уставный капитал ОАО составляет 29 300 рублей, он разделен на 29 300 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. ОАО «Роснефтегаз» принадлежит 25,5% акций, Алексею Хмелю - 18,2%, Жанне КАФАРОВОЙ - 15,245%, Владимиру Ульянову - 13,99%, Олегу Горкавцеву - 12,901%.

Автор: Олег Клименко
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