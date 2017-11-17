www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.99 р. 100 JPY: 53.04 р.
EUR: 70.7 р. 10 CNY: 90.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Приморье готово к "черной пятнице" онлайн

17 Ноября 2017, 12:38 | Приморье

Совсем немного времени осталось до главного события всех любителей шопинга - «Черной пятницы». Самая грандиозная распродажа года начнется в России 23 ноября и продлится три дня, но основной «пик» продаж ожидается в пятницу, 24 ноября. Офлайн и онлайн-магазины уже готовятся к штурму желающих приобрести самые разнообразные товары по привлекательным ценам, а шопоголикам стоит хорошенько подумать, как оптимизировать расходы, и тщательно спланировать свои покупки. Специально к празднику «МегаФон» приготовил обзор приложений для онлайн-шопинга.

По подсчётам экспертов, в развитых странах около 10% розничных покупок совершается через интернет. В России этот показатель пока составляет около 3%, но продолжает расти. В первую очередь популярность онлайн-шопинга связана с повышением скорости мобильного интернета и его доступностью – большинство покупок в сети делается именно со смартфонов. Смартфон в руках покупателя — это и гид по стилю, и продавец, и консультант по скидкам, главное -  использовать правильные приложения.

AliExpress Shopping – приложение от самой популярной китайской платформы разговаривает с россиянами на родном языке, поддерживает мультивалютные расчёты, облегчает поиск и позволяет отслеживать заказанные товары. А если учитывать, что недавно AliExpress обещал ускорить доставку в Россию в 4 раза, то это приложение становится чуть ли не обязательным для дальневосточных любителей онлайн-шопинга.

ZenMall Shopping– это не просто магазин, а агрегатор магазинов, собравший тысячи вещей и товаров в одном месте. Он помогает находить всевозможные товары, собранные в различных интернет-магазинах. При помощи приложения можно создать wishlist и поделиться им с друзьями в социальных сетях. Это отличный источник поиска идей для подарков и элегантный способ намекнуть, о чём мечтаете вы.

Яндекс. Маркет – сравнит за вас цены в интернет-магазинах на самые различные группы товаров – от электроники до бытовых мелочей. Ознакомит с отзывами покупателей и советами экспертов, а также поможет мгновенно сделать покупку. Осуществляет мониторинг как отечественных, так и заграничных продавцов.

Ozon.ruпомимо стандартного набора функций позволяет найти товар по штрих-коду. Для этого достаточно направить камеру смартфона на упаковку товара и приложение покажет, сколько он стоит при заказе в интернете. Поддерживает различные формы оплаты, в том числе, через онлайн-кошельки.

Glamour Shopping – приложение от популярного женского журнала позволяет быть в курсе модных трендов и выбрать самую актуальную одежду, обувь и аксессуары сезона.

«Онлайн-шопинг – это очень удобно, -  считает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон, -- не надо тратить время на дорогу, толкаться в очередях, проводить много времени в ожидании у касс. Сегодня можно совершать покупки дома, в комфортной и уютной обстановке. И доступно это, прежде всего, благодаря быстрому мобильному интернету».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: черная пятница  Мегафон 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru