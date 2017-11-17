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Приморье готово к "черной пятнице" онлайн
Совсем немного времени осталось до главного события всех любителей шопинга - «Черной пятницы». Самая грандиозная распродажа года начнется в России 23 ноября и продлится три дня, но основной «пик» продаж ожидается в пятницу, 24 ноября. Офлайн и онлайн-магазины уже готовятся к штурму желающих приобрести самые разнообразные товары по привлекательным ценам, а шопоголикам стоит хорошенько подумать, как оптимизировать расходы, и тщательно спланировать свои покупки. Специально к празднику «МегаФон» приготовил обзор приложений для онлайн-шопинга.
По подсчётам экспертов, в развитых странах около 10% розничных покупок совершается через интернет. В России этот показатель пока составляет около 3%, но продолжает расти. В первую очередь популярность онлайн-шопинга связана с повышением скорости мобильного интернета и его доступностью – большинство покупок в сети делается именно со смартфонов. Смартфон в руках покупателя — это и гид по стилю, и продавец, и консультант по скидкам, главное - использовать правильные приложения.
AliExpress Shopping – приложение от самой популярной китайской платформы разговаривает с россиянами на родном языке, поддерживает мультивалютные расчёты, облегчает поиск и позволяет отслеживать заказанные товары. А если учитывать, что недавно AliExpress обещал ускорить доставку в Россию в 4 раза, то это приложение становится чуть ли не обязательным для дальневосточных любителей онлайн-шопинга.
ZenMall Shopping– это не просто магазин, а агрегатор магазинов, собравший тысячи вещей и товаров в одном месте. Он помогает находить всевозможные товары, собранные в различных интернет-магазинах. При помощи приложения можно создать wishlist и поделиться им с друзьями в социальных сетях. Это отличный источник поиска идей для подарков и элегантный способ намекнуть, о чём мечтаете вы.
Яндекс. Маркет – сравнит за вас цены в интернет-магазинах на самые различные группы товаров – от электроники до бытовых мелочей. Ознакомит с отзывами покупателей и советами экспертов, а также поможет мгновенно сделать покупку. Осуществляет мониторинг как отечественных, так и заграничных продавцов.
Ozon.ru – помимо стандартного набора функций позволяет найти товар по штрих-коду. Для этого достаточно направить камеру смартфона на упаковку товара и приложение покажет, сколько он стоит при заказе в интернете. Поддерживает различные формы оплаты, в том числе, через онлайн-кошельки.
Glamour Shopping – приложение от популярного женского журнала позволяет быть в курсе модных трендов и выбрать самую актуальную одежду, обувь и аксессуары сезона.
«Онлайн-шопинг – это очень удобно, - считает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон, -- не надо тратить время на дорогу, толкаться в очередях, проводить много времени в ожидании у касс. Сегодня можно совершать покупки дома, в комфортной и уютной обстановке. И доступно это, прежде всего, благодаря быстрому мобильному интернету».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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