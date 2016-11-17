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В Приморье клиентам "Ростелекома" стала доступна еще одна услуга компании
«Ростелеком» может стать единым поставщиком услуг связи для семьи, предлагая услуги домашней телефонии, «Домашнего интернета», «Интерактивного ТВ» и мобильной связи[1], пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Впервые в большинстве регионов компания объединяет в одну сеть домашние и мобильные телефоны, и внутрисетевые звонки становятся самыми выгодными. Запуская услуги мобильной связи под брендом «Ростелеком», мы предлагаем клиенту взять привычные домашние услуги связи и контент с собой. Теперь они доступны в любом месте, где есть мобильная связь.
В дальнейшем мы планируем предложить клиентам полноценный 4Play-сервис (4 услуги от одного оператора) с поддержкой: единого счета, единого личного кабинета, системой перекрестных скидок и бонусов за пакет услуг. А также особое внимание компания будет уделять развитию семейных тарифных предложений, например, предоставлять комплексный пакет на услуги домашнего и мобильного интернета», – отметил директор Приморского ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Для первых абонентов мобильной связи «Ростелекома» доступны специальные предложения. В рамках акции все звонки между стационарными и мобильными телефонами «Ростелекома» – 0 рублей за минуту[2].
SIM-карта «Ростелекома» подходит для любых абонентских устройств (смартфонов, планшетов, мобильных телефонов), так как выпускается сразу в трех форм-факторах: нано, мини и стандарт.
«Ростелеком» предлагает удобную тарифную линейку, поэтому каждый абонент сможет подобрать оптимальный тарифный план и дополнить его опциями под свой стиль общения. Тарифная линейка «Суперсимка» предлагает комплекты минут, SMS и мегабайтов мобильного интернета (в соответствии с привычными буквенными обозначениями размеров – S, M, L, XL), в зависимости от привычного для абонента объема потребления. Есть дополнительные опции «Простоинтернет» также со своим «размерным рядом»: S, M, L, XL. Пользователям мобильной связи «Ростелекома» доступны различные дополнительные услуги: «Кто звонил?», «Ожидание/удержание вызова», «Конференц-связь», «Определитель номера», «Переадресация вызовов» и др.
Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» очень просто. Надо пользоваться или подключить пакет или хотя бы одну из основных услуг компании – домашний телефон, «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». А дальше приобрести SIM-карту и заключить необходимые договоры в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800.
Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов или инсталляторов домашних услуг связи, то есть стать абонентом мобильной связи можно одновременно при подключении дома доступа в интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.
[1]Услуги мобильной связи оказываются на основании договора между ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) по организации доступа к услугам связи, оказываемым с использованием бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи.
[2]Звонки между стационарными и мобильными телефонами, которым присвоены номера из ресурса нумерации ПАО «Ростелеком».
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