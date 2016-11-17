Аграриев готовят к недостатку снега и выплат

Госдума не вняла заявлениям страхового лобби о срыве страхования озимых в случае ограничения субсидий на оплату части полиса аграриям по защите урожая. Палата приняла в третьем чтении обновленный бюджет-2016, в котором субсидии регионам на господдержку страхования снижены почти в два раза - до 2,5 млрд рублей. Национальный союз агростраховщиков (НСА) на прошлой неделе обратился в правительство с письмом, в котором оценил убытки аграриев из-за этого решения в 5 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

НСА направил обращения в правительство, Минфин и Минсельхоз, в которых призвал найти решение по субсидиям на сельхозстрахование на этот год. В обращениях отмечается, что обновленным законом о бюджете на 2016 год предусмотрено сокращение объема субсидий субъектам РФ на оказание господдержки в сфере сельскохозяйственного страхования - с 4,4 млрд до 2,5 млрд рублей по части растениеводства и с 500 млн до 256 млн рублей в области животноводства. Агростраховщики начали бить тревогу по поводу возможного срыва кампании по страхованию озимых из-за урезания финансирования еще в октябре.

Если по уже заключенным договорам страхования яровых культур и животных субсидии не будут получены, страховщики выплатят по рискам пропорционально полученной премии, то есть 50% от возмещения, предупреждают в НСА. Зима, тем временем, отмечают в союзе, ожидается холодной. В случае недостатка снега на полях при заметном понижении температуры даже в отдельные месяцы аграрии могут понести значительные потери по гибели озимых культур.

В Минсельхозе опасений агростраховщиков не разделяют. «После ухода с рынка ряда агростраховщиков (ЦБ отозвал более десятка лицензий у профильных компаний) сложилась ситуация неосвоения субсидий, - сказали «Ъ» в пресс-службе Минсельхоза. - В итоге регионы закладывали одни объемы средств на начало года в соглашения с Минсельхозом, в конце года реальная потребность на страхование оказалась другой». Собеседник «Ъ» в министерстве напоминает, что в 2017 году риски неосвоения уже будут защищены принципом единой субсидии, в рамках которой регионы самостоятельно будут определять, куда им стоит направить финансирование.

Впрочем, в 2017 году страхование аграриев вовсе может оказаться под вопросом. «В ситуации выбора многие регионы могут посчитать, что семенной фонд, к примеру, важнее защиты от будущих проблем путем страхования, - говорит глава «Росгосстраха» Дмитрий МАРКАРОВ. - Кроме того, подобный подход коррупционен, а страхование зависнет». По его мнению, любые формы господдержки должны быть увязаны со страхованием. «Нет полиса, нет и субсидий», - предлагает глава страховщика. Отметим, что ранее, в благоприятные для урожая с точки зрения погодных условий годы (2012-2015) средний годовой объем выплат составил 4 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.