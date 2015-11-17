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"Единое окно" для сельхозпроизводителей

17 Ноября 2015, 16:30 | Приморье

Приморским сельхозпроизводителям поможет оптово-распределительный центр

Реализация проекта оптово-распределительного центра в Приморье позитивно скажется на развитии всего региона. Вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРЕНКО принял участие в семинаре, посвященном вопросам создания оптово-распределительного центра и развития инфраструктуры социального питания в регионе. Организаторами мероприятия выступили Инвестиционное агентство края и компания Demeter. 

По словам вице-губернатора Приморского края Сергея Сидоренко, работа такого центра позволит решить главную проблему производителей сельскохозяйственной продукции.

«Из всей пирамиды проблем, которую озвучивают сельскохозяйственные предприятия, основная – это точки сбыта. Отсутствует отлаженная система оптовой продажи продукции: производители вынуждены сотрудничать с посредниками, что приводит к тому, что продукция переходит три-пять раз из рук в руки, прежде чем попадает к потребителю. Сегодня нужна система, которая не добавляла бы за счет этого дополнительную стоимость», – акцентировал заместитель главы региона. 

Он также отметил, что создание оптово-распределительного центра не предполагает возврата в социалистическую систему: это новации, которые реализованы во многих странах мира в виде федеральных или межнациональных систем.

Эксперт по социальному питанию, член рабочей группы Минсельхоза России Сергей МАСЛОВ рассказал о направлениях развития инфраструктуры социального питания с учетом создания ОРЦ.

«Социальное питание включает в себя обеспечение высококачественной продукцией школьников, студентов, беременных и кормящих матерей, а также отдельных категорий населения», – пояснил он.

По его словам, оптово-распределительный центр будет обеспечивать аккумуляцию, хранение продукции, первичную обработку, контроль качества, логистические услуги. ОРЦ сможет гарантировать выполнение всех действующих стандартов, в том числе для обеспечения социального питания.

Как отметил в своем выступлении советник директора Инвестиционного агентства Юрий ТУКТАРОВ, при наращивании мощностей производства приморская продукция будет пользоваться спросом и в регионе, и за его пределами.

«Сейчас мы понимаем, что мы не производим больше продукции, потому что ее попросту негде хранить. С появлением такого центра ситуация меняется. Со сбытом у нас сложностей нет. К примеру, китайская корпорация COFCO, которая активно интересуется сельскохозяйственной отраслью и ТОРом «Михайловский», задает вопросы о том, сколько сотен тысяч тонн картофеля может произвести Приморье и может ли эта цифра увеличиться, поскольку потребность есть», – подчеркнул Юрий Туктаров.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой рог», соглашение о создании оптово-распределительного центра для сельхозпродукции губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и представитель российско-израильского предприятия «Биотехмаркет» подписали в рамках Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке в начале сентября.

Оптово-распределительный центр будет разделен на складскую, производственную и торговую зоны. Склады займут около 60% площади. Специально оборудованные помещения предназначены для хранения овощей, фруктов, картофеля, мяса, рыбы и других продуктов. В производственной зоне будет происходить первичная переработка и фасовка. Торговая зона предназначена для мелкооптовой торговли. Потребитель сможет купить продукцию по оптовым ценам без розничной наценки, так как из цепочки «производитель – потребитель» удаляются посредники.

Приоритет ОРЦ будет отдавать местным и отечественным хозяйствам.

В ОРЦ предусмотрены пункты фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенный пункт, точки, где будут оказываться банковские и страховые операции, всего порядка 40 видов услуг. Все операции будут производиться через единую расчетную сеть, что исключает теневые схемы реализации, которые, по оценке Минсельхоза, составляют не менее 20%. ОРЦ станет «единым окном» для сельхозпроизводителей. А потребителю товар, допущенный центром, гарантирует качество.

Принципиальное отличие ОРЦ от крупных оптовых баз и продовольственных рынков – государственное регулирование отрасли. Межрегиональная сеть создается по стандартам Министерства сельского хозяйства и устанавливает фиксации на наценки. Стоимость продуктов питания снизится на 15-25%.

Структура ОРЦ предоставит производителям круглогодичное снабжение, гарантирует объемы, условия хранения и контроль качества. Сейчас потери картофеля, овощей, фруктов при отсутствии нормальных условий хранения составляют 20-30%. Доходность производителя благодаря гарантированному долгосрочному хранению возрастет от 30 до 50%.

Кроме того, создание ОРЦ даст региону новые рабочие места: только в сфере логистики и текущего обслуживания объекта будет задействовано около 400 человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

 

 

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Теги: сельское хозяйство 



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