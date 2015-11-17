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Более 25 тысяч новых пользователей в Приморье подключились к "оптике"
В 2015 году более 25 000 приморских семей получили высокоскоростной доступ в интернет и подключились к оптическим сетям «Ростелекома». Строительство внутригородских сетей связи в крае ведется по технологии MetroEthernet («оптика в дом») и GPON(«оптика в квартиру»), пиште Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу оператора связи .
Благодаря постоянной модернизации сетей связи клиенты «Ростелекома» могут получить широкополосный доступ в интернет на высоких скоростях. Скоростные тарифы Домашнего интернета (до 70 Мбит/с) позволяют клиентам компании комфортно перемещаться по страницам сайтов и значительно быстрее скачивать большие объемы информации. Оптические линии дают возможность подключить «Интерактивное телевидение» сразу на несколько телевизоров в одной квартире (без потери качества) и просматривать более200 каналов, в том числе свыше 30 каналов в формате высокой четкости (HD). На сегодняшний день в Приморском крае по «оптике» подключено около 100 000 клиентов «Ростелекома».
«Оптические технологии позволяют существенно увеличить пропускную способность и качество предоставляемых услуг. Нашей компании предстоит выполнить большую работу по переключению клиентов на «оптику», ведь качество является определяющим, при выборе провайдера услуг», – рассказал директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Кроме модернизации внутригородских сетей связи, «Ростелеком» ведет постоянное строительство внутризоновых магистральных линий. В этом году в Приморском крае было проложено более 300 км волоконно-оптических линий связи. Строительство новых оптических линий затронуло Уссурийский, Тернейский и Пожарский районы края, «оптика» пришла в самые отдаленные населенные пункты Приморья.
На сегодняшний день переключение клиентов «Ростелекома» с «меди» на «оптику» осуществляется абсолютно бесплатно. Подать заявку на проверку технической возможности переключения можно по телефону 8-800-1000-800.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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